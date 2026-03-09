Момент дня в НХЛ. Кучеров стоя отбывал наказание в штрафном боксе

Скидки
Массовая потасовка в матче НХЛ между Баффало и Тампой, драки, Кучеров стоя отбывал наказание в штрафном боксе

Максим Макаров
Никите не хватило места.

По окончании встречи между «Баффало» и «Тампой» многие сходятся во мнении, что это был лучший матч регулярного чемпионата. Команды на двоих забросили 15 шайб, устроили по камбэку, провели пять драк, собрали 102 минуты штрафа. И ведь это произошло не на пустом месте – оба клуба боролись за первую строчку в Атлантическом дивизионе, который при выходе в плей-офф даст лучший жребий.

В этой встрече даже было установлено несколько эпохальных рекордов. Впервые с 25 ноября 1992 года команды на двоих забрасывали семь шайб как минимум в двух периодах (во втором и третьем). Также это первый матч с 21 февраля 1994 года, где команды забросили 15 шайб на двоих, а также набрали минимум 27 минут штрафа.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2026, понедельник. 01:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
8 : 7
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Доун (Томпсон, Байрэм) – 08:26 (pp)     2:0 Цукер (Далин, Томпсон) – 22:15 (pp)     3:0 Так (Томпсон, Эстлунд) – 25:10 (pp)     3:1 Перри (Кучеров, Рэддиш) – 27:55     4:1 Так (Байрэм) – 31:06 (sh)     4:2 Кучеров (Рэддиш) – 32:26 (pp)     4:3 Гиргенсонс (Гурд, Мозер) – 34:46     4:4 Мозер (Гики) – 37:37     4:5 Кучеров (Хагель, Мозер) – 40:59     4:6 Пойнт – 45:46     5:6 Кэррик (Бенсон, Кесселринг) – 46:12     5:7 Хагель (Чирелли, Рэддиш) – 49:48     6:7 Далин (Томпсон, Байрэм) – 51:03     7:7 Цукер (Маклауд) – 54:29     8:7 Доун – 55:43 (pp)    

В первом периоде была лишь одна шайба, но это не значит, что он получился самым малособытийным. Уже на пятой минуте два лидера обороны, Расмус Далин и Даррен Рэддиш, устроили бодрую драку. Однако самое интересное начало происходить через несколько минут. На 10-й минуте массовую потасовку спровоцировал Сирелли, который слишком яростно начал вытеснять с пятака Пейтона Кребса. Судья только в этом моменте выписал 34 минуты штрафа на двоих.

ВИДЕО

Через минуту произошла ещё одна стычка, уже с участием Никиты Кучерова: Самуэльссон впечатал соперника в борт, россиянин сразу же посадил шведа на вилы, а потом хоккеисты ещё обменялись взаимными ударами клюшки.

Кучеров поехал на скамейку оштрафованных, но вот присесть там не удалось. Штрафной бокс был переполнен игроками «Тампы», места нигде не было, поэтому Никите пришлось стоять. Момент дня в НХЛ – лучший бомбардир последних двух сезонов стоит за стеклом вместе с товарищами и томно наблюдает за происходящим.

