Минское «Динамо» не догнало СКА в триллере, «Северсталь» уже в топ-2 Запада. Итоги дня КХЛ

11 марта в регулярном чемпионате КХЛ состоялось семь матчей. Коротко подводим итоги матчей.

Хет-трик Фьоре помог «Авангарду» одержать домашнюю победу над «Торпедо»

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и нижегородским «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

На восьмой минуте первого периода Джованни Фьоре открыл счёт во встрече. На 13-й минуте периода Егор Соколов восстановил равенство. В середине второго периода Фьоре забросил вторую шайбу «ястребов» в матче. В конце игры Фьоре и Окулов установили окончательный счёт во встрече — Джованни оформил хет-трик с передачи Константина.

По итогам матча с «Торпедо» «Авангард» установил рекорд клуба по результативности за один регулярный чемпионат – 213 заброшенных шайб (предыдущий – 209) и по победам за один регулярный чемпионат – 44 (43).

Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков повторил рекорд омского клуба и установил рекорд для российских голкиперов в КХЛ. Серебряков одержал 33-ю победу, повторил клубный рекорд Карри Рямё и стал рекордсменом по победам среди российских вратарей за одну регулярку, опередив Даниила Исаева и Василия Кошечкина.

«Металлург» одержал гостевую победу над «Салаватом Юлаевым» в овертайме

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и магнитогорским «Металлургом». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

На 34-й минуте матча форвард «Металлурга» Роман Канцеров открыл счёт. На 38-й минуте игры Джек Родевальд восстановил равенство. В овертайме Даниил Вовченко принёс магнитогорскому клубу победу.

«Металлург» впервые стал обладателем Кубка Континента им. В. В. Тихонова. Напомним, магнитогорский клуб один из четырёх (наряду со СКА, «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом»), кто выходил в плей-офф в каждом сезоне КХЛ. Команда становилась трёхкратным обладателем Кубка Гагарина в 2014, 2016, 2024 годах.

«Автомобилист» одержал седьмую победу подряд, одолев на своём льду «Локомотив»

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Автомобилистом» и ярославским «Локомотивом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

На 13-й минуте первого периода Максим Шалунов открыл счёт в игре. На 19-й минуте периода Семён Кизимов восстановил равенство. На пятой минуте второго периода Даниэль Спронг впервые в матче вывел «Автомобилист» вперёд. В конце встречи Максим Денежкин и Даниэль Спронг установили окончательный счёт во встрече.

«Северсталь» прервала серию поражений, победив в Тольятти «Ладу»

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Ладой» и череповецкой «Северсталью». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

На второй минуте первого периода форвард тольяттинцев Иван Савчик открыл счёт в матче. На 14-й минуте периода Даниил Казулаев восстановил равенство во встрече. В начале второй двадцатиминутки Адам Лишка вывел череповецкий клуб вперёд. В конце игры Владимир Грудинин установил окончательный счёт в игре.

После сегодняшней победы «Северсталь» прервала серию поражений из трёх матчей и забралась на второе место в Западной конференции КХЛ.

СКА одержал четвёртую победу подряд, одолев дома минское «Динамо»

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и минским «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе СКА шайбы на свой счёт записали Иван Выдренков, Сергей Плотников (дубль), Матвей Поляков. У «Динамо» голы забили Алекс Лимож, Виталий Пинчук, Вадим Шипачёв.

Для СКА данная победа стала четвёртой подряд. Для минчан же поражение стало четвёртым кряду.

Московское «Динамо» нанесло «Шанхайским Драконам» третье поражение кряду

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и «Шанхайскими Драконами». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе «Динамо» шайбы на свой счёт записали Семён Дер-Аргучинцев, Даниил Пыленков, Антон Слепышев, Максим Мамин. У «Шанхайских Драконов» голы забили Кевин Лабанк, Спенсер Фу.

Отметим, что для китайского клуба данное поражение стало третьим подряд. В свою очередь, бело-голубые одержали вторую победу кряду.

ЦСКА в Москве победил «Сочи» в перенесённом матче КХЛ

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК «Сочи» и ЦСКА. Встреча завершилась победой армейского клуба со счётом 2:1.

Напомним, матч в Сочи 23 февраля 2026 года был прерван после первого периода из-за воздушной тревоги. Накануне, 10 марта, эти команды уже встречались в Москве в полноценной встрече, и тогда победу также добыли армейцы. Сегодняшний матч было возобновлён со второго периода со счёта 0:0.

На шестой минуте второго периода Дмитрий Саморуков открыл счёт в игре. На пятой минуте третьего периода Фёдор Аврамов восстановил равенство в счёте. В конце матча Денис Зернов принёс армейцам победу.

