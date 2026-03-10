Мы недооцениваем величие Кучерова. Ему будет принадлежать большинство русских рекордов НХЛ

Не будет чем-то необычным, если скажу, что Никиту Кучерова уже сейчас можно назвать одним из величайших игроков в истории как минимум российского хоккея. Нападающий «Тампы» переписал множество отечественных рекордов в НХЛ и продолжает делать это прямо сейчас.

Да и количество личных наград в сильнейшей лиге мира у него наверняка было бы ощутимо больше, будь он более медийной личностью – есть стойкое ощущение, что парочку «Хартов» Кучеров недосчитался как раз из-за не лучших взаимоотношений с представителями прессы, которые и определяют наиболее выдающегося игрока сезона.

В этой регулярке лидер «молний» тоже претендует сразу на несколько индивидуальных наград – в борьбе за «Ришара» он вряд ли догонит Натана Маккиннона, пусть и находится в очень плотной группе его преследователей, а вот финал гонки за «Арт Росс» обещает быть очень жарким.

Всего пять результативных действий отделяет Никиту от Коннора Макдэвида – и это при том, что у «Лайтнинг» есть два матча в запасе относительно «Эдмонтона», а сам россиянин провёл аж на шесть игр меньше. Соответственно, и темп набора очков у Кучерова выше – и это значит, что шансов добраться до третьего подряд и четвёртого в карьере трофея лучшему бомбардиру сезона чуть больше.

Недалеко от борьбы за «Арт Росс» находится и борьба за «Харт» и «Тед Линдсей» – и если шансы получить первый приз не так велики, поскольку симпатии местной прессы явно находятся на стороне Макдэвида и Маккиннона, то судьбу второго определяют сами хоккеисты. И в прошлом сезоне они признали лучшим именно Никиту, что о многом говорит.

Никита Кучеров Фото: Mike Carlson/Getty Images

Со стороны хоккейного мира Кучеров уже давно получил то признание, которого, несомненно, заслуживает. «Его игра — это поэзия на льду. Его умение творить и видение игры не знают себе равных», – последняя на сегодняшний день характеристика действий российского нападающего от главного тренера «Тампы» Джона Купера.

Канадский специалист работает вместе с Никитой уже много лет, и немного удивляет, как спустя столько времени он продолжает находить новые эпитеты, чтобы похвалить самого яркого игрока своей команды. Потому что кажется, что все высокопарные слова в его адрес уже давно должны были закончиться. Гений, феномен, уникум – любое из этих слов применялось в адрес Кучерова не один раз.

В моих текстах комплименты нападающему тоже появлялись неоднократно – и, честно говоря, у меня нет уверенности, что ещё остались возможности как-либо оригинально высказаться о его достижениях. Поэтому давайте зафиксируем ещё одно доказательство величия Никиты, которое появилось совсем недавно.

Россияне со 100+ очками в одном сезоне НХЛ

№ Игрок Всего сезонов Сезоны со 100+ очками 1. Никита Кучеров 12 6 2. Александр Овечкин 21 4 3. Евгений Малкин 20 3 4. Павел Буре 12 2 5. Александр Могильный 16 2 6. Сергей Фёдоров 18 2 7. Кирилл Капризов 6 1 8. Артемий Панарин 11 1

Кучеров в шестой раз в карьере преодолел планку в 100 очков, оформив ассистентский покер в матче с «Торонто». А уже в следующей игре с «Баффало» Никита сделал дубль и отдал ещё одну голевую передачу, доведя количество результативных действий в этой регулярке до 103.

Ещё три очка позволят ему стать четвёртым россиянином, который добрался до отметки в 1100 очков в НХЛ – а ведь за спиной у него всего 861 матч в лиге. Это вполне может произойти уже предстоящей ночью, когда «Тампа-Бэй» примет «Коламбус».

Такими темпами уже в следующем сезоне Кучеров должен войти в топ-3 российских бомбардиров в истории НХЛ. А если Никите позволит здоровье, то и рекорд Александра Овечкина вполне возможно побить.

Лучшие российские бомбардиры в истории НХЛ

№ Игрок Матчи Голы Передачи Очки 1. Александр Овечкин 1556 921 752 1673 2. Евгений Малкин 1259 527 866 1393 3. Сергей Фёдоров 1248 483 696 1179 4. Никита Кучеров 861 391 706 1097

Кажется, мы очень сильно недооцениваем уже имеющееся величие Кучерова. Этим летом ему исполнится только 33 года, и это далеко не тот возраст, когда у хоккеистов такого уровня начинается спад. Хочется верить, что впереди нас ждут ещё несколько лет магии от Никиты – и если вы вдруг ещё не наслаждаетесь его игрой, то начинайте делать это как можно скорее. Пока есть такая возможность.