Результаты матчей КХЛ за 11 марта 2026 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

Минское «Динамо» не догнало СКА в триллере, «Северсталь» уже в топ-2 Запада. Итоги дня КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ за 11 марта 2026 года
«Автомобилист» продлил шикарную победную серию, ЦСКА второй раз за 24 часа обыграл «Сочи», а «Динамо» в концовке дожало «Шанхай» в Москве.

11 марта в регулярном чемпионате КХЛ состоялось семь матчей. Коротко подводим итоги матчей.

Хет-трик Фьоре помог «Авангарду» одержать домашнюю победу над «Торпедо»

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и нижегородским «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2026, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Фьоре (Окулов) – 07:16 (5x5)     1:1 Соколов (Гераськин, Конюшков) – 12:01 (5x5)     2:1 Фьоре (Маклауд, Войнов) – 31:16 (5x5)     3:1 Фьоре – 58:08 (en)     4:1 Окулов (Фьоре, Серебряков) – 59:56 (en)    

На восьмой минуте первого периода Джованни Фьоре открыл счёт во встрече. На 13-й минуте периода Егор Соколов восстановил равенство. В середине второго периода Фьоре забросил вторую шайбу «ястребов» в матче. В конце игры Фьоре и Окулов установили окончательный счёт во встрече — Джованни оформил хет-трик с передачи Константина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

По итогам матча с «Торпедо» «Авангард» установил рекорд клуба по результативности за один регулярный чемпионат – 213 заброшенных шайб (предыдущий – 209) и по победам за один регулярный чемпионат – 44 (43).

Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков повторил рекорд омского клуба и установил рекорд для российских голкиперов в КХЛ. Серебряков одержал 33-ю победу, повторил клубный рекорд Карри Рямё и стал рекордсменом по победам среди российских вратарей за одну регулярку, опередив Даниила Исаева и Василия Кошечкина.

Ги Буше: буду честен, в «Авангарде» все подустали от регулярки. Мыслями уже в плей-офф

«Металлург» одержал гостевую победу над «Салаватом Юлаевым» в овертайме

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и магнитогорским «Металлургом». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2026, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Канцеров (Барак, Ткачёв) – 33:58 (5x3)     1:1 Родевальд (Ремпал, Стюарт) – 37:19 (5x3)     1:2 Вовченко (Петунин, Орехов) – 62:19 (4x3)    

На 34-й минуте матча форвард «Металлурга» Роман Канцеров открыл счёт. На 38-й минуте игры Джек Родевальд восстановил равенство. В овертайме Даниил Вовченко принёс магнитогорскому клубу победу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Металлург» впервые стал обладателем Кубка Континента им. В. В. Тихонова. Напомним, магнитогорский клуб один из четырёх (наряду со СКА, «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом»), кто выходил в плей-офф в каждом сезоне КХЛ. Команда становилась трёхкратным обладателем Кубка Гагарина в 2014, 2016, 2024 годах.

«Металлург» взял первый трофей в сезоне! Сможет ли кто-то остановить их в плей-офф?
«Металлург» взял первый трофей в сезоне! Сможет ли кто-то остановить их в плей-офф?

«Автомобилист» одержал седьмую победу подряд, одолев на своём льду «Локомотив»

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Автомобилистом» и ярославским «Локомотивом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2026, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Шалунов (Каюмов, Берёзкин) – 12:32 (5x5)     1:1 Кизимов (Спронг, Бусыгин) – 18:22 (5x5)     2:1 Спронг (Трямкин, Горбунов) – 24:42 (5x3)     3:1 Денежкин (Юдин, Аликин) – 58:06 (en)     4:1 Спронг – 58:50 (en)    

На 13-й минуте первого периода Максим Шалунов открыл счёт в игре. На 19-й минуте периода Семён Кизимов восстановил равенство. На пятой минуте второго периода Даниэль Спронг впервые в матче вывел «Автомобилист» вперёд. В конце встречи Максим Денежкин и Даниэль Спронг установили окончательный счёт во встрече.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Северсталь» прервала серию поражений, победив в Тольятти «Ладу»

