КХЛ ярко вернулась в Китай! Большой репортаж с World Games в Шанхае

Когда я прилетел в Шанхай тёплым туманным и дождливым утром 5 марта (словно и не улетал из Санкт-Петербурга) и сел в автобус (работающий, как и большинство местного транспорта, на электричестве) до отеля, который находится довольно-таки неблизко от аэропорта «Пудун», то поставил себе цель увидеть в городе хоть какое-то упоминание KHL World Games с участием «драконов», «Сибири» и «Барыса». Ради освещения которых, в общем-то, и прилетел.

Первое время в пути глазу даже не было непривычно – серые пейзажи, кольцевая дорога, по которой проходила бо́льшая часть маршрута, и похожие друг на друга типовые жилые дома, при взгляде на которые почему-то приходили ассоциации с Парнасом, Мурином, Кудровом и другими местами, куда можно съехать с КАДа, чем-то напоминали родную Северную столицу.

Пока в голове крепла мысль, что наши города являются побратимами не просто так, картина за окном везущего группу журналистов туристического электробуса начала постепенно меняться. Здания вокруг становились выше и современнее, плотность застройки увеличивалась настолько, что появилось ощущение нахождения в матрице с бесконечной возможностью копирования, а вывески на иероглифах вместо кириллицы и попавшая в поле зрения IKEA окончательно убедили в том, что до Петербурга отсюда всё-таки далековато.

«Арена Восток» (Шанхай) Фото: «Чемпионат»

Цель обнаружить хоть какой-нибудь намёк на предстоящие World Games совпала с ежесекундно нарастающим желанием запечатлеть глазами абсолютно всё, что находилось вокруг – проплывавшие за окном здания выглядели очень кинематографично и будто боролись друг с другом за внимание тех, кто проезжает или проходит рядом с ними.

На горизонте уже начали виднеться верхушки Шанхайской башни и «Восточной жемчужины» – двух визитных карточек самого населённого города планеты, – а признаков ближайшего возвращения КХЛ в Поднебесную всё не было. Местное население продолжало жить своей обычной жизнью, и ничего не предвещало того, что уже вечером на арене «Восток» пройдёт боевое крещение «драконов» на родной земле.

Всё, что могло открыто подсказать об очередной главе в истории проекта World Games и ещё одном шаге «Шанхая» к возвращению в родную гавань, покинутую в 2020 году, находилось непосредственно у арены – только то, что вы можете увидеть на фотографии ниже.

«Арена Восток» (Шанхай) Фото: «Чемпионат»

Как позже рассказал генеральный директор клуба Сергей Белых, у офлайн-маркетинга в Китае не было бы реальной пользы для продвижения бренда и самого события – если в России мы привыкли видеть анонсы предстоящих матчей на рекламных щитах и даже иногда в транспорте, то здесь основной упор был сделан на работу в местных социальных сетях.

Ввиду культурных различий тот контент, которым медиакоманда «Шанхая» привлекала внимание китайского зрителя к будущим играм, нередко отличался от того, что мы могли видеть в российском сегменте соцсетей. И это принесло свои плоды – на первый матч с «Сибирью» «драконам» удалось заполнить практически половину первого яруса «Востока». Что, по словам Белых, китайские партнёры назвали отличным результатом.

Было заметно, что местная публика с некоторым трудом привыкала к старому новому продукту, которого на таком уровне в Китае не было уже давно. Но при этом и интерес ощущался явно – единственная точка продаж атрибутики «Шанхая» опустела ещё по ходу встречи с новосибирцами, а весь имевшийся мерч переехал с прилавка и рассредоточился по чаше арены.

«Арена Восток» (Шанхай) Фото: «Чемпионат»

Фраза «с детства за «драконов» отныне применима не только к некоторым петербургским детям, но и к их шанхайским ровесникам – нередко в атрибутике клуба можно было встретить именно самых юных зрителей, которые очень активно переживали за происходящее на льду и с удовольствием фотографировались с маскотами всех участвовавших коллективов, в том числе и с официальным талисманом КХЛ Крутом.

Крут и Снеговик Фото: «Чемпионат»

Их родители и остальные более возрастные болельщики старались не отставать и также энергично вовлекаться в атмосферу, которая с каждой минутой всё больше походила на хоккейную. Немалую роль в этом сыграл ведущий арены, который регулярно разогревал и заводил публику – перед началом периодов неоднократно звучала фраза «Are you ready?», а по ходу игры арену наполняли призывы «Make some noise!» и «Let’s go, «Dragons», let’s go!» А когда достаточного, по его мнению, отклика не было, он переходил на китайский – и тогда безучастных местных жителей точно не оставалось.

Чем дольше длился матч, тем больше людей активнее поддерживали домашнюю команду – организованного боления, конечно, не было, однако немногие оставались равнодушными к призывам ведущего. В остальное время они внимательно следили за ходом действий и эмоционально на них реагировали – каждый опасный момент или зрелищный силовой, коих было немало, сопровождался коллективным вздохом или восторженными возгласами.

Особенно домашней публике понравились драки – по словам президента КХЛ Алексея Морозова, китайская сторона хотела запретить кулачные бои на льду, но, к счастью, этого не случилось. Тем более что драки состоялись в обеих встречах – и каждый раз вся арена полностью вставала на ноги.

Единственное, чему она радовалась ещё больше, это, конечно, голы. В первой игре прочувствовать реакцию китайцев на заброшенные шайбы толком не удалось – «драконы» всего один раз смогли пробить Михаила Бердина, хотя шансов сделать это ещё как минимум однажды хватало.

Зато встреча с «Барысом» оказалась настоящим голевым пиршеством, да ещё и с обеих сторон. Райли Саттер привёл зрителей в восторг уже под конец первой минуты – болельщики, которые за считаные секунды до этого с огромным воодушевлением под заряды того же ведущего встречали стартовое вбрасывание, ещё не успели «остыть» и бурно отпраздновали первое лидерство их новой любимой команды.

Вопреки негативным ожиданиям многих любителей хоккея в России, матч с казахстанской командой собрал ещё больше посетителей: 7558 человек – всего на 13 из 31 игр в Санкт-Петербург посещаемость превышала ту, что была 7 марта в «Востоке».

Билеты, как и в первый игровой день, продавались только на нижний ярус, и он был заполнен почти до отказа. При этом почти все зрители заняли свои места заблаговременно, и это было отлично заметно на предматчевом шоу – на просьбу ведущего включить фонарики откликнулась бо́льшая часть пришедших болельщиков.

Такой интерес к хоккею в Шанхае, очевидно, не искусственный – на трибунах можно было заметить людей в свитерах клубов НХЛ, а также молодых ребят, которые играют в местных командах. Пусть многим и кажется, что игра с шайбой на льду для Китая в диковинку (в чём есть доля правды), «драконы» смогли показать, что аудитория, готовая поддерживать клуб, есть уже сейчас.

Осталось понять, какую пищу для размышлений World Games дали самому «Шанхаю». Велика вероятность, что «Восток» станет логовом «драконов» на постоянной основе, а это значит, что в ближайшие полтора года – до предполагаемого переезда клуба в Китай – руководству предстоит использовать опыт прошедших матчей для максимально комфортной адаптации не только арены к условиям КХЛ, но и самих себя к условиям Поднебесной.

Тест показал, что это более чем реально.

Телеграм-канал автора о российском и зарубежном хоккее.