Питтсбург — Бостон — 5:4 ОТ, видео, голы, обзор матча регулярного чемпионата НХЛ, камбэк пингвинов без Кросби и Малкина

Новая веха? «Питтсбург» впервые за 25 лет сделал мощный камбэк без Малкина и Кросби
Максим Макаров
«Питтсбург» — «Бостон» — 5:4 ОТ, видео, голы
Егор Чинахов забросил 11-ю шайбу за «Пингвинз».

«Питтсбург» и «Бостон» — команды, которые за 20 матчей до конца регулярного чемпионата имеют отличные шансы на выход в плей-офф. «Пингвинз» уверенно себя чувствуют в топ-3 Столичного дивизиона, несмотря на потерю Сидни Кросби, а также Евгения Малкина, который пропустит пять матчей из-за дисквалификации.
«Брюинз» играют в более сильном Атлантическом дивизионе и прямо сейчас находятся на второй позиции в зоне уайлд-кард.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 марта 2026, воскресенье. 23:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 4
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Заха (Гики, Макэвой) – 09:27 (pp)     0:2 Заха (Арвидссон, Аспирот) – 28:47     0:3 Пастрняк – 32:23     1:3 Чинахов (Ракелль, Карлссон) – 34:44 (pp)     2:3 Дьюар (Ши) – 46:02     3:3 Манта (Новак, Соловьёв) – 46:35     3:4 Заха (Арвидссон, Аспирот) – 48:34     4:4 Манта (Уозерспун, Карлссон) – 51:18     5:4 Новак – 60:17    

«Мишки» явно учитывали непростое положение соперника в последних матчах и начали встречу очень уверенно, сделав хороший задел к середине третьего периода. Подопечные Штурма забросили три безответных гола, а дрогнул у «Питтсбурга» даже Артур Шилов, который потерял шайбу за воротами и дал отличиться Пастрняку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Спасать положение «пингвины» уже во втором отрезке – Егор Чинахов хлёстко бросил с кистей в большинстве и отыграл одну шайбу. Для россиянина этот гол стал 11-м в составе «Питтсбурга».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьей двадцатиминутке в течение 33-х секунд хозяева сравняли счёт, а Коннор Дьюар положил в ворота Корписало настоящий шедевр – воспользовался гибридным пробросом и бросил с неудобной руки с разворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Команды до конца основного времени обменялись голами, а овертайм закончился за 17 секунд – Чинахов полез на ворота, выдержал борьбу с двумя защитниками, а шайба отскочила на свободного Новака, который в ближнем бою оказался сильнее.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Питтсбург» впервые с 10 февраля 2001 года отыграл три шайбы и победил, когда в составе команды не было ни Сидни Кросби, ни Евгения Малкина. Прошло чуть более 25 лет. Ознаменует ли это новую веху «пингвинов»? Может быть, и да, потому что команде пора приспосабливаться к жизни без легенд, которые тащили клуб в последние 20 лет.

