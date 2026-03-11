Лучший снайпер сезона НХЛ был удалён до конца матча. Что натворил канадская суперзвезда?

Натан Маккиннон получил дисциплинарный штраф за атаку голкипера. Но всё ли там было так очевидно?

Сегодняшний матч регулярного чемпионата НХЛ между «Колорадо Эвеланш» и «Эдмонтон Ойлерз» вызывал огромный интерес по многим причинам – как по общекомандным, так и по индивидуальным. К тому же существовала ещё и очевидная мотивация на реванш. В начале ноября «Эвеланш» учинили сопернику исторический погром, буквально уничтожив «Ойлерз» на его домашнем льду. Канадская команда пропустила девять шайб и устроилась на разгромное поражение – 1:9. Можно было представить, насколько сильно Коннор Макдэвид и Ко были нацелены сегодня на реванш.

Если же говорить о турнирной подоплёке, то перед этой встречей команда Джареда Беднара выдала пятиматчевую победную серию, которая позволила «лавинам» захватить уверенное лидерство в Центральном дивизионе. Текущий лидер Тихоокеанского дивизиона – «Анахайм Дакс» – уже отстаёт от «Эвеланш» на 20 очков, так что абсолютно очевидно, что именно победитель дивизиона, в котором выступает «Колорадо», получит первый общий посев в Западной конференции по итогам регулярки.

В свою очередь, финалист двух последних Кубков Стэнли – «Эдмонтон» – перед началом встречи занимал третье место в своём дивизионе. По состоянию на данный момент «лавины» и «нефтяники» не выходят друг на друга в первом раунде плей-офф, но при определённых турнирных раскладах такая ситуация вполне может образоваться. Идущий на позиций второй уайлд-кард на Западе «Сиэтл Кракен» отставал от «нефтяников» всего на три очка, имея при этом два матча в запасе. Так что путь в плей-офф через второй уайлд-кард Запада гипотетически для «Ойлерз» вполне возможен.

Но до финиша регулярного чемпионата играть ещё почти два десятка матчей, поэтому на данный момент всё-таки главной интригой сегодняшнего противостояния была первая очная встреча после возвращения из Италии двух суперзвёзд сборной Канады на Олимпийских играх 2026 года – Коннора Макдэвида и Натана Маккиннона. Капитан «Эдмонтона» лидирует в гонке бомбардиров сезона НХЛ, нападающий «Колорадо» идёт первым в гонке снайперов. Поэтому их встреча априори приковывала к себе повышенное внимание. Однако в разборку двух канадских феноменов сегодня вмешались ещё и судьи.

Хозяева успешно начали игру, открыв счёт уже спустя 32 секунды после стартового вбрасывания – отличился Росс Колтон. Гости ответили в середине первого периода, использовав большинство. 29-летний Макдэвид набрал своё первое очко в этом матче, а автором точного броска стал Райан Ньюджент-Хопкинс.

Ещё до перерыва соперники всё в той же очередности успели ещё раз обменяться заброшенными шайбами: Мартин Нечас реализовал большинство и второй раз в матче вывел «лавин» вперёд, однако за 25 секунд до перерыва Леон Драйзайтль вновь восстановил равновесие в счёте – 2:2.

В начале второго отрезка гости впервые в матче вышли вперёд усилиями оформившего дубль Ньюджента-Хопкинса, а на последней минуте периода произошёл ключевой эпизод встречи, который ещё долго будет обсуждаться в Северной Америке. До матча с «Эдмонтоном» 30-летний Маккиннон за весь нынешний сезон набрал лишь 20 минут штрафного времени, но сегодня Натан разом заработал 75% от этого показателя, получив удаление до конца встречи.

Лучший снайпер нынешнего сезона столкнулся с голкипером «Ойлерз» Коннором Ингрэмом, находившимся во вратарской зоне. Контакт пришёлся на верхнюю часть тела Ингрэма, который не смог продолжить встречу – его заменил Тристан Джерри. Очевидно, что именно травма голкипера «Эдмонтона» стала главным критерием для столь жёсткого судейского вердикта.

Поклонники «Колорадо» моментально встали на защиту своей иконы. Натан вполне мог проскочить мимо Ингрэма, если бы не произошедший контакт с защитником «нефтяников» Дарнеллом Нурсом, который подбил ногу Маккиннона, тем самым отправив Натана в неминуемый контакт с голкипером. Однако арбитры посчитали, что вся вина за столкновение лежит на Маккинноне, который на огромной скорости рвался в «краску», и оставили матч без звезды «Колорадо».

Натан Маккиннон получил удаление до конца матча за грубую игру против вратаря «Эдмонтона»

В середине третьего периода «лавины» сравняли счёт благодаря голу российского форварда Валерия Ничушкина. Россиянин сам подхватил шайбу на борту, после чего поднял её на синюю линию на Сэма Малински, сместился в центр зоны и совершил ловкое подправление после наброса на защитника. 31-летний челябинец отличился в равных составах, забросив свою 14-ю шайбу в текущей регулярке и вторую в последних трёх матчах.

Но решающее слово в матче осталось за звёздами «Ойлерз». Хозяева остались в меньшинстве, чем и воспользовались гости: Макдэвид получил обратную передачу от Драйзайтля и реализовал большинство, установив окончательный счёт в матче – 4:3 в пользу «Эдмонтона».

«Эдмонтон» взял реванш за 1:9 и прервал пятиматчевую победную серию «Колорадо». Макдэвид набрал 2 (1+1) очка и первым в этом сезоне достиг отметки в 110 результативных действий в регулярном чемпионате. Получивший удаление до конца матча Маккиннон остался сегодня без очков, в результате чего его отставание от Коннора в гонке бомбардиров теперь составляет уже шесть результативных действий. Самого же Натана в этом зачёте сегодня догнал Никита Кучеров – в их активе теперь по 104 очка.