Бесславный конец для величайшего голеадора. «Вашингтон» Овечкина провалил дедлайн

Шансы «столичных» на выход в плей-офф минимальны, а усиления клуб не получил.

«Вашингтон» провёл один из самых неоднозначных дедлайнов за последние годы.

До последних дней трансферного окна было непонятно, чего ожидать от «столичных». От зоны плей-офф их отделяло всего четыре очка, хотя у соперников и было сыграно на пару матчей меньше. В общем, не самая приятная ситуация, но кубковая весна всё ещё была реальна.

Казалось, что «Кэпиталз» будут искать усиления, чтобы устроить финальный рывок.

Тем удивительнее оказались ходы «Вашингтона» в дедлайн.

Начали «столичные» с того, что расстались с 35-летним нападающим Ником Даудом. Это был неожиданный обмен, поскольку форвард хоть и не поражал своей результативностью — набрал всего 16 (4+12) очков в 55 встречах, но был надёжным игроком нижних звеньев и спецбригады меньшинства. А ещё Дауд — один из четырёх самых опытных хоккеистов в составе. Он играл за «Кэпиталз» с 2018 года.

Но главное — даже не сам уход нападающего, а то, что «Вашингтон» получил взамен. А именно — выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2027 года и выбор во втором раунде драфта 2029 года плюс 23-летнего голкипера Йеспера Викмана. Сколько у вратаря матчей в этом сезоне НХЛ? 0. Он до сих пор не дебютировал в лиге. И даже в АХЛ у него довольно посредственная статистика: 86,6% отражённых бросков при коэффициенте надёжности 3,41.

То есть усиления «столичные» не получили. Можно было подумать, что этим ходом клуб освободил немного места под платёжкой (у Дауда действовал двухлетний контракт до конца сезона-2026/2027 с кэпхитом $ 3 млн), однако следующий обмен расставил все точки над «i».

Ник Дауд Фото: Jamie Sabau/Getty Images

Менее чем за сутки до финальной отсечки «Вашингтон»… обменял Джона Карлсона! Своего основного защитника, легенду франшизы, лучшего хоккеиста на этой позиции в истории клуба, основного атакующего игрока обороны после Джейкоба Чикрана, а также железного представителя бригады большинства и «голоса» в раздевалке.

Обмен Карлсона, отдавшего «Кэпиталз» 17 лет, словно сказал: «Мы вывешиваем белый флаг и нацеливаемся на следующий сезон».

В том числе и из-за компенсации.

Да, Карлсону 36 лет, его контракт завершается после этого сезона, и он уже не тот игрок, которым был ещё пару лет назад, но это всё ещё один из самых доминирующих защитников НХЛ с огромным опытом.

Взамен «столичные» получили от «Анахайма» условный выбор в первом раунде драфта 2026 года, а также выбор в третьем раунде драфта 2027 года. Ничтожная компенсация за такого игрока. Казалось, что сохранение Джона принесло куда больше пользы.

А главное, «Вашингтон», у которого уже были проблемы с составом, лишился двух важнейших хоккеистов, которые ещё и являлись лидерами раздевалки. И не получили ничего и никого взамен, чтобы хотя бы компенсировать потери прямо сейчас — не то что усилиться.

В последний день «Кэпс» наконец вспомнили о том, что им ещё как-то доигрывать сезон, и совершили две сделки. Сначала столичный клуб выменял из «Сан-Хосе» 26-летнего защитника Тимоти Лильегрена, взамен отдали выбор в четвёртом раунде драфта-2026. Затем произвели сделку с «Ванкувером», заполучив 31-летнего нападающего Давида Кемпфа за выбор в шестом раунде драфта-2026.

Как оценивать эти сделки?

С одной стороны, чисто по позициями «Вашингтон» сумел закрыть потери. Вместе с этим омолодил состав.

С другой – качество полученных хоккеистов суммарно несопоставимо с теми, кто ушёл.

Конечно, Кемпф может сравниться с Даудом. Давид — обычный ролевик для низших звеньев. Не показывает ничего сверхъестественного, но свою задачу выполняет. В нынешнем сезоне чешский нападающий набрал 6 (2+4) очков в 38 встречах при показателе полезности «-12». Довольно слабо, однако нужно делать поправку на игру за бедствующий «Ванкувер». А помимо этого, Кемпф провёл пять матчей за сборную Чехии на Олимпиаде, набрав 3 (1+2) очка при «+2».

