Потрясающий хаос на Западе и развязка битвы за ПО на Востоке. Интриги финиша регулярки КХЛ

Через полторы недели будет поставлена точка в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2025/2026. Марафон продолжительностью шесть с половиной месяцев подойдёт к своему завершению 20 марта. Изучаем актуальные расклады в турнирной таблице обеих конференций.

Кто попадёт в плей-офф на Востоке? Уже всё ясно?

По состоянию на утро 10 марта от Восточной конференции были определены пять участников предстоящего плей-офф – «Металлург», «Авангард», «Ак Барс», «Автомобилист» и «Салават Юлаев» уже гарантировали себе хоккейную весну. На оставшиеся три места претендовали пять команд – «Трактор», «Нефтехимик», «Сибирь» и «Амур».

Однако результат первой встречи игрового дня оказал огромное влияние на турнирные интриги на Востоке. В заключительном домашнем матче регулярки «Амур» потерпел поражение, сенсационно проиграв «Барысу» (0:3). Команда Михаила Кравца сама уже распрощалась с шансами на выход в плей-офф и доигрывает сезон. Перед встречей с «Амуром» в активе «Барыса» значилась одна победа в последних шести матчах – да и та одержана над «Шанхайскими Драконами», которые пребывают в таком же статусе на Западе.

Но сегодня «Барыс» выдал отличный гостевой матч, преподнеся роскошный подарок «Сибири». Команда Ярослава Люзенкова накануне добыла победу над «Авангардом» в удивительной серии буллитов (2:1 Б), увеличив отрыв от девятого места на Востоке до пяти очков. В случае победы над «Барысом» хабаровчане могли снова приблизиться к сибирякам на расстояние трёх очков, однако сегодняшняя неудача практически прибивает «Амур». Отыграть дефицит в пять очков за четыре оставшиеся встречи едва ли представляется возможным.

Это поражение «Амура» стало автоматическим пропуском в плей-офф ещё и для «Трактора». По итогам встречи в Хабаровске челябинский клуб официально стал шестым участником розыгрыша Кубка Гагарина на Востоке КХЛ. В скором времени оставшиеся две кубковые вакансии должны заполнить «Нефтехимик» и «Сибирь».

ХК «Трактор» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Что касается распределения клубов по позициям, в первой четвёрке конференции всё выглядит довольно ясно. Внутри топ-4 Востока каждая команда смогла значительно оторваться от ближайшего преследователя. «Металлург» (99) опережает «Авангард» (91) на восемь очков, «ястребы» везут пять очков «Ак Барсу» (86), казанцы на шесть очков убежали от «Автомобилиста» (80), а у идущего пятым «Салавата» (70) уже нет математических шансов нагнать екатеринбуржцев.

Пожалуй, только у «Ак Барса» ещё есть шанс улучшить своё место в конференции, так как у казанского клуба один матч в запасе относительно омичей. Но этот самый матч в запасе ещё нужно выиграть у предельного мотивированного «Спартака». В остальном реальные изменения в таблице могут произойти только в нижней четвёрке, где всё скомпоновано намного плотнее.

Какими будут пары первого раунда Кубка Гагарина в Западной конференции?

На Западе все участники плей-офф были известны уже давно, а накануне действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» (93 очка) досрочно обеспечил себе победу в конференции по итогам нынешнего регулярного чемпионата. Команда Боба Хартли на домашнем льду одержала волевую победу над «Северсталью» (4:3 ОТ), гарантировав себе первую строчку на Западе.

ХК «Локомотив» Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

В свою очередь, дальше в турнирной таблице Запада разворачивается такой хаос, которого не было уже давно. Пока что занимающее второе место в конференции минское «Динамо» (83 очка) снова угодило в локальный кризис, третий раз в 2026 году потерпев как минимум три поражения кряду. В начале января минчане выдали трёхматчевую серию неудач, на стыке января-февраля они уступили в четырёх встречах кряду, и теперь в начале марта вновь последовала трёхматчевая серия поражений.

Главный тренер белорусского клуба Дмитрий Квартальнов уже не скрывает своего раздражения, открыто признавая, что его команда после потрясающей первой половины регулярки столкнулась с недостатком мотивации на её финише. А впереди минчан ещё ждут встречи со СКА, «Локомотивом», «Авангардом» и «Автомобилистом».

Что сказал главный тренер минского «Динамо» после поражения в столице России: Квартальнов: когда игроки в банк идут получать — у них мотивация же нормальная?

Благодаря локальному кризису минчан шанс зайти в топ-2 в конференции получила «Северсталь» (82). После вчерашнего поражения в Ярославле за пределами основного времени череповецкий клуб сократил своё отставание от минского коллектива всего до одного очка. Но и у команды Андрея Козырева календарь в завершении регулярного чемпионата далеко не самый простой – «Лада», СКА, «Ак Барс» и «Авангард».

ХК «Северсталь» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Минчане и череповчане в заочной борьбе с похожими соперниками разыграют между собой вторую-третью строчку в конференции, а за ними разворачивается шикарное сражение за четвёртое место, которое даёт возможность начать плей-офф на домашнем льду. Пока что на этой позиции находится «Торпедо» (78), однако ему уже дышит в спину ЦСКА (76). У московского клуба не только один матч в запасе относительно нижегородцев, но и ближайшие две встречи с ХК «Сочи» (полноценная и доигровка с 0:0 со второго периода).

Торпедовцам же в ближайших двух матчах предстоит тяжёлое испытание в виде гостевых встреч с «Авангардом» и «Трактором», которому нижегородцы буквально на прошлой неделе разгромно уступили у себя дома – 0:5. Поэтому вполне возможно, что уже в ближайшее время столичные армейцы ворвутся в топ-4 конференции. При этом стоит заметить, что и саму команду Игоря Никитина вплотную подпирают СКА и московское «Динамо» (по 75 очков), а вслед за ними в непосредственной близости располагается ещё и «Спартак» (74 очка). И у каждой из этих трёх команд также есть один матч в запасе относительно «Торпедо», так что произойти может всё что угодно.

ХК ЦСКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

По состоянию на сейчас на Западе невозможно предсказать не одну пару первого раунда. Всё может перемешаться так, что с четвёртого места можно спокойно уехать на восьмое или, наоборот, подняться с восьмого – на пятое. Абсолютно очевидно, что все команды из этой группы (с четвёртого по восьмое места) обладают повышенной мотивацией на финальную часть регулярного чемпионата, так как никому из них точно не улыбается попасть на «Локомотив» уже в первом раунде. Каждый игровой день КХЛ меняет расстановку команд внутри конференции, а окончательное их расположение зафиксируется лишь 20 марта. Следить за этой борьбой максимально интересно.

Если завтра плей-офф, то мы увидим пары:



Западная конференция:

«Локомотив» (1) – «Спартак» (8):

«Динамо» Мн (2) – «Динамо» М (7);

«Северсталь» (3) – СКА (6);

«Торпедо» (4) – ЦСКА (5).



Восточная конференция:

«Металлург» (1) – «Сибирь» (8);

«Авангард» (2) – «Нефтехимик» (7);

«Ак Барс» (3) – «Трактор» (6);

«Автомобилист» (4) – «Салават Юлаев» (5).