Игра Никиты Кучерова в НХЛ, рекорд по сезонам со 100 и более очками для россиян

Мы недооцениваем величие Кучерова. Ему будет принадлежать большинство русских рекордов НХЛ
Дмитрий Сторожев
Никита Кучеров
В общем-то, уже принадлежит.

Не будет чем-то необычным, если скажу, что Никиту Кучерова уже сейчас можно назвать одним из величайших игроков в истории как минимум российского хоккея. Нападающий «Тампы» переписал множество отечественных рекордов в НХЛ и продолжает делать это прямо сейчас.

Да и количество личных наград в сильнейшей лиге мира у него наверняка было бы ощутимо больше, будь он более медийной личностью – есть стойкое ощущение, что парочку «Хартов» Кучеров недосчитался как раз из-за не лучших взаимоотношений с представителями прессы, которые и определяют наиболее выдающегося игрока сезона.

Кучеров поборется за «Харт» и сейчас?
«Флорида» спасёт сезон, россияне заберут три индивидуальных приза? Оставшиеся интриги НХЛ
«Флорида» спасёт сезон, россияне заберут три индивидуальных приза? Оставшиеся интриги НХЛ

В этой регулярке лидер «молний» тоже претендует сразу на несколько индивидуальных наград – в борьбе за «Ришара» он вряд ли догонит Натана Маккиннона, пусть и находится в очень плотной группе его преследователей, а вот финал гонки за «Арт Росс» обещает быть очень жарким.

Всего пять результативных действий отделяет Никиту от Коннора Макдэвида – и это при том, что у «Лайтнинг» есть два матча в запасе относительно «Эдмонтона», а сам россиянин провёл аж на шесть игр меньше. Соответственно, и темп набора очков у Кучерова выше – и это значит, что шансов добраться до третьего подряд и четвёртого в карьере трофея лучшему бомбардиру сезона чуть больше.

Недалеко от борьбы за «Арт Росс» находится и борьба за «Харт» и «Тед Линдсей» – и если шансы получить первый приз не так велики, поскольку симпатии местной прессы явно находятся на стороне Макдэвида и Маккиннона, то судьбу второго определяют сами хоккеисты. И в прошлом сезоне они признали лучшим именно Никиту, что о многом говорит.

Никита Кучеров

Никита Кучеров

Фото: Mike Carlson/Getty Images

Со стороны хоккейного мира Кучеров уже давно получил то признание, которого, несомненно, заслуживает. «Его игра — это поэзия на льду. Его умение творить и видение игры не знают себе равных», – последняя на сегодняшний день характеристика действий российского нападающего от главного тренера «Тампы» Джона Купера.

Канадский специалист работает вместе с Никитой уже много лет, и немного удивляет, как спустя столько времени он продолжает находить новые эпитеты, чтобы похвалить самого яркого игрока своей команды. Потому что кажется, что все высокопарные слова в его адрес уже давно должны были закончиться. Гений, феномен, уникум – любое из этих слов применялось в адрес Кучерова не один раз.

В моих текстах комплименты нападающему тоже появлялись неоднократно – и, честно говоря, у меня нет уверенности, что ещё остались возможности как-либо оригинально высказаться о его достижениях. Поэтому давайте зафиксируем ещё одно доказательство величия Никиты, которое появилось совсем недавно.

Россияне со 100+ очками в одном сезоне НХЛ

ИгрокВсего сезоновСезоны со 100+ очками
1.Никита Кучеров126
2.Александр Овечкин214
3.Евгений Малкин203
4.Павел Буре122
5.Александр Могильный162
6.Сергей Фёдоров182
7.Кирилл Капризов61
8.Артемий Панарин111

Кучеров в шестой раз в карьере преодолел планку в 100 очков, оформив ассистентский покер в матче с «Торонто». А уже в следующей игре с «Баффало» Никита сделал дубль и отдал ещё одну голевую передачу, доведя количество результативных действий в этой регулярке до 103.

Ещё три очка позволят ему стать четвёртым россиянином, который добрался до отметки в 1100 очков в НХЛ – а ведь за спиной у него всего 861 матч в лиге. Это вполне может произойти уже предстоящей ночью, когда «Тампа-Бэй» примет «Коламбус».

Такими темпами уже в следующем сезоне Кучеров должен войти в топ-3 российских бомбардиров в истории НХЛ. А если Никите позволит здоровье, то и рекорд Александра Овечкина вполне возможно побить.

Лучшие российские бомбардиры в истории НХЛ

ИгрокМатчиГолыПередачиОчки
1.Александр Овечкин15569217521673
2.Евгений Малкин12595278661393
3.Сергей Фёдоров12484836961179
4.Никита Кучеров8613917061097

Кажется, мы очень сильно недооцениваем уже имеющееся величие Кучерова. Этим летом ему исполнится только 33 года, и это далеко не тот возраст, когда у хоккеистов такого уровня начинается спад. Хочется верить, что впереди нас ждут ещё несколько лет магии от Никиты – и если вы вдруг ещё не наслаждаетесь его игрой, то начинайте делать это как можно скорее. Пока есть такая возможность.

Комментарии
