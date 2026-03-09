«У нас есть судьи, у них камер много». Хитрость вратаря спасла «Сибири» сезон?

Шайба попала в «домик» Красоткину и пропала из виду, а когда тот встал, она цеплялась за красную линию.

Идут решающие дни регулярного чемпионата КХЛ. На Западе все участники плей-офф уже определены, на Востоке пять команд уже забронировали себе место в восьмёрке, ещё три позиции остаются вакантными. И если у «Трактора», да и у «Нефтехимика» довольно весомое преимущество по очкам, то «Сибирь» цепляется за восьмое место на тоненького, а в спину ей дышит «Амур», выигравший четыре из последних пяти матчей.

По сути, для новосибирцев плей-офф уже наступил, и ей надо стараться выгрызать очки в каждой встрече регулярки, которых осталось всего ничего. В матче с «Авангардом» они смогли открыть счёт, но больше не забили и зыбкое преимущество также не удержали. И основное, и дополнительное время закончилось вничью, а в буллитной серии «Сибирь» спасла удача.

Или хитрость вратаря Антона Красоткина. Как знать, как знать?

С первым броском – Константина Окулова – голкипер справился играючи, а следующий буллитёр Эндрю Потуральски бросил и попал в «домик». Однако шайба исчезла из вида в недрах амуниции Красоткина. Тот повернулся на щитках, а когда встал, она лежала, цепляясь за красную линию.

Главный тренер «Сибири» после матча – который его команда выиграла – вспомнил об эффекте параллакса, из-за которого новосибирцам год назад не засчитали гол. «Сомнения всегда присутствуют, можно вспомнить прошлый сезон, матч в Уфе в плей-офф, с лавки нам казалось, что чистый гол. Но тут на повторе было видно, что шайба касается красной линии, так что было больше уверенности, что не засчитают», — сказал Люзенков.

Хотя это всё же ошибочная аналогия, ведь оптической иллюзии в данном случае не было – когда Красоткин встал, шайба не была полностью в воротах. Именно на этом основании гол и не был засчитан.

А вот действительно ли шайба не побывала в воротах целиком или Красоткин чуть-чуть подвинул её вперёд перед тем, как встать, доподлинно не узнать. «Ничего такого необычного. Я начал вкатываться в ворота, и у меня была задача как можно быстрее остановиться и не закатиться всем телом в ворота. А там у нас есть судьи, департамент, им виднее, у них камер много. Не всегда можно почувствовать, где у тебя шайба, так что мне было главное — не вкатиться в ворота», — так прокомментировал своё ключевое спасение Красоткин.

И даже если он немного схитрил, то это, вполне вероятно, спасло «Сибири» сезон.