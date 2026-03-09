Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Баффало — Тампа-Бэй — 8:7, видео, голы, обзор игры регулярного чемпионата НХЛ, 102 минуты штрафа, драки, 4 очка Кучерова

Это что такое было в НХЛ?! 15 голов, 102 минуты штрафа и новая феерия Кучерова!
Максим Макаров
«Баффало» — «Тампа» — 8:7
Комментарии
Возможно, лучший матч сезона.

В удивительное время мы попали: матч между «Баффало» и «Тампой» носит взаимную важность в распределении мест на Востоке. Но пора к этому постепенно привыкать, потому что «клинки» сейчас – самая горячая команда НХЛ.

«Сейбрз» перед матчем шли на серии из пяти побед, так ни разу и не проиграв после паузы на Олимпиаду. А вот у «Лайтнинг» не так всё хорошо – запас очков был растерян, а из последних пяти встреч четыре были проиграны. У команд перед стартовым свистком в активе было по 82 очка.

Было понятно, что этот факт добавит матчу особой пикантности, но, чтобы он был настолько безумным, вряд ли кто-то предполагал.

Началось всё уже на пятой минуте, когда лидера «Баффало» Тефджа Томпсона взяли в коробочку у борта. Расмус Далин поехал заступаться за партнёра и схлестнулся на кулаках с Рэддишем. Бой капитан хозяев проиграл, однако через несколько минут его команда открыла счёт в матче – Джош Доун реализовал лишнего хитрым броском в ближний угол.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2026, понедельник. 01:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
8 : 7
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Доун (Томпсон, Байрэм) – 08:26 (pp)     2:0 Цукер (Далин, Томпсон) – 22:15 (pp)     3:0 Так (Томпсон, Эстлунд) – 25:10 (pp)     3:1 Перри (Кучеров, Рэддиш) – 27:55     4:1 Так (Байрэм) – 31:06 (sh)     4:2 Кучеров (Рэддиш) – 32:26 (pp)     4:3 Гиргенсонс (Гурд, Мозер) – 34:46     4:4 Мозер (Гики) – 37:37     4:5 Кучеров (Хагель, Мозер) – 40:59     4:6 Пойнт – 45:46     5:6 Кэррик (Бенсон, Кесселринг) – 46:12     5:7 Хагель (Рэддиш, Кучеров) – 49:48     6:7 Далин (Томпсон, Байрэм) – 51:03     7:7 Цукер (Маклауд) – 54:29     8:7 Доун – 55:43 (pp)    

Голов в первом периоде больше не было, однако выяснений отношений – с избытком. Их было столько, что игроки даже перестали помещаться в штрафной бокс – Никите Кучерову пришлось постоять. Игроки «Баффало» же в это время наслаждались проведённым временем, будто получая наслаждение от того, что они больше не статисты, а принципиальный соперник.

С чего бы мог начаться второй отрезок? Правильно – с драки! Как только судья ввёл шайбу в игру, бой устроили Кесселринг и Чернак, а ещё через четыре – Маленстин и Перри.

Затем команды всё же решили поиграть в хоккей, да ещё в какой! «Баффало» быстро показал, насколько прекрасно могут работать спецбригады, отгрузив сопернику две в большинстве и одну в меньшинстве. Между этими голами затесалась лишь одна шайба Кори Перри с передачи Никиты Кучерова.

Но «Тампа» нашла в себе силы сравнять счёт уже до перерыва, а камбэк начал Никита Кучеров, реализовав лишнего. Да, без удачи не обошлось, но гол, как известно, ничем не пахнет.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Уже на первой минуте третьего периода россиянин оформил дубль после роскошного броска в касание, а через несколько минут Пауэр забил в свои ворота и поставил команду в затруднительное положение – надо было отыгрывать две шайбы.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Однако «клинки» справились с этой задачей, успев даже разок пропустить. Победный гол Доуна взорвал арену, а игроки радовались так, будто выиграли серию плей-офф. И да, после сирены команды вновь устроили потасовку – как начали, так и закончили.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Что это было?! Возможно, лучший матч сезона! 15 голов, 102 минуты штрафа, несколько драк и новая четырёхочковая феерия Кучерова!

Таблица бомбардиров НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android