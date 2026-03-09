Это что такое было в НХЛ?! 15 голов, 102 минуты штрафа и новая феерия Кучерова!

В удивительное время мы попали: матч между «Баффало» и «Тампой» носит взаимную важность в распределении мест на Востоке. Но пора к этому постепенно привыкать, потому что «клинки» сейчас – самая горячая команда НХЛ.

«Сейбрз» перед матчем шли на серии из пяти побед, так ни разу и не проиграв после паузы на Олимпиаду. А вот у «Лайтнинг» не так всё хорошо – запас очков был растерян, а из последних пяти встреч четыре были проиграны. У команд перед стартовым свистком в активе было по 82 очка.

Было понятно, что этот факт добавит матчу особой пикантности, но, чтобы он был настолько безумным, вряд ли кто-то предполагал.

Началось всё уже на пятой минуте, когда лидера «Баффало» Тефджа Томпсона взяли в коробочку у борта. Расмус Далин поехал заступаться за партнёра и схлестнулся на кулаках с Рэддишем. Бой капитан хозяев проиграл, однако через несколько минут его команда открыла счёт в матче – Джош Доун реализовал лишнего хитрым броском в ближний угол.

Голов в первом периоде больше не было, однако выяснений отношений – с избытком. Их было столько, что игроки даже перестали помещаться в штрафной бокс – Никите Кучерову пришлось постоять. Игроки «Баффало» же в это время наслаждались проведённым временем, будто получая наслаждение от того, что они больше не статисты, а принципиальный соперник.

С чего бы мог начаться второй отрезок? Правильно – с драки! Как только судья ввёл шайбу в игру, бой устроили Кесселринг и Чернак, а ещё через четыре – Маленстин и Перри.

Затем команды всё же решили поиграть в хоккей, да ещё в какой! «Баффало» быстро показал, насколько прекрасно могут работать спецбригады, отгрузив сопернику две в большинстве и одну в меньшинстве. Между этими голами затесалась лишь одна шайба Кори Перри с передачи Никиты Кучерова.

Но «Тампа» нашла в себе силы сравнять счёт уже до перерыва, а камбэк начал Никита Кучеров, реализовав лишнего. Да, без удачи не обошлось, но гол, как известно, ничем не пахнет.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Уже на первой минуте третьего периода россиянин оформил дубль после роскошного броска в касание, а через несколько минут Пауэр забил в свои ворота и поставил команду в затруднительное положение – надо было отыгрывать две шайбы.

Однако «клинки» справились с этой задачей, успев даже разок пропустить. Победный гол Доуна взорвал арену, а игроки радовались так, будто выиграли серию плей-офф. И да, после сирены команды вновь устроили потасовку – как начали, так и закончили.

Что это было?! Возможно, лучший матч сезона! 15 голов, 102 минуты штрафа, несколько драк и новая четырёхочковая феерия Кучерова!