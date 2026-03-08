«Металлург» снова сильнее «Трактора», «Спартак» убегает от «Локомотива». Итоги дня в КХЛ

8 марта в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три игры. Коротко подводим итоги встреч.
К 14-й минуте матча «Трактор» повёл со счётом 2:0 — голами отметились Василий Глотов и Егор Коршков. Передачами отметились Михаил Григоренко, Джош Ливо и Александр Кадейкин. Во втором периоде «Металлургу» удалось сравнять счёт — шайбы забросили Никита Михайлис и Руслан Исхаков. Передачи на свой счёт записали Валерий Орехов, Руслан Исхаков, Робин Пресс и Алексей Маклюков. Овертайм прошёл без голов, а по буллитам победу одержал «Металлург». Решающий бросок нанёс Сергей Толчинский.
Дублем в составе «Спартака» отметился нападающий Герман Рубцов. Ещё по шайбе за красно-белых забросили Данил Пивчулин, Александр Беляев и Джоуи Кин, поразивший пустые ворота в концовке матча. «Лада» едва не отыгралась со счёта 0:3, забросив две шайбы подряд — отличились Никита Сетдиков и Андрей Чивилёв. Вчера, 7 марта, «Спартак» разгромил «Ладу» со счётом 7:1. Московская команда поднялась на седьмое место Запада.
Голами в составе «Торпедо» отметились Амир Гараев, Никита Шавин, Василий Атанасов и Сергей Гончарук. За сочинский клуб шайбы забросили Даниил Сероух, Тимур Хафизов и Егор Петухов.
«Торпедо» взяло реванш за недавнее поражение от «Сочи» в гостевом матче со счётом 1:5 и прервало серию из двух поражений. Эта победа позволила нижегородскому клубу подняться на четвёртое место в таблице Западной конференции КХЛ.
Матчи 9 марта
