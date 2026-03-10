Мы недооцениваем величие Кучерова. Ему будет принадлежать большинство русских рекордов НХЛ

Не будет чем-то необычным, если скажу, что Никиту Кучерова уже сейчас можно назвать одним из величайших игроков в истории как минимум российского хоккея. Нападающий «Тампы» переписал множество отечественных рекордов в НХЛ и продолжает делать это прямо сейчас.
Да и количество личных наград в сильнейшей лиге мира у него наверняка было бы ощутимо больше, будь он более медийной личностью – есть стойкое ощущение, что парочку «Хартов» Кучеров недосчитался как раз из-за не лучших взаимоотношений с представителями прессы, которые и определяют наиболее выдающегося игрока сезона.
В этой регулярке лидер «молний» тоже претендует сразу на несколько индивидуальных наград – в борьбе за «Ришара» он вряд ли догонит Натана Маккиннона, пусть и находится в очень плотной группе его преследователей, а вот финал гонки за «Арт Росс» обещает быть очень жарким.
Всего пять результативных действий отделяет Никиту от Коннора Макдэвида – и это при том, что у «Лайтнинг» есть два матча в запасе относительно «Эдмонтона», а сам россиянин провёл аж на шесть игр меньше. Соответственно, и темп набора очков у Кучерова выше – и это значит, что шансов добраться до третьего подряд и четвёртого в карьере трофея лучшему бомбардиру сезона чуть больше.
Недалеко от борьбы за «Арт Росс» находится и борьба за «Харт» и «Тед Линдсей» – и если шансы получить первый приз не так велики, поскольку симпатии местной прессы явно находятся на стороне Макдэвида и Маккиннона, то судьбу второго определяют сами хоккеисты. И в прошлом сезоне они признали лучшим именно Никиту, что о многом говорит.
Никита Кучеров
Фото: Mike Carlson/Getty Images
Со стороны хоккейного мира Кучеров уже давно получил то признание, которого, несомненно, заслуживает. «Его игра — это поэзия на льду. Его умение творить и видение игры не знают себе равных», – последняя на сегодняшний день характеристика действий российского нападающего от главного тренера «Тампы» Джона Купера.
Канадский специалист работает вместе с Никитой уже много лет, и немного удивляет, как спустя столько времени он продолжает находить новые эпитеты, чтобы похвалить самого яркого игрока своей команды. Потому что кажется, что все высокопарные слова в его адрес уже давно должны были закончиться. Гений, феномен, уникум – любое из этих слов применялось в адрес Кучерова не один раз.
В моих текстах комплименты нападающему тоже появлялись неоднократно – и, честно говоря, у меня нет уверенности, что ещё остались возможности как-либо оригинально высказаться о его достижениях. Поэтому давайте зафиксируем ещё одно доказательство величия Никиты, которое появилось совсем недавно.
Россияне со 100+ очками в одном сезоне НХЛ
|№
|Игрок
|Всего сезонов
|Сезоны со 100+ очками
|1.
|Никита Кучеров
|12
|6
|2.
|Александр Овечкин
|21
|4
|3.
|Евгений Малкин
|20
|3
|4.
|Павел Буре
|12
|2
|5.
|Александр Могильный
|16
|2
|6.
|Сергей Фёдоров
|18
|2
|7.
|Кирилл Капризов
|6
|1
|8.
|Артемий Панарин
|11
|1
Кучеров в шестой раз в карьере преодолел планку в 100 очков, оформив ассистентский покер в матче с «Торонто». А уже в следующей игре с «Баффало» Никита сделал дубль и отдал ещё одну голевую передачу, доведя количество результативных действий в этой регулярке до 103.
Ещё три очка позволят ему стать четвёртым россиянином, который добрался до отметки в 1100 очков в НХЛ – а ведь за спиной у него всего 861 матч в лиге. Это вполне может произойти уже предстоящей ночью, когда «Тампа-Бэй» примет «Коламбус».
Такими темпами уже в следующем сезоне Кучеров должен войти в топ-3 российских бомбардиров в истории НХЛ. А если Никите позволит здоровье, то и рекорд Александра Овечкина вполне возможно побить.
Лучшие российские бомбардиры в истории НХЛ
|№
|Игрок
|Матчи
|Голы
|Передачи
|Очки
|1.
|Александр Овечкин
|1556
|921
|752
|1673
|2.
|Евгений Малкин
|1259
|527
|866
|1393
|3.
|Сергей Фёдоров
|1248
|483
|696
|1179
|4.
|Никита Кучеров
|861
|391
|706
|1097
Кажется, мы очень сильно недооцениваем уже имеющееся величие Кучерова. Этим летом ему исполнится только 33 года, и это далеко не тот возраст, когда у хоккеистов такого уровня начинается спад. Хочется верить, что впереди нас ждут ещё несколько лет магии от Никиты – и если вы вдруг ещё не наслаждаетесь его игрой, то начинайте делать это как можно скорее. Пока есть такая возможность.