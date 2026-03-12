Скидки
Все новости
Оттава — Монреаль — 2:3, видео, голы, обзор матча регулярного чемпионата НХЛ, гол и передача Демидова

Демидов выдал суперматч! Забросил победную шайбу и выбил 50 очков в сезоне НХЛ
Максим Макаров
Иван Демидов
Два очка Иван не набирал с конца января.

«Монреаль» сейчас находится в ситуации, когда может занять место повыше в Атлантическом дивизионе. «Тампа» устроилась на серию поражений, а раздухарившийся «Баффало» пока так далеко не оторвался.

«Оттава» пока не распрощалась с шансами на плей-офф, отставая от зоны уайлд-кард на пять очков. «Сенаторы» сократили отставание, сумев одержать победы в трёх последних матчах. Всего же за пять последних игр команда из столицы Канады набрала девять очков.

Но начали матч хозяева нелучшим образом – Козенс удалился уже на 30-й секунде. Первая спецбригада большинства «Монреаля» в этом сезоне хороша, сегодня она в очередной раз это доказала. Ник Сузуки, стоя на полборта, сделал поперечную передачу, Иван Демидов на паузе уложил защитника и сделал идеальную передачу в клюшку Слафковски. Роскошь!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Оттава» до перерыва смогла не просто сравнять счёт, но и выйти вперёд – дубль оформил Батерсон.
Иван Демидов мог сравнять на старте второго, поставил корпус, вырвался «один в ноль», но направить шайбу между щитков голкиперу не сумел.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 марта 2026, четверг. 02:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Слафковски (Демидов, Судзуки) – 01:16 (pp)     1:1 Батерсон (Ткачук, Штюцле) – 16:42 (pp)     2:1 Батерсон (Штюцле) – 18:41     2:2 Тексье (Хатсон, Эванс) – 37:29     2:3 Демидов (Ньюхук, Гуле) – 52:40    

«Канадиенс» до перерыва сравняли-таки до перерыва, а в третьем периоде игра шла до гола. Который гостям подарил Линус Улльмарк – швед перед собой отразил бросок Ньюхука, а первым на добивание подоспел Иван Демидов.

Хозяева могли сравнять в концовке, но Фаулер подтащил команду. «Монреаль» одержал важную победу и догнал «Тампу» в турнирной таблице. А Иван Демидов выдал суперматч! Набрал два очка (последний раз он это делал 30 января), забросил победную шайбу и выбил 50 очков в сезоне. Россиянин сравнялся с Сеннекке в гонке новичков – у обоих форвардов по 51 баллу.