В его случае в минус идёт только то, что он совсем не замена Дауду в раздевалке и с точки зрения опыта.

Давид Кемпф на Олимпиаде-2026 Фото: Gregory Shamus/Getty Images

А вот Лильегрен… да, он значительно моложе Карлсона, но по своему функционалу это защитник совершенно иной формации.

В 2017-м Тимоти был задрафтован «Торонто» в первом раунде под 17-м номером, его акции в НХЛ были велики, однако оправдать ожидания он не сумел. По сей день его лучшим результатом остаются 23 очка (5+18 в 61 матче в сезоне-2021/2022 и 3+20 в 55 встречах в сезоне-2023/2024), что несопоставимо с цифрами Карлсона.

В нынешнем сезоне на счету шведа 1+10 в 43 матчах при показателе полезности «-7».

Стоит держать в голове, что «столичные» всё-таки пытались заполучить игроков с большим именем. Так, ещё в декабре 2025-го руководство вело переговоры с «Ванкувером» о возможном переходе Куинна Хьюза. Но звёздный защитник в итоге уехал в «Миннесоту».

Даже в этот дедлайн в «Вашингтон» мог перейти топовый хоккеист. «Кэпс» всплывали в разговорах о Коноре Гарланде, который в итоге был обменян в «Коламбус», а вашингтонская журналистка Сэмми Сильбер отмечала, что фронт-офис «столичных» вёл переговоры и с другими игроками, однако в итоге они ничем не закончились.

Что мы в итоге имеем?

«Вашингтон», нуждавшийся в усилении, просто разменял хоккеистов, причём с потерей качества.

Складывается ощущение, что руководство «Кэпиталз» решило в первую очередь подумать о будущем, не ставя на то, чтобы любой ценой выйти в плей-офф.

Генеральный менеджер клуба Крис Патрик прямо не признал это, но как будто намекнул.

«Обмен Карлсона? Это очень эмоциональный момент для команды, для руководства, для Джона, для его семьи. Если учитывать наше положение в турнирной таблице и возможность заполучить хороших игроков на будущее, это показалось нам разумным решением. Джон был настоящим профессионалом, важной частью сообщества, и, очевидно, его игра на льду была непревзойдённой. Это решение далось нам нелегко, однако мы посчитали его правильным, если смотреть на него рационально…

Я понимаю, что математически это будет сложно, но, на мой взгляд, наш состав соответствует уровню плей-офф. Мы приобрели несколько парней, игроков уровня НХЛ, чтобы помочь в этом рывке. Я надеюсь, что наши ребята готовы выложиться на полную», — сказал Патрик.

То есть во фронт-офисе надеются на плей-офф и верят в кубковую весну. Но состав «Вашингтона», очевидно, слабее, чем необходимо, чтобы гарантировать себе плей-офф.

При этом клуб за этот дедлайн сумел сработать на будущее, накопив пиков, благодаря которым будет усиливаться, — использует их либо в качестве компенсации при обменах, либо по прямому назначению.

Суммарно у «Кэпиталз» 21 пик на следующие три драфта:

2026: первый раунд (x2*), четвёртый, пятый и седьмой;

2027: первый раунд, второй, третий (x2), четвёртый, пятый, седьмой (x2);

2028: первый раунд, второй, третий, четвёртый, пятый, шестой, седьмой.

*один из пиков — условный

Помимо этого, грядущим летом у «столичных» появится достаточно места под потолком зарплат — можно будет успешно поработать на рынке свободных агентов и подписать сильных хоккеистов. И вместе с этим подпустить к составу талантливых проспектов — например, 19-летнего защитника Коула Хатсона, который ещё не дебютировал в НХЛ, но считается огромным талантом и, вероятно, станет прямой заменой Карлсону.

Так что, подводя итоги, нужно сказать, что «Вашингтон» ослабел и провалил дедлайн с точки зрения краткосрочных целей. Однако с точки зрения долгосрочных целей «столичные» провели неплохое окно.

Может быть, в клубе просто поняли, что в этом сезоне даже при выходе в плей-офф им ловить нечего, и понадеялись, что Александр Овечкин продлит контракт, а команда сможет усилиться летом, подарив своему капитану реальную возможность побороться за кубок.

Тем не менее грустно и даже страшно подумать, что этот сезон может стать последним для Великой восьмёрки в НХЛ. У Ови даже может и не быть шанса вновь побороться за Кубок Стэнли.

Не такого конца ожидали для величайшего голеадора в истории хоккея.

