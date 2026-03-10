«Трактор» проиграл «Нефтехимику», но обе команды решили задачу-минимум на сезон, ЦСКА с трудом одолел «Сочи».

Ещё два клуба вышли в плей-офф, а «Амур» сенсационно провалился. Итоги дня в КХЛ

10 марта в регулярном чемпионате КХЛ состоялись четыре встречи. Коротко рассказываем о каждой игре.

«Амуру» нужно было обязательно побеждать немотивированный турнирными раскладами «Барыс», чтобы продолжать заочную борьбу с «Сибирью» за последнее место в плей-офф, но хабаровчане с этой задачей не справились. «Тигры» как будто перегорели, «Барыс» смотрелся лучше почти всю игру и одержал заслуженную победу. Подопечные Михаила Кравца забили в начале и в конце второго периода, дважды реализовав большинство, а под занавес игры поразили пустые ворота. Дубль на счету Майка Веккионе, а у Никиты Бояркина 34 сейва. Между «Амуром» и «Сибирью» сохранилась дистанция в пять очков, соперникам осталось провести по четыре матча в регулярке.

Поражение «Амура» сделало «Трактор» участником плей-офф ещё до игры челябинцев в Нижнекамске. Подопечные Евгения Корешкова много играли в меньшинстве в этом матче, но именно в расстановке «четыре на пять» им удалось открыть счёт, отличился Виталий Кравцов. Однако «Нефтехимик» ещё во втором периоде смог-таки реализовать одно большинство, цифры уравнял Андрей Белозёров, вернувшийся сегодня в состав после травмы.

В овертайме «Трактор» сумел забить, и гол Егора Коршкова должен был стать победным, однако перед взятием ворот было положение «вне игры», так что матч продолжился. Но ненадолго, так как практически в ответной атаке Артём Сериков принёс победу «Нефтехимику». Нижнекамцы, набрав очко в основное время, тоже обеспечили себе плей-офф, успех в овертайме позволил команде Игоря Гришина сравняться по очкам с «Трактором», однако челябинцы сейчас всё ещё идут на шестой строчке из-за большего количества побед в основное время.

ЦСКА с минимальным преимуществом обыграл ХК «Сочи», тут ничего удивительного. Армейцы усилиями Виталия Абрамова открыли счёт в середине второго периода, дело шло к очередным 1:0 в пользу команды Игоря Никитина, но на 50-й минуте «леопарды» отыгрались, причём сделали это в меньшинстве. Однако ЦСКА всё-таки вырвал победу, решающий гол незадолго до сирены забил вернувшийся после долгого отсутствия в составе из-за травмы Денис Гурьянов. Ещё одна скромная победа армейцев, которые вернули себе место в топ-4 Запада.

«Ак Барс» в Казани уверенно расправился со «Спартаком». Александр Хмелевски уже в первом периоде оформил дубль, а затем «барсы» планомерно увеличивали своё преимущество. Голкипер хозяев Максим Арефьев претендовал на «сухарь», но Никита Холодилин, забросивший в концовке встречи свою первую шайбу за «Спартак», был против. «Ак Барс» продолжает преследовать «Авангард» и претендовать на вторую строчку Востока, красно-белые же остались восьмыми на Западе и после завтрашних матчей московского «Динамо» и СКА рискуют там зафиксироваться.

Матчи 11 марта

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 марта 2026, среда. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 марта 2026, среда. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 марта 2026, среда. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 марта 2026, среда. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 марта 2026, среда. 19:30 МСК Динамо М Москва Не начался Шанхайские Драконы Шанхай Кто победит в основное время? П1 X П2