«Сначала нервничал в России. Потом понял, нравится». Интервью с американцем из «Авангарда»

Американский защитник «Авангарда» Джозеф Чеккони пополнил состав омского клуба летом. В текущем регулярном чемпионате КХЛ хоккеист провёл 52 матча, в которых забросил одну шайбу и отдал 14 результативных передач. Ранее игрок более пяти лет выступал за различные клубы Американской хоккейной лиги (АХЛ).

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» 28-летний защитник поведал о стиле игры команды Ги Буше, сравнил метро Нью-Йорка и Москвы и назвал лучшего игрока Олимпиады-2026.

«Действую очень жёстко и агрессивно»

— Вы стали игроком клуба КХЛ в этом сезоне. Не так давно вам удалось забросить первую шайбу. Какие чувства были после этого?

— Был счастлив, но сразу не понял, забил или нет. Просто гол был немного необычным, однако, как только понял, что забил, обрадовался, и все ребята на льду и на скамейке запасных были очень рады за меня. Только это заняло немного больше времени, чем я думал изначально (улыбается).

— Зато в первой своей игре в КХЛ вы сразу приняли участие в драке…

— Да, иногда такое случается, не знал, будет ли это в первом матче, но так получилось, что именно в первой игре я подрался и был дисквалифицирован.

— А вы вообще можете назвать себя жёстким игроком?

— Да, думаю, что действую очень жёстко и агрессивно. Если мне нужно бороться и поддерживать своих товарищей по команде, буду это делать, так что да, играю в жёсткий хоккей.

«Ги Буше — сильный и страстный тренер»

— Вы долгое время играли в Северной Америке. С какой командой АХЛ или НХЛ могли сравнить «Авангард» по стилю?

— Очевидно, здесь всё немного отличается. В этой лиге много команд играют по-разному, но в то же время и похоже, просто в русском стиле. При этом с Ги Буше мы действуем немного больше в североамериканской манере, похожей на то, что делали во многих командах, за которые я играл дома, сказал бы, что это смесь разных концепций и принципов. Мне нравится, как мы играем, это весело, увлекательный хоккей, которому трудно что-то противопоставить.

— Говорят, Ги Буше довольно строгий тренер. Правда ли это?

— Он знает, как всё работает. Ги и его команда всегда разрабатывают хороший план на игру, так что да, они строги к тому, как мы действуем, но у нас, очевидно, есть место для творчества и демонстрации мастерства, которым мы обладаем. Ги — сильный и страстный тренер, именно поэтому, мне кажется, многим ребятам нравится играть под его руководством, потому что он заботится о нас.

— Может ли тренер как-то «напихать», если что-то идёт не так?

— Он может сказать строго, но ведь для этого тренер и существует. Ги знает, как мотивировать команду и сделать так, чтобы мы всегда показывали свой лучший хоккей. Уверен, вы можете увидеть на скамейке запасных его страсть к игре. Мне нравятся тренеры, которые просто говорят всё как есть и используют все свои силы, чтобы придать ещё больше энергии скамейке запасных.

— Можно ли сказать, что вы полностью привыкли как к системе Буше, так и к КХЛ?

— Да, я пропустил первые два месяца, не знал, что подпишу контракт с клубом до конца лета. Так что мне потребовалось где-то ещё два или три месяца, чтобы понять, как всё устроено. Но могу сказать, что в последние полтора-два месяца понял, как нужно играть в КХЛ, чтобы быть эффективным и приносить пользу команде.

Ги Буше Фото: hawk.ru

«Перестал носить зимой в России короткие носки, меня ругали из-за этого»

— Знаю, что вы хорошие друзья с Эндрю Потуральски. Можно ли сказать, что перешли и из-за него?

— Да, он уже подписал контракт, а я не был уверен в своём будущем. Его присутствие здесь определённо помогло успокоиться, он из того же города, мы всегда вместе тренировались летом, так что наличие знакомого лица облегчило процесс перехода. Эндрю хороший парень. Планируем с ним сходить на Красную площадь и пройтись по магазинам.

— А вы что же, ещё не были на Красной площади?

— Ходил, но это было месяц назад, тогда стояли морозы, поэтому не было возможности прогуляться и осмотреться.

— Но вы говорили, что как раз любите морозы…

— Да, я не против холода. Месяц назад было очень холодно, дул сильный ветер, сейчас же всё в порядке. Если выглянет немного солнца — тем лучше.

— Читала ещё, что даже суровая сибирская зима не отучила вас ходить в коротких носках.

— Перестал их носить, потому что на меня всё время ругались из-за этого. С начала зимы почти не снимал свои длинные носки, но, повторюсь, я не против холода. Конечно, бывают и очень морозные дни, когда не хочется выходить на улицу, но в целом я люблю прохладу.

