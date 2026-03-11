Скидки
Каролина — Питтсбург — 5:4 Б, видео, голы, обзор матча чемпионата НХЛ, Никишин забил и установил рекорд клуба

Никишин снёс рекорд «Каролины», державшийся 14 лет! И чуть не подрался
Елена Кузнецова
Отчет «Каролина» — «Питтсбург» — 5:4 Б
Забил девятый гол в сезоне и превзошёл достижение Джастина Фолка.

Александр Никишин отлично себя чувствует в НХЛ. Да, пока он выходит только в третьей паре и играет не так много, но при этом дирижирует большинством, а по силовым приёмам – вообще лидер среди защитников команды. Сегодня же Александр снёс рекорд «Каролины», который держался 14 лет.

Матч с «Питтсбургом» получился непримиримой зарубой кость в кость, уровня плей-офф. Так и не скажешь, что соперник одним махом лишился двух своих мастодонтов – Сидни Кросби, который продолжает залечивать травму, полученную на Олимпиаде, и Евгения Малкина, нарвавшегося на дисквалификацию.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2026, среда. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 4
Б
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Стэнковен (Райлли, Блейк) – 07:46     1:1 Манта (Койвунен) – 19:04     1:2 Раст (Чинахов, Карлссон) – 31:44 (pp)     2:2 Янковски (Каррье, Никишин) – 42:49     3:2 Джарвис (Свечников) – 43:48     4:2 Никишин (Ахо, Элерс) – 51:21 (pp)     4:3 Аччари (Раст, Чинахов) – 57:52     4:4 Раст (Ракелль, Карлссон) – 59:25     5:4 Блейк – 65:00    

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами, а на экваторе игры «пингвины» даже вышли вперёд, реализовав большинство. Сразу же после этого «Каролина» попыталась отыграться и усиленно «копала» шайбу на пятачке, что привело к массовой постасовке, в которую активно включился Никишин.

Он вытащил из общей кучи-малы Ноэля Аччари, и они сошлись в клинче. У американца в процессе потасовки слетел шлем, россиянин успел сбросить одну перчатку. На этом их пыл подугас, и до полноценной драки дело не дошло.

ВИДЕО

Ещё более событийным получился третий период, в которой соперники устроили перестрелку на пять шайб. Марк Янковски и Сет Джарвис забили дуплетом, а чуть позже Никишин из правого круга вбрасывания бросил в касание в формате «пять на три» – есть девятая шайба в сезоне.

Таким образом, он установил новый рекорд по количеству голов среди защитников команды в дебютном сезоне. Прежнее достижение принадлежало Джастину Фолку, который в сезоне-2011/2012 забил восемь голов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

До этого он ещё и в голе Янковски поучаствовал, и стал третьим защитником в истории «Каролины», который в дебютном сезоне провёл три матча с 2+ очками.

«Ощущения приятные. Попасть в историю – это нечто особенное, и я это никогда не забуду», — высказался после игры Александр.

«В нём всегда была эта уверенность. Мы знаем, что у него сильный бросок, просто надо продолжать его использовать. Мы будем ему об этом напоминать. Он прогрессирует, и будет хорошим игроком для нас ещё долгое время», — отметил главный тренер Род Бриндамор.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ситуация для «Питтсбурга» крайне осложнилась, но, сняв вратаря на последних минутах, гости смогли отыграть две шайбы и перевести встречу в овертайм, заработав балл в свою копилку. «Каролина» же дожала на буллитах, подтвердив статус лидера.

