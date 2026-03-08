Скидки
Результаты матчей КХЛ за 8 марта 2026 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

«Металлург» снова сильнее «Трактора», «Спартак» убегает от «Локомотива». Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ за 8 марта 2026 года
«Торпедо» не без труда обыграло «Сочи» на своём льду.

8 марта в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три игры. Коротко подводим итоги встреч.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 марта 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
Б
Трактор
Челябинск
0:1 Глотов (Григоренко, Ливо) – 00:27 (5x5)     0:2 Коршков (Кадейкин) – 13:51 (5x5)     1:2 Петунин (Орехов, Исхаков) – 28:34 (5x5)     2:2 Исхаков (Пресс, Маклюков) – 34:51 (5x5)     3:2 Толчинский – 65:00    

К 14-й минуте матча «Трактор» повёл со счётом 2:0 — голами отметились Василий Глотов и Егор Коршков. Передачами отметились Михаил Григоренко, Джош Ливо и Александр Кадейкин. Во втором периоде «Металлургу» удалось сравнять счёт — шайбы забросили Никита Михайлис и Руслан Исхаков. Передачи на свой счёт записали Валерий Орехов, Руслан Исхаков, Робин Пресс и Алексей Маклюков. Овертайм прошёл без голов, а по буллитам победу одержал «Металлург». Решающий бросок нанёс Сергей Толчинский.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 5
Спартак
Москва
0:1 Пивчулин (Соловьёв) – 01:49 (5x5)     0:2 Рубцов (Ярош, Филин) – 13:23 (5x5)     0:3 Рубцов (Филин, Иванов) – 24:00 (5x5)     1:3 Сетдиков (Коттон, Сёмин) – 28:31 (5x5)     2:3 Чивилёв (Коттон, Кугрышев) – 42:10 (5x4)     2:4 Беляев (Рубцов, Филин) – 53:07 (5x5)     2:5 Кин (Филин) – 57:06 (en)    

Дублем в составе «Спартака» отметился нападающий Герман Рубцов. Ещё по шайбе за красно-белых забросили Данил Пивчулин, Александр Беляев и Джоуи Кин, поразивший пустые ворота в концовке матча. «Лада» едва не отыгралась со счёта 0:3, забросив две шайбы подряд — отличились Никита Сетдиков и Андрей Чивилёв. Вчера, 7 марта, «Спартак» разгромил «Ладу» со счётом 7:1. Московская команда поднялась на седьмое место Запада.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
4 : 3
ХК Сочи
Сочи
1:0 Гараев (Летунов) – 02:52 (5x5)     1:1 Сероух (Ли, Биттен) – 09:02 (5x5)     2:1 Шавин (Белевич, Нарделла) – 12:12 (5x5)     2:2 Хафизов (Ли, Биттен) – 42:10 (5x4)     3:2 Атанасов (Виноградов, Александров) – 45:08 (5x5)     3:3 Петухов (Кагарлицкий, Гуськов) – 47:49 (5x4)     4:3 Гончарук (Ткачёв, Журавлёв) – 51:37 (5x5)    

Голами в составе «Торпедо» отметились Амир Гараев, Никита Шавин, Василий Атанасов и Сергей Гончарук. За сочинский клуб шайбы забросили Даниил Сероух, Тимур Хафизов и Егор Петухов.

«Торпедо» взяло реванш за недавнее поражение от «Сочи» в гостевом матче со счётом 1:5 и прервало серию из двух поражений. Эта победа позволила нижегородскому клубу подняться на четвёртое место в таблице Западной конференции КХЛ.

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 9 марта

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 марта 2026, понедельник. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 марта 2026, понедельник. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Северсталь
Череповец
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 марта 2026, понедельник. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Динамо Мн
Минск
