В КХЛ нет идеального фаворита Кубка Гагарина. Даже у «Металлурга» очевидны слабые стороны

Регулярный чемпионат КХЛ постепенно подходит к концу. Честно говоря, он уже порядком надоел, потому что практически все его основные интриги давно разрешены, и многие команды, особенно те, которые планируют идти в плей-офф далеко, сейчас откровенно мучатся от недостатка мотивации. Лишь борьба «Сибири» и «Амура» за восьмое место Востока немного оживляет регулярку в конце февраля – начале марта, но всё-таки эта интрига выглядит немного натянутой, хабаровчанам потребуются настоящее чудо и какое-то коллективное затмение у игроков «Сибири», чтобы совершить рокировку в таблице.

Впрочем, это лишь лирическое отступление – о наболевшем. Поговорить же хочется вот о чём: в КХЛ прямо сейчас нет идеального фаворита Кубка Гагарина. И это нестандартная картина. В прошлом сезоне не было равных «Локомотиву», и все это понимали. Годом ранее тоже всё шло к победе ярославцев, но «Металлург» сотворил грандиозную сенсацию. Если отмотать ещё на пару лет назад, то там в КХЛ доминировал чемпионский костяк ЦСКА с Сергеем Фёдоровым во главе.

Сейчас, конечно, в лиге тоже вроде бы есть доминирующая команда — «Металлург». И есть пул истинных фаворитов — команд, которые действительно полностью готовы к победе. Кстати, для автора этих строк он не изменился с сентября.

Однако у каждого претендента на чемпионство есть легко просматриваемые слабые места. И никто не даст гарантию, что в грядущем плей-офф они не приведут к мощной сенсации на любой стадии.

«Металлург»

Всем вроде бы хороши магнитогорцы. Играют в атаку, забивают очень много, побеждают больше всех в лиге и с отрывом лидируют с самого старта регулярки, а Андрей Разин при всём этом ещё и регулярно заводит в основу «Металлурга» доморощенную молодёжь.

Но тёмные пятна уральцев очевидны. Во-первых, вратарская бригада. Илья Набоков, прямо скажем, только деградирует после чудесной весны-2024, и в этом сезоне голкипер проводит слишком много слабых матчей для первого номера топ-команды. Собственно, Набоков уже и не является таковым, Александр Смолин играет не меньше и зачастую даже более уверенно. Хотя и Смолин — это не 100-процентный вариант для «Металлурга» на плей-офф, он тоже может подвести и провалиться, как было в нескольких матчах в концовке регулярки. Вот и получается, что два примерно равноценных вратаря — это не приятный выбор для Разина, а головная боль. Ни один из них не дотягивает до топ-уровня, в плей-офф же у «Металлурга» вряд ли получится побеждать только за счёт атаки.

Илья Набоков и Александр Смолин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Тут переходим к «во-вторых». Магнитогорцы к концу регулярки, как, пожалуй, и все команды, стали достаточно предсказуемы для соперников. И всё больше оппонентов уже умеет подстраиваться под быстрый, комбинационный, горизонтальный стиль нападения «Металлурга» с его вечными диагоналями и поперечными переводами. Да, к этому тоже можно привыкнуть, найти противоядие, выстроив с умом мобильные и компактные заборы в средней зоне. Подключить габариты, чтобы эффективно действовать при забросах, «Металлург» не может, так что это вполне рабочая схема игры против лидера сезона. Кроме того, нужно не забывать о том, что, скорее всего, у «Металлурга» не будет так много большинства, как в нынешней регулярке. Судьи будут меньше обращать внимание на постоянные падения легковесных магнитогорских нападающих, всё-таки в кубковых играх арбитры у нас в основной массе стараются давать бороться.

При этом несомненный козырь Разина — он очень гибкий тренер, и в чемпионском сезоне мы видели, как «Металлург» в финале с «Локомотивом» прежде всего отталкивался от правильных действий у своих ворот. Но тогда был праймовый Набоков. Сейчас голкипера, на которого можно положиться, у магнитогорцев нет.

Андрей Разин на скамейке «Магнитки» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Авангард»

С минусами омского фаворита вообще всё очевидно ещё с лета, когда был пересобран состав «Авангарда» под требования Ги Буше. «Прямолинейная и предсказуемая команда» — такое клише повесили на «ястребов» чуть ли не со старта сезона. Справедливости ради, поводы для этого есть, ведь омичи действительно предпочитают атаковать в одном стиле: обилие бросков со всех дистанций в расчёте на подставления/подправления/рикошеты/добивания. И в регулярке было достаточно матчей, когда «ястребы» сталкивались с тем, что такая модель «отбойного молотка» оказывалась неэффективной.

