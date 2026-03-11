Никишин снёс рекорд «Каролины», державшийся 14 лет! И чуть не подрался

Александр Никишин отлично себя чувствует в НХЛ. Да, пока он выходит только в третьей паре и играет не так много, но при этом дирижирует большинством, а по силовым приёмам – вообще лидер среди защитников команды. Сегодня же Александр снёс рекорд «Каролины», который держался 14 лет.

Матч с «Питтсбургом» получился непримиримой зарубой кость в кость, уровня плей-офф. Так и не скажешь, что соперник одним махом лишился двух своих мастодонтов – Сидни Кросби, который продолжает залечивать травму, полученную на Олимпиаде, и Евгения Малкина, нарвавшегося на дисквалификацию.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами, а на экваторе игры «пингвины» даже вышли вперёд, реализовав большинство. Сразу же после этого «Каролина» попыталась отыграться и усиленно «копала» шайбу на пятачке, что привело к массовой постасовке, в которую активно включился Никишин.

Он вытащил из общей кучи-малы Ноэля Аччари, и они сошлись в клинче. У американца в процессе потасовки слетел шлем, россиянин успел сбросить одну перчатку. На этом их пыл подугас, и до полноценной драки дело не дошло.

Ещё более событийным получился третий период, в которой соперники устроили перестрелку на пять шайб. Марк Янковски и Сет Джарвис забили дуплетом, а чуть позже Никишин из правого круга вбрасывания бросил в касание в формате «пять на три» – есть девятая шайба в сезоне.

Таким образом, он установил новый рекорд по количеству голов среди защитников команды в дебютном сезоне. Прежнее достижение принадлежало Джастину Фолку, который в сезоне-2011/2012 забил восемь голов.

До этого он ещё и в голе Янковски поучаствовал, и стал третьим защитником в истории «Каролины», который в дебютном сезоне провёл три матча с 2+ очками.

«Ощущения приятные. Попасть в историю – это нечто особенное, и я это никогда не забуду», — высказался после игры Александр.

«В нём всегда была эта уверенность. Мы знаем, что у него сильный бросок, просто надо продолжать его использовать. Мы будем ему об этом напоминать. Он прогрессирует, и будет хорошим игроком для нас ещё долгое время», — отметил главный тренер Род Бриндамор.

Ситуация для «Питтсбурга» крайне осложнилась, но, сняв вратаря на последних минутах, гости смогли отыграть две шайбы и перевести встречу в овертайм, заработав балл в свою копилку. «Каролина» же дожала на буллитах, подтвердив статус лидера.