— Но ведь в Сибири, должно быть, гораздо холоднее, чем на вашей родине?

— Да, но солнце светит часто, поэтому не могу жаловаться.

«Спускался дважды в московское метро. Там очень мило и чисто»

— Как вам Омск? Впечатляет ли Москва? Вы ведь родились в довольно маленьком городе.

— Да, мой родной город очень мал, в нём проживает примерно 5000 человек. Вот Баффало, что рядом с моим родным городом, гораздо больше. На моей же малой родине есть, быть может, три ресторана, не так много мест для досуга. Москва — один из лучших городов в мире. Омск — не самый большой мегаполис, но люди в нём замечательные. Наши фанаты к нам потрясающе относятся. У нас очень крутая арена, одна из лучших, где я играл, лучшие болельщики в лиге, и, без сомнения, каждая игра кажется самой важной в сезоне, потому что нас очень хорошо поддерживают.

Джозеф Чеккони Фото: hawk.ru

— Помимо Красной площади, в Москве ещё куда-то ходили? Спускались в московское метро?

— На Красную площадь ездил со своим другом Брэндоном Биро, который играет за «Спартак», тогда он был ещё игроком «Ак Барса». Давно его не видел. Потом поужинали вместе. Мы два года играли вместе за «Рочестер» [в АХЛ]. Дважды спускался в метро. Здесь очень мило, чисто, красивые станции с декором, всё продумано до мелочей. Не ожидал, что станции будут выглядеть именно так.

— В Америке метро отличается?

— Пользовался метро в Нью-Йорке прошлым летом, это отвратительно. Московское метро лучше, намного чище и безопаснее.

— С кем-то ещё, кроме Потуральски и Биро, из КХЛ общаетесь?

— Играл вместе с Реттом Гарднером из ЦСКА. Лично не знаком со многими парнями, но сыграл против практически всех иностранных игроков лиги.

«Русские ребята в нашей команде говорят на английском»

— Как родные и близкие восприняли ваш отъезд в Россию?

— Мои родители и друзья были очень рады за меня, но, очевидно, и немного расстроены тем, что я буду так далеко и не вернусь домой месяцев семь, восемь, девять, возможно, и 10. А так они были рады за меня, так как знают, что КХЛ — это отличная лига, а «Авангард» — сильный клуб.

— Кто-нибудь из членов семьи не навещал вас в России?

— Нет. Надеюсь, когда-нибудь они смогут приехать посмотреть несколько игр в Омске, а затем, возможно, поехать с нами в путешествие, скажем, в Петербург или Москву. Но не в этом году.

Джозеф Чеккони с семьёй Фото: из личного архива Джозефа Чеккони

— С психологической точки зрения переход был лёгким?

— Сначала всё-таки немного нервничал из-за того, что оказался в новом месте, не зная языка. Новая лига, новая команда, новый тренерский штаб, новая культура… Всё новое. Правда, довольно быстро я понял, что мне здесь нравится, так что получился довольно лёгкий переход, особенно с учётом того, что русские ребята в нашей команде говорят на английском. Знание английского языка и сплочённость нашей команды значительно облегчили задачу.

— Получается, с россиянами говорите исключительно на английском?

— Да, многие говорят по-английски. Я сижу рядом с Шарипзяновым и Ибрагимовым в раздевалке, эти два парня прекрасно владеют английским. При общении с некоторыми ребятами, которые не очень хорошо говорят по-английски, просто улыбаемся друг другу или пользуемся Google Translate. Но иногда даже не нужно говорить, многое завязано на энергетике.

— Вы говорили, что выучили не очень хорошие русские слова. А обычные слова знаете, возможно, уже можете заказать что-то в ресторане?

— Нет, у меня пока не очень хорошо получается. Знаю несколько слов, просто случайные фразы из разных ситуаций, но, к сожалению, не так много. Думал, что уже буду знать русский лучше, но в нашей команде очень много ребят хорошо говорят по-английски, поэтому говорим на нём.

«Холодец – это ужасно, больше есть не буду»

— Знаю о вашей любви к борщу. Но существует стереотипное мнение, что американцы любят фастфуд…

— Ха-ха, я в принципе любитель вкусно поесть. Даже в отпуске в других странах стараюсь попробовать побольше местной еды. Да, в Омске есть несколько мест, где борщ особенно вкусный. А вот фастфуд не люблю в любой стране, качество еды в нём часто такое, что лучше самому приготовить что-то дома или пойти в хороший ресторан. Да, я не поклонник «Макдональдса» или Burger King. У меня на родине такое популярно, но сказал бы, что русские, с которыми я играл в Северной Америке, едят больше фастфуда, чем я ем здесь, что забавно (улыбается).

