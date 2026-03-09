Скидки
Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ 9 марта 2026 года, обзор, видео голов, новости хоккея

«Локомотив» останется первым на Западе, эффект параллакса помог «Сибири». Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 9 марта 2026 года
В битве двух «Динамо» победили москвичи.

9 марта в регулярном чемпионате КХЛ состоялись три встречи. Подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 марта 2026, понедельник. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
Б
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Лещенко (Федотов, Орлов) – 05:01 (5x5)     1:1 Войнов (Лажуа, Игумнов) – 39:06 (5x5)     1:2 Абрамов – 65:00    

На шестой минуте нападающий «Сибири» Вячеслав Лещенко забил первый гол. На 40-й минуте защитник «Авангарда» Вячеслав Войнов сравнял счёт и перевёл игру в овертайм, где команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались гости.

«Авангард» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 64 матча, в которых набрал 91 очко, и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 62 очками после 64 встреч располагается на восьмой строчке Востока.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 марта 2026, понедельник. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
6 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Лайл (Улле, Энас) – 02:18 (5x5)     1:1 Гусев – 26:56 (5x5)     1:2 Пинчук (Лимож, Улле) – 27:36 (5x5)     2:2 Калиниченко (Уил, Гусев) – 29:08 (5x5)     3:2 Римашевский (Адамчук, Пыленков) – 31:21 (5x5)     3:3 Галиев (Лимож, Хэмилтон) – 37:25 (5x5)     4:3 Римашевский (Сикьюра, Пыленков) – 40:50 (5x4)     5:3 Сикьюра (Пыленков, Шараканов) – 50:41 (5x5)     5:4 Энас – 57:44 (6x5)     6:4 Сикьюра (Подъяпольский, Ожиганов) – 59:59 (en)    

На третьей минуте защитник минского «Динамо» Брэди Лайл забил первый гол. На 27-й минуте нападающий московского «Динамо» Никита Гусев сравнял счёт. На 28-й минуте форвард Виталий Пинчук вывел белорусский клуб вперёд. На 30-й минуте защитник бело-голубых Роман Калиниченко восстановил равенство в счёте. На 32-й минуте нападающий Егор Римашевский вывел хозяев вперёд.

На 38-й минуте форвард гостей Станислав Галиев сравнял счёт. На 41-й минуте Римашевский вновь вывел бело-голубых вперёд, оформив дубль. На 51-й минуте нападающий Дилан Сикьюра забросил пятую шайбу в ворота минчан. На 58-й минуте форвард Сэм Энас сократил отставание гостей. На последней секунде Сикьюра забил в пустые ворота, оформив дубль и установив окончательный счёт — 6:4.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 марта 2026, понедельник. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 3
ОТ
Северсталь
Череповец
1:0 Паник – 01:34 (5x5)     2:0 Гернат (Каюмов, Берёзкин) – 16:47 (5x5)     2:1 Абросимов (Лишка, Грегуар) – 18:55 (5x5)     2:2 Лишка (Цицюра, Камалов) – 25:01 (5x4)     2:3 Думбадзе – 48:43 (5x5)     3:3 Шалунов (Паник, Гернат) – 59:30 (6x5)     4:3 Иванов – 60:56 (3x3)    

На второй минуте нападающий «Локомотива» Рихард Паник забил первый гол. На 17-й минуте защитник Мартин Гернат удвоил преимущество ярославского клуба. На 19-й минуте форвард Руслан Абросимов сократил отставание «Северстали».

На 26-й минуте нападающий череповчан Адам Лишка сравнял счёт. На 49-й минуте форвард Давид Думбадзе вывел гостей вперёд. На последней минуте нападающий хозяев Максим Шалунов восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал форвард «Локомотива» Георгий Иванов.

Благодаря этой победе «Локомотив» занял первое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

