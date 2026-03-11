«Металлург» взял первый трофей в сезоне! Сможет ли кто-то остановить их в плей-офф?

Случилось то, что и так было неизбежно? – магнитогорский «Металлург» стал обладателем Кубка Континента. Команда Андрея Разина лучше всех прошла «гладкий» чемпионат, максимально стабильно, без даже мало-мальских спадов. И два матча подряд они проигрывали всего пару раз в сезоне, а неудачную серию из трёх встреч позволили лишь однажды, в самой концовке, когда имели полное право немного расслабиться. Для конкурентов они уже тогда были практически недосягаемыми.

Случилось это знаменательное событие после победы над «Салаватом Юлаевым». На матч «Магнитка» вышла без двух ключевых игроков – капитана Алексея Маклюкова и защитника Робина Пресса, и вратарю Илье Набокову тоже дали отдохнуть. Всё это уже подготовка к плей-офф, чтобы сохранить свежесть лидеров.

Соперники старались действовать организованно, и на первый план вышли спецбригады. Хотя Роман Канцеров успел забить в равных составах в первом периоде, но гол отменили после тренерского запроса на помеху вратарю. Нападающий «Магнитки» всё же открыл счёт, но уже во втором периоде, в формате «пять на три», и «Салават» ответил на это своим голом в таком же формате.

И овертайм исключением не стал – Дин Стюарт оставил «Салават» в меньшинстве, и Даниил Вовченко идеально попал из круга вбрасывания, прервал свою 11-матчевую безголевую серию и принёс «Магнитке» Кубок Континента. Спустя почти два года после победного гола в решающем матче финала плей-офф с «Локомотивом» нападающий вновь принёс своей команде новый трофей!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Удивительно, что при всех регалиях у трёхкратного обладателя Кубка Гагарина титула «гладкого» чемпионата до этого не было. Но для «Металлурга» важно сейчас не это, а то, что начнётся меньше чем через две недели, – плей-офф КХЛ.

«Мне кажется, для клуба выиграть Кубок Континента – это важно, потому что «Металлург» в современной истории – один из самых титулованных клубов, поэтому лишний стяг над ареной, думаю, что повесят, но скажу так: игры предсезонки и турниры, которые там выигрываются, о них в сезоне никто не вспоминает. Так и с первой игрой плей-офф, полагаю, никто не вспомнит, кто выиграл Кубок Континента», — сказал после матча главный тренер Андрей Разин.

Победа в регулярке – это, несомненно, приятно, но большие победы куются позже. Сможет ли кто-то остановить их в плей-офф?