Однако всё-таки «Авангард» уверенно идёт на втором месте на Востоке, одержал 30+ побед в основное время за всю регулярку и забросил 200+ шайб, что является третьим результатом по сезону КХЛ, так что предсказуемость команды Ги Буше весьма условна, зачастую из серии читаемости сборной Канады во время Олимпиады в Ванкувере.

Когда «Авангард» играет с должным настроем, то ему действительно тяжело противостоять, хоть ты и знаешь как. При этом побед на классе, когда команда не прикладывает максимум усилий для успеха, у омичей очень мало. Это проблема «Авангарда», но проблема скорее регулярки, ведь в плей-офф с настроем всё автоматически должно быть в порядке. Однако рецепт противодействия омичам всё-таки на поверхности: блокируйте 25+ бросков за матч, чистите слот, не допускайте добиваний, ловите Омск на контратаках.

Ги Буше даёт указания игрокам «Авангарда» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Ну а ещё одно слабое место «ястребов», вскрывшееся ближе к концу регулярки, — зависимость от нескольких лидеров. Разницу для «Авангарда» всё чаще делают Эндрю Потуральски, Константин Окулов и Майкл Маклауд при поддержке Дамира Шарипзянова, тогда как остальные форварды прерывают молчание эпизодически. Своих лидеров Буше нередко выпускает в одной тройке, они все сосредоточены в первой спецбригаде большинства, и у них увесистый айс-тайм, особенно когда «Авангарду» надо отыгрываться. И понятно, что надеяться на главных звёзд — это абсолютно нормально. Но по глубине нападения омичи, выходит, уступают и «Металлургу», и «Локомотиву», да и некоторым другим соперникам из категории топов.

«Локомотив»

К «Локомотиву» в игровом плане сейчас вопросов в КХЛ меньше всего. Ярославцы играют в правильный, рабочий, рациональный, неброский, но эффективный хоккей, присущий Бобу Хартли, умеют проявлять характер и верят в свои силы. Канадский тренер успешно прошёл этап притирки к новой команде и со временем поставил её на нужные рельсы, по которым «Локомотив» уже доехал до победы в Западной конференции в регулярке.

В чём же тогда слабость этого «Локомотива»? Как ни парадоксально – в том, что именно этот состав ярославцев брал Кубок Гагарина в прошлом мае. И сейчас мы видим солидную, мощную, однако пустоватую эмоционально команду, в которой перебор сытых игроков и совсем нет новичков, не знающих, каково поднимать над головой главный трофей КХЛ. Есть ощущение, что именно страстного желания, эмоций может и не хватить «Локомотиву» в плей-офф. То есть на том этапе, когда всё перестанет получаться по накатанной, когда потребуется сверхусилие, ярославские чемпионы не смогут из себя его достать, встретившись с не менее мастеровитым и системным, но более голодным до победы соперником.

Боб Хартли на скамейке «Локомотива» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

ЦСКА

Да, ЦСКА барахтается в серединке весь сезон, но команду, возглавляемую действующим тренером-чемпионом, тренером-максималистом, невозможно не включить в список главных претендентов на Кубок Гагарина. И нужно отметить, что при всех трудностях и проблемах Игорь Никитин уже выстроил в ЦСКА монолит, с которым невероятно тяжело бороться любому сопернику. Игра в обороне, объём катания, структура действий в средней зоне, упор на скорости — мы уже давно узнаём почерк Никитина у нынешних армейцев.

Но от чемпионских команд Игоря Валерьевича этот ЦСКА отличает отсутствие форвардов, которые умеют стабильно решать моменты. Ведь стиль армейцев заточен на то, чтобы забить гол и сыграть комфортно по счёту, однако с выполнением первой части плана слишком часто возникают проблемы. Пожалуй, зря всё-таки Никитин отказался от Даниэля Спронга, который в похожей системе Николая Заварухина в «Автомобилисте» чувствует себя отлично и приносит много пользы команде.

Подытоживая про ЦСКА, можно сказать, что вымотать и придушить в плей-офф армейцы уже в нынешней версии способны любого оппонента. Но с нанесением решающего удара возникнут проблемы. Да и вратари, кстати говоря, могут подвести. Дмитрий Гамзин вроде бы стабилен, однако без ошибок в ненужный момент обойтись пока не способен, а уровень Александра Самонова в плей-офф давно известен.

Игорь Никитин с игроками ЦСКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Так что нет в нынешней КХЛ идеального фаворита. Есть ряд команд с сильнейшими козырями, но на каждую из них можно найти управу, хоть это и невероятно сложно. Ведь мало знать слабые стороны соперников – важно суметь ими воспользоваться, и это получится далеко не у всех.

Однако именно в такой конфигурации и есть главный кайф нынешнего сезона КХЛ. Кажется, его развязка будет непредсказуемой.