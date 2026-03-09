Новая веха? «Питтсбург» впервые за 25 лет сделал мощный камбэк без Малкина и Кросби

«Питтсбург» и «Бостон» — команды, которые за 20 матчей до конца регулярного чемпионата имеют отличные шансы на выход в плей-офф. «Пингвинз» уверенно себя чувствуют в топ-3 Столичного дивизиона, несмотря на потерю Сидни Кросби, а также Евгения Малкина, который пропустит пять матчей из-за дисквалификации.

«Брюинз» играют в более сильном Атлантическом дивизионе и прямо сейчас находятся на второй позиции в зоне уайлд-кард.

«Мишки» явно учитывали непростое положение соперника в последних матчах и начали встречу очень уверенно, сделав хороший задел к середине третьего периода. Подопечные Штурма забросили три безответных гола, а дрогнул у «Питтсбурга» даже Артур Шилов, который потерял шайбу за воротами и дал отличиться Пастрняку.

Спасать положение «пингвины» уже во втором отрезке – Егор Чинахов хлёстко бросил с кистей в большинстве и отыграл одну шайбу. Для россиянина этот гол стал 11-м в составе «Питтсбурга».

В третьей двадцатиминутке в течение 33-х секунд хозяева сравняли счёт, а Коннор Дьюар положил в ворота Корписало настоящий шедевр – воспользовался гибридным пробросом и бросил с неудобной руки с разворота.

Команды до конца основного времени обменялись голами, а овертайм закончился за 17 секунд – Чинахов полез на ворота, выдержал борьбу с двумя защитниками, а шайба отскочила на свободного Новака, который в ближнем бою оказался сильнее.

«Питтсбург» впервые с 10 февраля 2001 года отыграл три шайбы и победил, когда в составе команды не было ни Сидни Кросби, ни Евгения Малкина. Прошло чуть более 25 лет. Ознаменует ли это новую веху «пингвинов»? Может быть, и да, потому что команде пора приспосабливаться к жизни без легенд, которые тащили клуб в последние 20 лет.