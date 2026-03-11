Россыпь звёздных форвардов и сильных легионеров. Топ-20 НСА КХЛ в конце сезона

В КХЛ подходит к концу регулярный чемпионат, 15 из 16 участников плей-офф уже определены, осталось одно вакантное место на Востоке, которое разыграют «Сибирь» и «Амур».

Несмотря на то что сейчас всё внимание направлено на кубковую весну, генеральным менеджерам клубов КХЛ уже пора крепко задуматься о том, как строить команду на будущий год.

Этим летом на рынке ожидается россыпь звёздных форвардов и сильных легионеров. Многие из них наверняка сменят команду. Представляем топ-20 неограниченно свободных агентов КХЛ в конце сезона.

Мартин Гернат («Локомотив»)

Гернат летом долго раздумывал над вариантами продолжения карьеры, но всё-таки остался в «Локомотиве». И не прогадал: словак проводит этот сезон ещё сильнее предыдущего, а по ходу чемпионата уже съездил на Олимпиаду. Ярославцы всегда кропотливо подходят к продлению контрактов с игроками, однако новостей о будущем Мартина по-прежнему нет. Гернат точно получит много предложений и, возможно, рассмотрит вариант и с Северной Америкой.

Вадим Шипачёв («Динамо» Минск)

Шипачёв за два года в Минске побил рекорд Сергея Мозякина по количеству очков за всю историю КХЛ и первым добрался до 1000 очков. Этот сезон у Вадима получается не таким результативным ввиду различных причин, но прямо сейчас 87-й номер не выглядит игроком, который вот-вот завершит карьеру. Выбор в межсезонье у него точно будет, однако приоритетным вариантом, скорее всего, будет именно Минск. Хотя с учётом ситуации внутри белорусского клуба всё может поменяться.

Никита Нестеров (ЦСКА)

Карьера Никиты Нестерова уже несколько лет идёт на спад. Летом многие думали, что после возвращения Никитина защитник вернётся на прежний уровень и станет проводником тренерских идей, однако реальность оказалась более суровой. Есть вариант, что ЦСКА не захочет продлевать контракт или же сделает предложение, которое будет кратно меньше предыдущего.

Никита Гусев («Динамо» Москва)

Ни для кого не секрет, что Гусев оставался каждый год в «Динамо» по двум причинам: локация и фигура главного тренера. После того как команду покинул Алексей Кудашов, дела у Гусева разладились: форвард стал чаще уходить со льда без набранных очков и даже опускался в третью тройку. Вероятность ухода из московского клуба летом будет явно выше, чем в предыдущие годы.

Максим Комтуа («Динамо» Москва)

В последнее время Максим Комтуа чаще оказывается в новостных сводках не благодаря своей игре, а из-за скандалов. Тема с симуляцией и штрафом за неё долгое время никому не давала покоя. Канадец сбавил по сравнению с прошлым сезоном, однако вряд ли это как-то сильно повлияет на количество предложений, которые он получит в конце весны – начале лета. В «подкожной» игре в КХЛ ему равных нет.

Дилан Сикьюра («Динамо» Москва)

После неудачного периода в «Тракторе» и обмена в дедлайн Сикьюра доказал, что является форвардом, способным влиять на игру. В этом сезоне Дилан забил уже 24 гола – больше в «Динамо» нет ни у кого. Московский клуб будет заинтересован в продолжении сотрудничества, однако многое зависит от того, какой результат бело-голубые покажут в плей-офф.

Кевин Лабанк («Шанхайские Драконы»)

Когда Лабанк приехал в КХЛ, многие смотрели на него как на большую звезду. Ожидания немного не совпали с реальностью, однако вряд ли это вина Кевина: «драконы» по ходу сезона банально развалились. Американец наверняка сделает выбор в пользу китайского клуба, если захочет остаться в КХЛ, но есть уверенность, что топ-клубы нашей лиги попробуют за него побороться.

Борна Рендулич («Шанхайские Драконы»)

Карьера Рендулича резко пошла по нисходящей после перехода в СКА и обмена в «Металлург». Казалось, хорват может остаться без работы в КХЛ, однако «Шанхайские Драконы» поверили в него и не прогадали – 44 очка в 62 матчах. Недавний слух о пьянстве в самолёте был опровергнут, но, возможно, в китайском клубе Борна не задержится.

Кирилл Пилипенко («Авангард»)

Пилипенко начинал сезон в «Северстали», однако после того, как он окончательно перестал попадать в состав, контракт с ним был расторгнут. Кирилл подписался на небольшие деньги с «Авангардом», однако после сезона точно захочет повышения оклада. Велика вероятность, что омичам не удастся сохранить игрока, но вариантов на рынке точно будет немало. Главное не прогадать.

