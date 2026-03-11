Русская диаспора «Миннесоты» уничтожила «Юту»! А Юров положил шедевр

И «Миннесота», и «Юта» подошли к очному матчу с серией набранных очков. «Дикари» три игры подряд пополняли лицевой счёт, «мамонты» — четыре. Несмотря на то, что «Уайлд» являются одной из самых стабильных команд нынешнего сезона, ни одной победы в нынешнем сезоне над «Маммот» они не одержали, пропустив в двух встречах 11 шайб.

«Юта» сегодня вышла на лёд без российских игроков: Сергачёв продолжает восстановление от травмы, а Бут и Симашев помогают фарм-клубу. Зато у «Миннесоты» все россияне были на месте: Капризов привычно занял место в первом звене, Юров и Тарасенко обосновались в третьем, Тренин – в четвёртом.

Начало первого периода получилось вялым – команды присматривались друг к другу и не торопились зажимать педаль газа. Однако мощная драка Хартмана и Уигара изменила ситуацию. Гости через 7 секунд открыли счёт, который был отменён из-за помехи, а потом и вовсе пропустили: Капризов бросил по воротам и сам же воспользовался отскоком от борта. Для Кирилла это уже 37-я шайба в нынешнем сезоне, больше него забил только Маккиннон.

Во второй двадцатиминутке Болди увеличил отрыв в счёте, а в третьем «Юта» начала разваливаться. Сначала отличился Бринк, который едва не получил тяжёлую травму в первом периоде. Ему ассистировал Тарасенко, перехвативший шайбу. А далее шедевр положил Данила Юров: подхватив шайбу в средней зоне после короткой скидки Тарасенко, россиянин на скорости въехал в зону, «раздел» Макбэйна и точно бросил в дальнюю девятку.

Когда результат был предопределён, обе команды начали успокаиваться, но «Миннесота» забросила ещё раз: Капризов, оказавшийся в тройке с Ником Фолиньо и Хартманом, поучаствовал в голе.

5:0 на табло — Русская диаспора «Миннесоты» уничтожила «Юту»! Кирилл Капризов и Данила Юров набрали по два очка, Владимир Тарасенко – три.