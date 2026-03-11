Свита и короли. Какие игроки помогали Овечкину и Кросби идти к величию?

Короля делает свита — эта политическая цитата характерна и для спорта. Возможно, грубо будет называть победителей Кубка Стэнли, игроков сборной, обладателей индивидуальных трофеев «свитой», но это факт. «Вашингтон» был и остаётся командой Овечкина, а «Питтсбург» – командой Кросби, и это заметно даже на их 20-й сезон в лиге.

У «Кэпиталз» и «Пингвинз» в эти годы были совершенно разные трансферные стратегии, и это видно хотя бы по числу игроков, которые сыграли за две команды. Джерси «Питтсбурга» носило заметно больше игроков, чем свитер «Вашингтона» (331 против 244). Всех их вспомнить невозможно — но о главных, конечно, мы напомним.

Овечкин приходил в команду, где из заметных игроков оставался лишь 35-летний Олаф Колциг. Почти всех звёзд из начала нулевых (в том числе Ягра, Бондру и Гончара) успели обменять в сезоне-2003/2004, когда команда стремительно полетела вниз ради высокого драфт-пика. На протяжении первых сезонов вокруг Ови была выжженная земля, и это не преувеличение.

Свита Овечкина Фото: Getty Images/«Чемпионат»

Однако вашингтонский Бэтмен очень быстро получил своего Робина. На драфте-2006 «столичные» доверили объявить Овечкину, кого клуб выберет под общим четвёртым номером. Сохранились видео, где генменеджер Джордж Макфи говорит Ови длинную и стандартную формулировку того, что он должен сказать. Овечкин попросил записать это и в итоге кратенько объявил: «Вашингтон» рад выбрать Никласа Бекстрёма».

Перед драфтом клуб знал, что мог выбирать из трёх высоко котировавшихся центров: Джонатана Тэйвза, Джордана Стаала и Бекстрёма. «Я смотрел на Никласа ещё за год до драфта на юниорском турнире. Обычно ты не рассматриваешь парней под микроскопом, это не их год, но кто-то бросается в глаза — и Бекстрём был из таких ребят», — говорил потом директор по скаутингу команды Росс Махоуни.

Конечно, именно Бекстрём был первым игроком, который спустя 12 лет после церемонии получил Кубок из рук Овечкина. «Бэки! Бэки!» — орал охрипший капитан, и парочка прокатилась вместе по льду «Вегаса». А ведь в том сезоне Бекстрём уже примерно поровну делил игровое время в звене Ови с Евгением Кузнецовым, чей взлёт в «Вашингтоне» был невероятно быстрым и ярким.

Вообще, это хороший вопрос для альтернативной истории: что случилось бы, если бы «Вашингтон» смог выбрать Тэйвза? Игры за сборную показывали, что у Овечкина с Павлом Дацюком сложилось классное взаимодействие. Понятно, что в атакующем плане Тэйвз сильно уступал Дацюку, однако у «столичных» так и не появилось оборонительного центра такого плана. Может быть, его опыта и не хватило в многочисленных проигранных седьмых матчах?

«Я, Бэки, Сема и Грини — мы все росли вместе на льду и за его пределами. Бэкс может найти меня на любом участке льда. Не каждый игрок может сделать такое, и я счастлив, что такой центр играл со мной бо́льшую часть карьеры», — говорил Овечкин в 2022-м. Конечно же, не стоит забывать и о Грини. Майк Грин был задрафтован в 2004-м, однако свой первый мощный сезон провёл спустя три года, когда у Овечкина ещё не было «офиса» в большинстве. Майк поставил рекорд НХЛ для защитников, отметившись голами в восьми играх подряд.

Свита Овечкина Фото: Getty Images/«Чемпионат»

Иронично, что эра Грина в «Вашингтоне» закончилась во многом из-за игроков… «Питтсбурга». Летом 2014-го «столичные» вложились в Брукса Орпика и Мэтта Нисканена, которые синхронно сменили команду и должны были стать важными кирпичиками в новой идентичности «Вашингтона», которую определяла в первую очередь защита. В 2015-м Грин ушёл в «Детройт», но там и близко не дотянулся до прежних результатов в «Вашингтоне».