Александр Барабанов («Ак Барс»)

Барабанов держит планку, поставленную в прошлом сезоне, и в очередной раз проводит сильный сезон. Классных двусторонних форвардов в КХЛ не так много, поэтому «Ак Барс», по слухам, заинтересован в продолжении сотрудничества, однако пока о продлении объявлено не было. Даже если этого не случится, из претендентов на Александра наверняка выстроится очередь.

Нэйтан Тодд («Ак Барс»)

Тодд начинал сезон в московском «Спартаке», но по ходу сезона не смог договориться о продлении контракта и был обменян в Казань. В «Ак Барсе» форвард доказывает свою состоятельность, постоянно получая время в большинстве и играя с хорошими партнёрами. Пока предпосылок к уходу нет, однако в случае с легионерами никогда нельзя ничего загадывать.

Дмитрий Яшкин («Ак Барс»)

В начале сезона Яшкин потерял капитанскую нашивку, а по ходу чемпионата и вовсе впал в немилость и угодил в глубокий запас. «Ак Барс» пытался обменять Дмитрия в дедлайн, но покупателей не нашлось. Сейчас русский чех вернулся в состав, играет более продуктивно, однако вероятность, что он останется в Казани, стремится к нулю.

Евгений Аликин («Автомобилист»)

Вратарская бригада «Автомобилиста» по праву считается одной из лучших в КХЛ, но борьба двух классных голкиперов за одно место часто является бомбой замедленного действия. Гaлкин в последних двух сезонах получает всё больше игрового времени, а амбиции Аликина могут повлиять на его желание рассмотреть вариант, где он точно станет первым вратарём.

Рид Буше («Автомобилист»)

Рида Буше всегда называли честным легионером, который отрабатывает контракт до последнего рубля. Однако в этом сезоне американец уехал на полтора месяца домой и с 29 января не принимает участие в играх КХЛ. В Екатеринбурге Рид может не задержаться, но спрос на него летом всё равно будет высоким, потому что снайперов подобного уровня в лиге крайне мало.

Евгений Кузнецов («Салават Юлаев»)

Предсказать, как будет развиваться карьера Кузнецова, не под силу даже магам и волшебникам – такие удивительные обороты она иногда принимает. Сейчас Евгений нашёл свою команду и помогает «Салавату» забраться как можно выше. Вероятно, стороны будут заинтересованы в продолжении сотрудничества, но с учётом положения дел в Уфе и характера Кузнецова загадывать тут ничего нельзя.

Джордан Гросс («Трактор»)

Гросс был подписан на роль первого защитника и блюлайнера в первой спецбригаде большинства. Со вторым всё более-менее хорошо, а вот с первым есть проблема, которая связана в том числе и с ненадёжной игрой «Трактора». Вряд ли челябинцы вцепятся зубами в американца, однако многим командам он может понадобиться.

Александр Кадейкин («Трактор»)

За два года в Челябинске у Кадейкина 90 очков, он выигрывает почти 60% на точке и является одним из лучиков света для «Трактора» в этом сезоне. Пока новостей о переговорах сторон по поводу продления контракта нет, но, как бы то ни было, спрос на него будет высокий. Повторимся: двусторонних форвардов такого уровня в КХЛ крайне мало.

Джошуа Ливо («Трактор»)

После 80 очков в прошлой регулярке и побитого снайперского рекорда Мозякина Ливо начал капризничать, проваливать ключевые отрезки матчей и сезона, а также попадать в хайлайты под названием «Как нельзя играть в обороне». В Челябинске Джош может и не остаться, однако спрос на человека, набирающего больше очка за игру всё равно будет высокий. Причём от топов.

Антон Красоткин («Сибирь»)

Красоткин в начале сезона «съел» Луи Доминге, вернулся на былой уровень, однако с приходом Михаила Бердина стал реже попадать в стартовый состав. С учётом того, что «Сибирь» вряд ли сможет удовлетворить запросы двух высококлассных вратарей, есть вероятность, что Антон рассмотрит предложения со стороны. Во многих клубах есть проблемы с вратарями, поэтому предложений будет предостаточно.

Майк Веккионе («Барыс»)

Веккионе так и не доехал до Челябинска, потому что там сделали выбор в пользу Ливо, но американец здорово проявил себя в «Барысе». Умелые форварды в топ-6 понадобятся многим командам, поэтому Майк может рассмотреть вариант с переездом в более перспективный клуб.