— Есть такое русское блюдо – холодец. Многие иностранцы его пробуют. А вы уже успели это сделать?

— Мясное желе, да? О, это ужасно. Клуб снимал со мной, Эндрю Потуральски и Максом Лажуа новогоднее видео. Мы пробовали пять традиционных русских блюд к Новому году. Холодец мне совсем не понравился, пожалуй, больше его есть не буду.

— А в традиционной русской бане были?

— В первую неделю нашего пребывания в Омске мы всей командой отправились в одну из бань, также побывали в очень хорошей бане недалеко от Санкт-Петербурга. Было здорово. Мы все любим ходить в баню, окунаться там в холодную воду, заказывать еду. В общем, отлично проводить время.

— Санкт-Петербург — культурная столица, заходили в Эрмитаж или другие музеи?

— Были в Эрмитаже на экскурсии всей командой, наверное, 30-40 человек. Слышал, что это один из лучших музеев в мире, поэтому было здорово пройтись по нему. Я не любитель искусства, но посмотреть было интересно.

— Какой город в итоге нравится больше из двух столиц – Москва или Санкт-Петербург?

— Сложно сказать, тут у меня нет своего однозначного мнения. Когда я побывал в Санкт-Петербурге, было тепло. Все говорили, что в Санкт-Петербурге всегда идут дожди, но за ту неделю, что мы там были, дождя не было. Каждый день было солнечно, очень понравилось гулять. В Москве я во второй раз, в первый было особенно холодно.

«Нравится играть с «Динамо» в Москве, половина зрителей – наши болельщики»

— В каком из городов больше понравилось играть?

— Нравится играть с «Динамо» в Москве, потому что половина зрителей — это наши болельщики, которые путешествуют или приезжают, хотя есть и фанаты «Авангарда» из Москвы, это что-то особенное.

— У «Динамо», кстати, довольно необычная арена, совмещённая с футбольным стадионом.

— Да, она определённо от всех отличается. Мы подъехали и увидели, что арена огромная, а потом вошли внутрь, я подумал: «Это же хоккейный каток, он не может быть таким большим». А потом мне сказали, что здесь ещё и футбольный стадион.

Джозеф Чеккони Фото: hawk.ru

— В Америке футбол, наверное, не очень популярен?

— Да, больше американский футбол, бейсбол.

«Очень хотел бы видеть Россию на Олимпиаде»

— Не так давно закончилась Олимпиада. Смотрели её?

— Следил, но многие игры проходили в неудобное время. В начале Олимпиады мы были во Владивостоке, поэтому пропустил первые дни. Многие мои товарищи, друзья играли за США и Канаду. Было интересно смотреть, как играют ребята.

— Рады, что золото осталось за США?

— Ещё когда я был маленьким, мечтал играть за США, болел за свою родную страну. Было здорово видеть, как они наконец побеждают спустя 46 лет. И это сделали в том числе несколько парней, с которыми я играл в детстве, которых знаю лично.

— А с кем лично знакомы из сборной США? Может, кого-то поздравили?

— Знаком с Кайлом Коннором, Куинном и Джеком Хьюзами, Заком Веренски. Играл против Чарли Макэвоя и с Джейком Эттингером, дружу с Томасом Харли из Канады. Поздравил с победой Кайла Коннора и Томаса Харли — с серебром, просто сказал, как ими горжусь. Уверен, у них в телефоне было много сообщений, много звонков, но я хотел дать им понять, что слежу за их игрой.

— Кто для вас лучший игрок Олимпиады?

— Я не так уж много смотрел до полуфиналов и финала. Но думаю, что Коннор Хеллебайк, его игра в финале была выдающейся. Тут предвзят, поэтому отдаю предпочтение игроку из США. Но и Коннор Макдэвид отлично себя проявил.

— Как думаете, Россия могла бы побороться с США и Канадой, если бы участвовала?

— Много могу говорить об этом как хоккейный болельщик. Очень хотел бы видеть Россию на Олимпиаде, чемпионате мира по взрослым и среди юниоров. Ведь у России так много хороших игроков, добавляется ещё одна команда, которая может выиграть золото на всех этих турнирах. Очень хотел бы видеть игру на Олимпиаде таких мастеров, как Овечкин, Капризов, Кучеров.

— А за другими видами спорта на Олимпиаде следили?

— Да, все виды спорта интересны. И горные лыжи, и сноуборд, и кёрлинг, за которым обычно никогда не наблюдаешь, но, когда наступает олимпийское время, можно увидеть, как лучшие в мире соревнуются друг с другом. Смотрел хайлайты в социальных сетях моментов с фигурного катания, это безумие — видеть, что они могут вытворять на коньках на льду, потому что мы неплохо катаемся, однако смотришь на фигуристов и понимаешь, как круто они могут контролировать свои движения.