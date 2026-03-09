В битве двух «Динамо» победили москвичи.

«Локомотив» останется первым на Западе, эффект параллакса помог «Сибири». Итоги дня в КХЛ

9 марта в регулярном чемпионате КХЛ состоялись три встречи. Подводим их итоги.

На шестой минуте нападающий «Сибири» Вячеслав Лещенко забил первый гол. На 40-й минуте защитник «Авангарда» Вячеслав Войнов сравнял счёт и перевёл игру в овертайм, где команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались гости.

«Авангард» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 64 матча, в которых набрал 91 очко, и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 62 очками после 64 встреч располагается на восьмой строчке Востока.

На третьей минуте защитник минского «Динамо» Брэди Лайл забил первый гол. На 27-й минуте нападающий московского «Динамо» Никита Гусев сравнял счёт. На 28-й минуте форвард Виталий Пинчук вывел белорусский клуб вперёд. На 30-й минуте защитник бело-голубых Роман Калиниченко восстановил равенство в счёте. На 32-й минуте нападающий Егор Римашевский вывел хозяев вперёд.

На 38-й минуте форвард гостей Станислав Галиев сравнял счёт. На 41-й минуте Римашевский вновь вывел бело-голубых вперёд, оформив дубль. На 51-й минуте нападающий Дилан Сикьюра забросил пятую шайбу в ворота минчан. На 58-й минуте форвард Сэм Энас сократил отставание гостей. На последней секунде Сикьюра забил в пустые ворота, оформив дубль и установив окончательный счёт — 6:4.

На второй минуте нападающий «Локомотива» Рихард Паник забил первый гол. На 17-й минуте защитник Мартин Гернат удвоил преимущество ярославского клуба. На 19-й минуте форвард Руслан Абросимов сократил отставание «Северстали».

На 26-й минуте нападающий череповчан Адам Лишка сравнял счёт. На 49-й минуте форвард Давид Думбадзе вывел гостей вперёд. На последней минуте нападающий хозяев Максим Шалунов восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал форвард «Локомотива» Георгий Иванов.

Благодаря этой победе «Локомотив» занял первое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.

Матчи 10 марта

