Результаты матчей КХЛ 10 марта, видео голов, турнирная таблица, кто вышел в плей-офф КХЛ, расписание на 11 марта

Ещё два клуба вышли в плей-офф, а «Амур» сенсационно провалился. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 10 марта 2026 года
«Трактор» проиграл «Нефтехимику», но обе команды решили задачу-минимум на сезон, ЦСКА с трудом одолел «Сочи».

10 марта в регулярном чемпионате КХЛ состоялись четыре встречи. Коротко рассказываем о каждой игре.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 марта 2026, вторник. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
0 : 3
Барыс
Астана
0:1 Омирбеков (Кайыржан, Савицкий) – 21:43 (5x4)     0:2 Веккионе (Уолш, Томпсон) – 39:28 (5x4)     0:3 Веккионе (Масси, Морелли) – 58:51 (en)    

«Амуру» нужно было обязательно побеждать немотивированный турнирными раскладами «Барыс», чтобы продолжать заочную борьбу с «Сибирью» за последнее место в плей-офф, но хабаровчане с этой задачей не справились. «Тигры» как будто перегорели, «Барыс» смотрелся лучше почти всю игру и одержал заслуженную победу. Подопечные Михаила Кравца забили в начале и в конце второго периода, дважды реализовав большинство, а под занавес игры поразили пустые ворота. Дубль на счету Майка Веккионе, а у Никиты Бояркина 34 сейва. Между «Амуром» и «Сибирью» сохранилась дистанция в пять очков, соперникам осталось провести по четыре матча в регулярке.

Турнирная таблица КХЛ
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 марта 2026, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 1
ОТ
Трактор
Челябинск
0:1 Кравцов – 18:24 (4x5)     1:1 Белозёров (Федотов) – 34:56 (5x4)     2:1 Сериков (Николишин, Хайруллин) – 62:23 (3x3)    

Поражение «Амура» сделало «Трактор» участником плей-офф ещё до игры челябинцев в Нижнекамске. Подопечные Евгения Корешкова много играли в меньшинстве в этом матче, но именно в расстановке «четыре на пять» им удалось открыть счёт, отличился Виталий Кравцов. Однако «Нефтехимик» ещё во втором периоде смог-таки реализовать одно большинство, цифры уравнял Андрей Белозёров, вернувшийся сегодня в состав после травмы.

В овертайме «Трактор» сумел забить, и гол Егора Коршкова должен был стать победным, однако перед взятием ворот было положение «вне игры», так что матч продолжился. Но ненадолго, так как практически в ответной атаке Артём Сериков принёс победу «Нефтехимику». Нижнекамцы, набрав очко в основное время, тоже обеспечили себе плей-офф, успех в овертайме позволил команде Игоря Гришина сравняться по очкам с «Трактором», однако челябинцы сейчас всё ещё идут на шестой строчке из-за большего количества побед в основное время.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Абрамов (Эберт, Нестеров) – 29:56 (5x5)     1:1 Ли (Гуськов, Башкиров) – 49:02 (4x5)     2:1 Гурьянов (Коваленко, Саморуков) – 55:34 (5x5)    

ЦСКА с минимальным преимуществом обыграл ХК «Сочи», тут ничего удивительного. Армейцы усилиями Виталия Абрамова открыли счёт в середине второго периода, дело шло к очередным 1:0 в пользу команды Игоря Никитина, но на 50-й минуте «леопарды» отыгрались, причём сделали это в меньшинстве. Однако ЦСКА всё-таки вырвал победу, решающий гол незадолго до сирены забил вернувшийся после долгого отсутствия в составе из-за травмы Денис Гурьянов. Ещё одна скромная победа армейцев, которые вернули себе место в топ-4 Запада.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Спартак
Москва
1:0 Хмелевски (Фальковский, Семёнов) – 04:46 (5x5)     2:0 Хмелевски (Фальковский, Семёнов) – 13:29 (5x5)     3:0 Карпухин (Бровкин, Пустозёров) – 26:21 (5x5)     4:0 Галимов (Тодд, Миллер) – 44:52 (5x4)     4:1 Холодилин – 54:39 (5x5)    

«Ак Барс» в Казани уверенно расправился со «Спартаком». Александр Хмелевски уже в первом периоде оформил дубль, а затем «барсы» планомерно увеличивали своё преимущество. Голкипер хозяев Максим Арефьев претендовал на «сухарь», но Никита Холодилин, забросивший в концовке встречи свою первую шайбу за «Спартак», был против. «Ак Барс» продолжает преследовать «Авангард» и претендовать на вторую строчку Востока, красно-белые же остались восьмыми на Западе и после завтрашних матчей московского «Динамо» и СКА рискуют там зафиксироваться.

Матчи 11 марта

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2026, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2026, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2026, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Локомотив
Ярославль
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2026, среда. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Северсталь
Череповец
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Шанхайские Драконы
Шанхай
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2026, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо Мн
Минск
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2026, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Остановлен
0 : 0
ЦСКА
Москва
