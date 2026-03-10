«Вашингтон» пропустил дважды за одно меньшинство! Но всё равно устроил разгром

Настоящие эмоциональные качели устроил «Вашингтон» своим болельщикам в матче с «Калгари». Казалось бы, победой со счётом 7:3, пусть и над одной из худших команд НХЛ в этом сезоне, нельзя не остаться довольным. Но три периода получись совершенно разными.

В первом «столичные» вышли доминировать – в зоне атаки они чувствовали себя максимально вольготно, шайба держалась, как приклеенная, проходили все передачи. Уже на третьей минуте Хендрикс Лапьер с добивания открыл счёт, а следом Том Уилсон с острого угла увеличил преимущество. Перед перерывом Коннор Макайкл получил передачу в центре зоны и без сопротивления бросил – 3:0.

Оценка за период – пять баллов. С плюсом. Лучшего начала просто невозможно придумать. И на каком же контрасте смотрелся второй период, в котором «столичные» развалились по частям.

В первую очередь это касается большинства, которое у «Вашингтона» хромает в этом году на обе ноги. Но камбэк «Калгари» начался с потери хозяев в своей зоне и классного гола Матвея Гридина с колена.

Вскоре после этого «Флэймз» остались в меньшинстве, и «столичные» умудрились пропустить дважды за эти две минуты! Райан Леонард на ровном месте отдал шайбу после выигранного вбрасывания, и Блейк Коулман реализовал выход «один в ноль».76 секунд спустя – ещё одна потеря потеря, уже в средней зоне, которая привела к голу Егора Шаранговича.

Совершенно безобразная работа бригады большинства, неудивительно, что на перерыв «Кэпиталз» уходили под неодобрительный гул своих болельщиков.

«Вашингтон» переварил произошедшее и на третий период вышел собранным – не пропустил, особо ничего не позволил сопернику, сам забросил ещё четыре шайбы, устроив итоговый разгром – 7:3. Остаётся только гадать, что же случилось с командой во втором периоде? На это попытались ответить игроки и тренер.

«Мы знаем, что очень хороши, но иногда усложняем себе жизнь, ставим себя в сложные ситуации. Это расстраивает, потому что после первого периода, который мы провели очень хорошо, последовал второй, про который можно сказать – «Что это было?». У нас высокие стандарты, и когда происходит такое, это отстой. Но все продолжали сохранять концентрацию», — отметил после игры Лапьер.

«Ребята на самом деле хотят играть правильно, выкладываться и бороться. У меня никогда не бывает мысли, что наши ребята просто опустят руки и сдадутся. Наша команда такого не сделает, ни при каких обстоятельствах. Так что я никогда не переживаю, что вот, в третьем периоде они сейчас просто сдадутся. Потому что они не сдадутся. Только не эта команда. Мы можем проиграть, но белый флаг не выбросим, не будем командой, которая просто бросила бороться», — сказал главный тренер Спенсер Карбери.