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Ладой» и череповецкой «Северсталью». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2026, среда. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 3
Северсталь
Череповец
1:0 Савчик (Сетдиков, Романов) – 01:43 (5x5)     1:1 Казулаев (Буренов, Иванцов) – 13:30 (5x5)     1:2 Лишка (Чебыкин) – 21:04 (5x5)     1:3 Грудинин – 59:56 (en)    

На второй минуте первого периода форвард тольяттинцев Иван Савчик открыл счёт в матче. На 14-й минуте периода Даниил Казулаев восстановил равенство во встрече. В начале второй двадцатиминутки Адам Лишка вывел череповецкий клуб вперёд. В конце игры Владимир Грудинин установил окончательный счёт в игре.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

После сегодняшней победы «Северсталь» прервала серию поражений из трёх матчей и забралась на второе место в Западной конференции КХЛ.

Потрясающий хаос на Западе и развязка битвы за ПО на Востоке. Интриги финиша регулярки КХЛ
Потрясающий хаос на Западе и развязка битвы за ПО на Востоке. Интриги финиша регулярки КХЛ

СКА одержал четвёртую победу подряд, одолев дома минское «Динамо»

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и минским «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2026, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
Динамо Мн
Минск
1:0 Выдренков (Педан, Голдобин) – 04:28 (5x5)     2:0 Плотников (Уилсон, Голдобин) – 09:15 (5x5)     3:0 Поляков (Гримальди, Менелл) – 17:25 (5x4)     4:0 Плотников (Голдобин) – 29:59 (5x5)     4:1 Лимож (Энас, Пинчук) – 34:35 (5x5)     4:2 Пинчук (Энас, Лимож) – 50:28 (5x4)     4:3 Шипачёв (Энас, Смит) – 53:55 (5x4)    

В составе СКА шайбы на свой счёт записали Иван Выдренков, Сергей Плотников (дубль), Матвей Поляков. У «Динамо» голы забили Алекс Лимож, Виталий Пинчук, Вадим Шипачёв.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Для СКА данная победа стала четвёртой подряд. Для минчан же поражение стало четвёртым кряду.

«Я хочу с армейцами сыграть!» Квартальнов — о возможном сопернике в первом раунде плей-офф

Московское «Динамо» нанесло «Шанхайским Драконам» третье поражение кряду

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и «Шанхайскими Драконами». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Дер-Аргучинцев (Слепышев, Кол) – 13:04 (5x5)     1:1 Лабанк (Кузнецов, Кленденинг) – 33:57 (5x5)     2:1 Пыленков (Ильенко) – 36:40 (5x5)     2:2 Фу (Кленденинг, Вагнер) – 38:41 (5x4)     3:2 Слепышев (Ожиганов) – 53:14 (5x5)     4:2 Мамин (Уил, Пыленков) – 59:55 (en)    

В составе «Динамо» шайбы на свой счёт записали Семён Дер-Аргучинцев, Даниил Пыленков, Антон Слепышев, Максим Мамин. У «Шанхайских Драконов» голы забили Кевин Лабанк, Спенсер Фу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что для китайского клуба данное поражение стало третьим подряд. В свою очередь, бело-голубые одержали вторую победу кряду.

Видео
Козлов: североамериканцы всегда так себя ведут. За грубость надо наказывать — мы не смогли

ЦСКА в Москве победил «Сочи» в перенесённом матче КХЛ

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК «Сочи» и ЦСКА. Встреча завершилась победой армейского клуба со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2026, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Саморуков (Соркин, Полтапов) – 25:30 (5x5)     1:1 Аврамов (Попов, Мачулин) – 44:39 (5x5)     1:2 Зернов (Холлоуэлл, Дроздов) – 58:48 (6x4)    

Напомним, матч в Сочи 23 февраля 2026 года был прерван после первого периода из-за воздушной тревоги. Накануне, 10 марта, эти команды уже встречались в Москве в полноценной встрече, и тогда победу также добыли армейцы. Сегодняшний матч было возобновлён со второго периода со счёта 0:0.

На шестой минуте второго периода Дмитрий Саморуков открыл счёт в игре. На пятой минуте третьего периода Фёдор Аврамов восстановил равенство в счёте. В конце матча Денис Зернов принёс армейцам победу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Матч 12 марта

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 марта 2026, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Барыс
Астана