Клуб смог позволить себе отпустить легенду, потому что уже имел в своём составе Джона Карлсона. Пройдёт ещё несколько лет, и Джон будет набирать по 28-30 очков только за счёт передач в большинстве — и не стоит думать, что находить быстрым и неожиданным пасом Овечкина в левом круге вбрасывания так уж легко. Эра Карлсона в «Вашингоне» закончилась буквально на днях, и не просто так Овечкин сказал прессе, что это самый грустный день в его карьере.

Легко представить почему. Карьера Бекстрёма тихо, но верно угасала: проблемы со спиной заставили игрока покинуть НХЛ, и пока он тянет скорости европейского хоккея в «Брюнесе». Историю Грина мы уже описали выше: к моменту ухода из «Вашингтона» его продуктивность постепенно падала. А вот Карлсон, казалось, так и будет навсегда пристёгнут к одному клубу, ещё летом ходили разговоры о продлении его контракта. Однако менеджмент «столичных» отбросил сантименты и взял драфт-пики.

Не забудем и бойцов невидимого фронта. Брукс Лайк пришёл в команду как часть компенсации за Бондру и провёл в «Вашингтоне» семь сотен матчей, проделав огромное количество полезной работы — пусть в какой-то момент и получил контракт, который в итоге не отработал. Важнейшую роль в чемпионстве сыграл Джей Бигл, по стилю вполне соответствовавший своей «собачьей» фамилии. Он был невероятно важен на точке вбрасывания. Какое-то время даже играл в звене с Ови при Адаме Оутсе: правда, никому это не понравилось.

Однако главное «а что, если...» в плане «Вашингтона» связано с теми игроками, которые в итоге за клуб не сыграли. Ведь Ови, вполне возможно, тоже мог выиграть свой первый Кубок до 25 лет. Однако мешали ошибки на драфте: Саша Покулок, Джо Финли, Антон Густафссон — все они были выбраны в первом раунде, и никто за клуб не сыграл. «Столичные» берегли свои драфт-пики, но порой распоряжались ими так, что оставалось только крякнуть. Слова «Форсберг — Эрат» наверняка вызовут изжогу у фанатов, которые помнят этот провальный обмен.

И здесь кроется фундаментальная разница между «Вашингтоном» и «Питтсбургом». Вторые сразу поняли, кто им попал в руки: билетные офисы клуба начали разрываться от звонков спустя минуты после того, как клуб победил в лотерее драфта. Кросби в первом же сезоне получил окружение из звёздных ветеранов (правда, это не сразу помогло), но в остальном клуб проводил агрессивную политику без сантиментов. «Пингвины» всегда гнались за лучшими, тратили драфт-пики и доллары — однако два человека всегда были неприкасаемыми.

«Прошло уже несколько сезонов с того момента, как кто-то впервые предложил обменять Евгения Малкина. Разговоры об обмене Джино — это как та самая тупая шутка, которая достала тебя в старших классах, но ты постоянно её слышишь». Знаете, когда журналист NBC написал эти слова? В 2010-м. В какой-то момент соревнование «предложи масштабный вариант обмена Малкина» вошло в обязательную программу у местной прессы. Был ли хоть один год, когда мы жили без таких новостей — и была ли ещё в истории НХЛ суперзвезда с таким странным отношением к себе?

«Обмен Малкина поможет найти Кросби по-настоящему звёздного вингера: только представьте, какую статистику бы он имел! Кроме того, больше игрового времени получил бы Джордан Стаал, у которого есть куда больший потенциал, чем для роли центра третьего звена». Согласитесь, эта цитата из 2010-го хорошо состарилась, примерно как вино. Спустя пять лет писалось, что Малкин зарабатывает больше Кросби и что нужно более равномерно распределить деньги под потолком, взяв более молодого игрока. В общем-то, эти аргументы так и мусолят уже почти 20 лет — и, вполне возможно, кто-то из менеджеров «Питтсбурга» такой вариант реально прикидывал.

