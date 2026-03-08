Топ-события понедельника: Дзюба против «Спартака», фигурка и динамовское дерби в КХЛ

Начинаем неделю со спорта: «Локомотив» — «Ахмат», Кучеров и Панарин в НХЛ, Калинская в Индиан-Уэллсе, волейбол, НБА и бокс!

Время в материале указано по Москве.

🏒 1:00: «Баффало Сэйбрз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: увидим ли мы смену лидера дивизиона?

Кто мог представить себе осенью, что в этом матче «Баффало» может сместить «молний» с первого места Атлантического дивизиона? Команда Линди Раффа одержала уже шесть побед подряд и не без приключений, но всё-таки усилила глубину на дедлайне, добавив в состав опытных игроков. Сила «Тампы» по-прежнему кроется в её звёздах, а лишнюю интригу придаёт возвращение в команду Кори Перри.

🏀 3:00: «Сан-Антонио Спёрс» — «Хьюстон Рокетс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: последний матч в регулярке между топами Запада

«Сан-Антонио» находится на втором месте Западной конференции, «Хьюстон» — сразу позади. Команды из Техаса в этом сезоне демонстрируют очень сильную игру. При этом в очном противостоянии «Спёрс» впереди — 2:1. Удастся ли Дюранту и компании сравнять счёт?

🏆🥊 5:00*: Джей Опетайя — Брэндон Глэнтон, титульный бой

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: первый титульник Zuffa Boxing

Боксёрская лига Даны Уайта добралась до первого титульного боя — и достаточно неплохого по именам. Конечно, Джей Опетайя является безоговорочным фаворитом поединка с Брэндоном Глэнтоном: сложно представить, из-за чего бразилец может проиграть. Однако интересно, как именно выступит Опетайя, а ещё интереснее увидеть, как будет обставлен дебютный титульник Zuffa Boxing. Тем более что скандалов вокруг титулов нового промоушена будет ещё много.

🎾 6:00*: Виктория Мбоко (Канада, 10) — Анна Калинская (Россия, 23), Индиан-Уэллс, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: что покажет Калинская в матче с перспективной канадкой?

Анна Калинская добралась до третьего круга «тысячника» в Индиан-Уэллсе, и теперь, чтобы пробиться дальше по сетке, ей необходимо справиться с перспективной канадкой Викторией Мбоко. 19-летняя теннисистка как раз перед этим турниром ворвалась в топ-10 мирового рейтинга и полна решимости двигаться дальше. Теннисистки ранее уже играли дважды, и в обоих случаях была сильнее Мбоко — в Гонконге-2025 и Аделаиде-2026. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Эмма Радукану — Аманда Анисимова.

🥇⛸️ 13:00: Фигурное катание, Гран-при России, финал

Интрига: кто-то помешает Гуменнику и Двоеглазовой?

Лидер текущего сезона в мужском одиночном катании готовится забрать очередной трофей. После Олимпийских игр Гуменник, кажется, совсем не устал и с большим желанием побеждать приехал в Челябинск. В короткой программе Пётр единственный пробил отметку в 100 баллов и вряд ли планирует кому-то отдавать своё промежуточное лидерство.

Алиса Двоеглазова стала вице-чемпионкой России в текущем сезоне и одержала немало побед. В финале Гран-при именно она выглядит наиболее серьёзным кандидатом на золото. Даже без ультра-си в короткой программе фигуристка выглядела очень солидно. А в произвольной Алиса пойдёт на три ультра-си как минимум — но кто-то сможет ей составить конкуренцию?

🏒 14:00: «Авангард» — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как повернётся борьба за восьмое место Востока?

Для «Авангарда» большого турнирного значения встреча не имеет: первое место Востока с большой вероятностью убежало, а хромающий «Ак Барс» вряд ли вырвется на второе. А вот для «Сибири» каждый матч в концовке регулярки очень важен: три очка преимущества перед «Амуром» выглядят достаточным заделом, но его можно быстро разбазарить. В случае равенства очков преимущество будет у «тигров».

