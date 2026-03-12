Игрока «Ак Барса» обвинили в симуляции трижды (!) за полмесяца. Как такое возможно?

Нынешний март форвард «Ак Барса» Кирилл Семёнов точно запомнит надолго. За неполную половину месяца нападающий уже трижды (!) схлопотал наказания в виде денежных штрафов от лиги за симуляцию, а это, на секундочку, 150 тысяч рублей за раз. Конечно, для профессионального хоккеиста из топ-клуба огромными эти деньги не назовёшь, но приятного всё равно мало. Ещё и клеймо симулянта на тебя повесили.

1 марта поступило первое решение. В нём сказано, что спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизоды матчей «Сочи» — «Динамо» Минск, «Северсталь» — «Торпедо» и «Автомобилист» — «Ак Барс». По итогам этих эпизодов четыре хоккеиста были оштрафованы за симуляцию.

Ими стали нападающий «Сочи» Рафаэль Бикмуллин, защитник «Динамо» Ксавье Уэлле, форвард «Северстали» Александр Скоренов и нападающий «Ак Барса» Кирилл Семёнов.

Следующий вердикт был вынесен уже 4 марта по итогам матча казанцев с «Ладой».

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Ак Барса» Кирилла Семёнова наказание по п. 1.40. статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (симуляция) и подвергнуть его денежному штрафу», — сказано в сообщении КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

А буквально накануне лига в третий раз наказала форварда. Теперь в качестве пострадавшей стороны оказался «Спартак», в игре с которым Семёнов, по мнению экспертной комиссии, симулировал.

На повторе видно, что Беляев действительно цеплял соперника, но Кирилл, как посчитали в СДК, слишком картинно и охотно падал.

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Ак Барс» – «Спартак» и принял решение наложить на нападающего «Ак Барса» Кирилла Семёнова наказание по п.1.40. статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (симуляция) и подвергнуть его денежному штрафу», — сказано в сообщении КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В общем, теперь судьи точно будут более пристально обращать внимание на действия Семёнова на льду. В подобных случаях всегда нужно искать золотую середину: неправильно обвинять человека в симуляции по каждому поводу, но и самому нападающему стоит покрепче стоять на ногах, а не падать при каждом удобном случае.

На горизонте плей-офф, где каждое действие арбитров и хоккеистов будут рассматривать под микроскопом. Хочется, чтобы обходилось без скандалов и взаимных обвинений.