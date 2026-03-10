Скидки
Вашингтон – Калгари – 7:3, видео, голы, обзор матча регулярного чемпионата НХЛ

«Вашингтон» пропустил дважды за одно меньшинство! Но всё равно устроил разгром
Елена Кузнецова
«Вашингтон» – «Калгари» – 7:3, видео, голы
Комментарии
Обыграли «Калгари» 7:3.

Настоящие эмоциональные качели устроил «Вашингтон» своим болельщикам в матче с «Калгари». Казалось бы, победой со счётом 7:3, пусть и над одной из худших команд НХЛ в этом сезоне, нельзя не остаться довольным. Но три периода получись совершенно разными.

В первом «столичные» вышли доминировать – в зоне атаки они чувствовали себя максимально вольготно, шайба держалась, как приклеенная, проходили все передачи. Уже на третьей минуте Хендрикс Лапьер с добивания открыл счёт, а следом Том Уилсон с острого угла увеличил преимущество. Перед перерывом Коннор Макайкл получил передачу в центре зоны и без сопротивления бросил – 3:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 марта 2026, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Лапьер (Фехервари, Чисхольм) – 02:46     2:0 Уилсон (Протас, Строум) – 09:13     3:0 Макмайкл (Сурдиф, Бовиллье) – 17:43     3:1 Гридин (Мяяття, Строум) – 36:08     3:2 Коулман (Баклунд, Кузнецов) – 37:39 (sh)     3:3 Шарангович (Фараби) – 38:55 (sh)     4:3 Макмайкл – 50:52 (pp)     5:3 Сурдиф – 51:15     6:3 Фрэнк (Дьюхейм, Лапьер) – 57:14     7:3 Леонард (Сурдиф) – 59:44    

Оценка за период – пять баллов. С плюсом. Лучшего начала просто невозможно придумать. И на каком же контрасте смотрелся второй период, в котором «столичные» развалились по частям.

В первую очередь это касается большинства, которое у «Вашингтона» хромает в этом году на обе ноги. Но камбэк «Калгари» начался с потери хозяев в своей зоне и классного гола Матвея Гридина с колена.

Вскоре после этого «Флэймз» остались в меньшинстве, и «столичные» умудрились пропустить дважды за эти две минуты! Райан Леонард на ровном месте отдал шайбу после выигранного вбрасывания, и Блейк Коулман реализовал выход «один в ноль».76 секунд спустя – ещё одна потеря потеря, уже в средней зоне, которая привела к голу Егора Шаранговича.

Совершенно безобразная работа бригады большинства, неудивительно, что на перерыв «Кэпиталз» уходили под неодобрительный гул своих болельщиков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Вашингтон» переварил произошедшее и на третий период вышел собранным – не пропустил, особо ничего не позволил сопернику, сам забросил ещё четыре шайбы, устроив итоговый разгром – 7:3. Остаётся только гадать, что же случилось с командой во втором периоде? На это попытались ответить игроки и тренер.

«Мы знаем, что очень хороши, но иногда усложняем себе жизнь, ставим себя в сложные ситуации. Это расстраивает, потому что после первого периода, который мы провели очень хорошо, последовал второй, про который можно сказать – «Что это было?». У нас высокие стандарты, и когда происходит такое, это отстой. Но все продолжали сохранять концентрацию», — отметил после игры Лапьер.

«Ребята на самом деле хотят играть правильно, выкладываться и бороться. У меня никогда не бывает мысли, что наши ребята просто опустят руки и сдадутся. Наша команда такого не сделает, ни при каких обстоятельствах. Так что я никогда не переживаю, что вот, в третьем периоде они сейчас просто сдадутся. Потому что они не сдадутся. Только не эта команда. Мы можем проиграть, но белый флаг не выбросим, не будем командой, которая просто бросила бороться», — сказал главный тренер Спенсер Карбери.

