Овечкин заговорил о завершении карьеры! А как же 1000 голов в НХЛ? А «Динамо»?

Ти Джей Оши официально завершил карьеру прошлым летом, но о старых друзьях по «Вашингтону», где провёл последние девять лет и выиграл Кубок Стэнли, не забывает. Сейчас он работает на ESPN и пришёл в гости к Александру Овечкину, чтобы взять у него интервью.

В разговоре затронули и самую насущную тему – а что будет с Ови дальше, когда он почувствует, что надо заканчивать?

«Мне 40 лет, уже тяжело тягаться с молодыми»

— Твой весёлый настрой заразителен для команды, откуда у тебя это?

— Думаю, от сердца. У меня же мама – двукратная олимпийская чемпионка, лучшая баскетболистка. И я многому у неё научился – пахать на полную, играть на полную, это самое главное для спортсмена. Ведь если не будешь пахать на льду, то не будешь и хорошо себя чувствовать. Я по-прежнему люблю хоккей, люблю приходить в раздевалку, тусоваться с ребятами.

— Не знаю, помнишь ли ты это. Олимпиада-2014, шайба на синей линии, я её выбрасываю из зоны, и в этот момент ты меня припечатываешь, просто сверху на меня свалился. Откуда эта любовь к жёсткой игре?

— Опять же, всё от родителей, от папы. Мы с ним смотрели хайлайты – голы, силовые, драки. И папа сказал – так, если хочешь играть в НХЛ, в первую очередь тебе надо быть умным в плане физической борьбы. Ты должен попадать под силовые приёмы, а затем хитовать сам. Если помнишь мою первую игру, я был настолько заряжен, просто в раже, что буквально уничтожил чувака. Даже сломал борта (улыбается). Так и пошло, надо задавать тон, показать, какой ты. И я сразу же начал это делать.

— Ты много говоришь о своих родителях, но теперь ты и сам хоккейный папа.

— И строг к Сергею и Илье, когда они на льду. Надо кататься, надо работать. Надо забивать голы. Со мной было так же, когда я был маленьким. Я хотел не тренироваться, а веселиться. А без шайбы скучно. Но так надо, надо начинать это делать с первых же дней.

— Когда придёт время повесить коньки на гвоздь, какие факторы будут решающими?

— Это будет зависеть от того, как будет чувствовать себя моё тело. Сейчас хоккей очень жёсткий и очень быстрый. Мне 40 лет, и мне тяжело тягаться с молодыми парнями, понимаете? Но самое главное — это здоровье. Я не хочу играть в хоккей так, чтобы через год-два у меня начало болеть колено, локоть или спина. Я не хочу чувствовать себя некомфортно до конца дней. Поэтому к этому решению нужно подойти с умом.

Нынешнюю регулярку капитан «столичных» проводит от звонка до звонка, не пропустив ни одного матча. И вполне ещё способен тягаться с молодёжью, по крайней мере, в «Вашингтоне» он и в 40 лет – лучший снайпер и бомбардир. Но это всё то, что на виду, а насколько тяжело Ови на самом деле даётся бешеный режим НХЛ, знает только он сам.

Контракт Овечкина истекает после этого сезона, в котором «Вашингтону» осталось провести всего 17 встреч – а шансы выйти в плей-офф не самые радужные. Ови сделал в хоккее практически всё – он чемпион, обладатель рекордов, индивидуальных призов и лучший снайпер в истории НХЛ.

Непокорённой остаётся монументальная вершина в 1000 голов в НХЛ – сейчас у Ови 921. А как же она? Было бы красиво уйти после юбилейной отметки – но год назад Александр намекал, что не будет продолжать карьеру только ради этого.

В любом случае никаких конкретных заявлений о своём будущем Овечкин пока не делал, а его решение мы узнаем только по завершении сезона. Как бы то ни было, наверняка Александр ещё выйдет на лёд в форме «Динамо», ведь он не раз говорил, что хочет сыграть за родную команду, хотя бы матч или два, прежде чем окончательно повесить коньки на гвоздь.