⚽️ 14:00: «Ротор» — «Урал», Первая лига, 23-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Урал» прервёт безвыигрышную серию?

«Урал» занимает второе место в таблице Первой лиги. Но в последних четырёх турах екатеринбуржцы не одержали ни одной победы. Отрыв от идущей третьей «Родины» — всего два очка. Чтобы не вывалиться из зоны прямого выхода в РПЛ, «Уралу» нужна победа над «Ротором». Дополнительная интрига — битва тренеров. Уральцев тренирует экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий, волгоградцев — бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев.

🏐 15:00: «Локомотив» — «Зенит» СПб, Суперлига, мужчины, 29-й тур

Интрига: кто избежит четвёртого места в регулярке?

Это прямая встреча за третье место в регулярке. А может, и за второе, если вдруг московское «Динамо» оступится в последнем туре. Победитель матча избежит потенциальной встречи с «Белогорьем» в четвертьфинале и с казанским «Зенитом» в полуфинале. Проигравшему же придётся пройти этот путь. Команда Владимира Алекно сейчас выше в таблице, но «Локомотив» играет на своей арене, где точно будут полные трибуны. Помогут ли они команде Пламена Константинова?

⚽️ 16:30: «Локомотив» — «Ахмат», РПЛ, 20-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Локо» ворвётся в топ-2 РПЛ?

После неожиданного поражения «Зенита» от «Оренбурга» у «Локо» появился шанс забраться на второе место в РПЛ. Для этого команде Михаила Галактионова нужно обыграть «Ахмат». Грозненцы ранее разобрались дома с ЦСКА. Теперь команде Станислава Черчесова предстоит ещё один матч с претендентом на золото. Получится ли огорчить и «Локо»?

🏒 17:00: «Локомотив» — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Ярославль обеспечит первое место?

«Локомотиву» нужно набрать всего два очка, чтобы гарантировать себе первое место Запада: но даже без математики понятно, что оно от команды Боба Хартли никуда не убежит. Возможно, железнодорожники не будут сильно выкладываться. А вот «Северсталь» ещё может побороться за второе место конференции и окончательно запутать все турнирные расклады.

🏒 17:00: «Динамо» Москва — «Динамо» Минск, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: чем закончится динамовское дерби?

Московское «Динамо» вполне может закончить регулярку и на восьмом месте: СКА после приглашения в клубный штаб Леонида Тамбиева стал набирать больше очков и уже вырвался вперёд, а «Спартак» находится совсем рядом. Чтобы избежать этого, команде Вячеслава Козлова нельзя терять очки — а минское «Динамо» в этом году было не очень-то удобным соперником для московского клуба.

⚽️ 19:00: «Спартак» — «Акрон», РПЛ, 20-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Спартак» исправится за провал в Кубке?

«Спартак» начал 2026 год нервно. Сначала получился непростой выезд в РПЛ к «Сочи» (3:2), а в Кубке команда Хуана Карлоса Карседо разгромно уступила в первом полуфинале Пути РПЛ московскому «Динамо» (2:5). Что ожидать от «Спартака» в матче с «Акроном»? Загадка. Тут может быть как и неожиданная победа москвичей, так и неожиданный сценарий.

🏒 23:00: «Коламбус Блю Джекетс» — «Лос-Анджелес Кингз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: кто приблизится к зоне плей-офф?

Оба клуба борются за плей-офф: «Лос-Анджелес» отстаёт от восьмёрки на три очка, а «Коламбус» — на два. Интересно, что с 73 очками «мундиры» могли бы лидировать в Тихоокеанском дивизионе, где играют «короли» — это лишняя иллюстрация слабости этой восьмёрки. Оба клуба усилились на дедлайне: «Коламбус» не пожалел драфт-пиков на действующего чемпиона мира Коннора Гарланда.