Свита Кросби Фото: Getty Images/«Чемпионат»

В общем-то, Малкин сам выбрал такую судьбу, спокойно приняв на себя роль №2 — да ещё и в обстановке, когда гигантская пиар-машина работала на Кросби. Евгению не помогала и его нестабильность: в конкретном матче, серии плей-офф или сезоне он мог быть неудержим, быть лучше Кросби на две головы, но на дистанции карьеры разрыв всё-таки есть. Не помогали и кое-какие эксцессы на льду: совсем недавно мы увидели историю с Расмусом Далином и дисквалификацию на пять матчей, причём она была выдана и с учётом «кредитной» истории Малкина.

Но при всём этом без Малкина такого Кросби мы бы и не увидели. Просто представьте, если бы вариант из 2010-го сработал и команда пошла в будущее с Джорданом Стаалом: разве можно было бы построить вокруг него такое же второе эффективное звено? Пришлось бы гонять Кросби в двойном объёме. Нет ничего удивительного в том, что капитан команды выступил резко против планов нового менеджмента, по которому Малкин и Летанг уходили бы из клуба, а «Питтсбург» строился бы вокруг Кросби.

Когда руководство «Пингаинз» почти довело Малкина до желания покинуть клуб, именно Кросби сыграл важнейшую роль в том, чтобы уговорить Евгения остаться. В результате великое трио отпраздновало очередной сезон вместе, и в случае Летанга это даже более невероятно. В игровом плане конкурентов на позиции атакующего защитника у Криса в лучшие годы карьеры просто не было, Сергей Гончар играл в «Пенс», пока Летангу ещё давали ограниченные минуты. Но даже приезд Эрика Карлссона после 100-очкового сезона в «Сан-Хосе» не особо сильно ударил по позициям №58.

Невероятно другое. Летанг перенёс два инсульта с разницей в восемь лет. Не каждый человек после одного инсульта возвращается к обычной жизни — даже если это молодой и физически сильный спортсмен. Кроме того, Крис перенёс операцию на сердце, чтобы устранить дефект, который приводил к неправильной перекачке крови: в важнейшем органе буквально была маленькая дыра. И вот после такого Летанг не просто продолжает карьеру, но и проводит на льду по 22-23 минуты за матч, при этом он всё ещё стабильно продуктивен в плане набора очков.

В целом в политике «Питтсбурга» удивительным образом сочетались и постоянные обмены (которые требовали траты активов), и умение доставать козыри из рукава. Сейчас уже не все вспомнят, но переход Фила Кессела в 2015-м казался попыткой шикануть на последнее, а Каспери Капанен, который тогда отправился в «Торонто», считался с отрывом лучшим проспектом в системе клуба. Да и «пингвины» считались стареющей командой на спаде.

Свита Кросби Фото: Getty Images/«Чемпионат»

В итоге, пусть Кессел и стал одним из соавторов двух титулов, первый свой год он провёл в третьем звене. Случилось это из-за того, что на фланг к Кросби прорвались молодые парни, задрафтованные где-то в районе 100-го номера. Конор Шири испытание не выдержал, а вот Брайан Раст и Джейк Гюнцель превратились в надёжные и универсальные боевые единицы, причём Джейк доказывает свою полезность уже в другом клубе и с другой звездой в одном звене. Однако когда они дебютировали в основе, то были безвестными парнями из фарм-клуба.

И этих обменов в истории «Питтсбурга» было множество, и зачастую для них нужно было иметь определённую смелость. Как в клуб пришёл тот же Крис Куниц, который стал для Кросби настолько подходящим партнёром, что благодаря этому заработал и путёвку на сочинскую Олимпиаду? «Пингвинз» не побоялись расстаться с Райаном Уитни, который через год после обмена поедет в олимпийскую сборную, а ещё через четыре – отправится в Сочи, как и Куниц, только уже в совсем другом качестве.

Иногда эта смелость ни к чему не приводила: например, переход Джерома Игинлы весной 2013-го в итоге не помог ни «Питтсбургу», ни «Калгари», который не получил взамен ничего реально ценного. Но именно постоянная «готовность» разных менеджеров усилить «Пингвинз» обычно давала команде шанс.

Впрочем, всё когда-нибудь заканчивается. «Вашингтон» расстался даже с Карлсоном, что ещё несколько недель назад казалось немыслимым. «Питтсбург» наверняка успеет расстаться и с Растом, и с Рикардом Ракеллем до того, как закончатся их контракты: ничего личного, просто бизнес.