«Флорида» проваливает сезон и не попадает в плей-офф. Но чемпионы сохранят свою династию?

До завершения регулярного чемпионата в НХЛ у «Флориды» ещё 18 матчей, и формально шансы на плей-офф у действующих обладателей Кубка Стэнли сохраняются. И всё же, когда видишь 11-очковое отставание от зоны уайлд-кард, понимаешь, что приходится признавать удивительный факт – на этот раз свой сезон «пантеры» завершат уже в середине апреля.

После трёх финалов и двух кубков подряд невыход в плей-офф выглядят как провал и сенсация. Правда, на самом деле, такой результат для команды Пола Мориса вполне логичен. В то же время не удивит и восстание из пепла уже через год, поскольку свои ключевые козыри эти «пантеры» всё ещё не растеряли. Так что привело парней из Санрайза к текущей точке и что их ждёт в будущем?

Игроки «Флориды» Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Дискуссии о том, какой клуб можно считать династией, идут до сих пор. Строго говоря, в западной спортивной журналистике этот термин применяют к командам, которые взяли три и более чемпионств подряд. Однако в реалиях современной НХЛ подобное доминирование едва ли возможно. Неужели вы не назовёте династией «Чикаго» и его три Кубка Стэнли на отрезке с 2010 по 2015 год? А «Питтсбург» и его два чемпионства 2016-2017 годов? При том что многие из того костяка «пингвинов» застали и чемпионство 2009 года, и финал в 2008-м. Ближе всех к династии в классическом смысле подошли две команды из солнечного штата – сначала «Тампа» Джона Купера и их серия из двух чемпионств и одного финала, а затем и «Флорида» Пола Мориса, у которой немного другой порядок – сначала проигранный финал, а затем – два Кубка.

Но именно про «Пантерз» говорили как про ребят, потенциально способных впервые в эру потолка зарплат замахнуться на третье чемпионство кряду и окончательно возвести себя в пантеон величайших. Биллу Зито удалось, казалось бы, невозможное – обойтись без серьёзных потерь летом, в том числе сохранив все приобретения в дедлайн. То есть слабее чемпион не стал, а потенциальным конкурентам кардинально усиливаться негде. Но всё пошло не по плану ещё до старта сезона, когда сначала Мэттью Ткачук по советам врачей лёг на операционный стол и не играл до Нового года, а затем тяжелейшую травму на тренировке получил капитан Александр Барков. В результате начинала регулярку «Флорида» без двух ключевых для себя нападающих, и если раньше Зито использовал подобные истории как повод для усиления через долгосрочный список травмированных, то теперь эта лавочка закрыта.

Александр Барков Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Потолок зарплат в плей-офф вкупе с другими ограничениями, такими, как запрет на удержание зарплаты третьей стороной в обмене и ограничение максимальной суммы при таких операциях, ударили в первую очередь по контендерам, искавшим варианты укрепления низов и глубины. «Флорида» оставила у себя и Брэда Маршана, и Аарона Экблада с Сетом Джонсом, и даже Сэма Беннетта, играть там и так было кому. Но с травмами лидеров внезапно встал вопрос не просто о желании сделать состав интереснее, а о необходимости подыскать замену Баркову и Ткачуку. Равноценной, понятное дело, не найти, однако даже и что-то среднее найти на рынке невозможно, если не хочешь убирать Александра и Мэттью из состава до конца сезона. Зито встал перед серьёзной дилеммой и выбрал вариант полагаться на внутренние резервы.

Задним умом можно, конечно, сказать, что лучше бы вывел из состава хотя бы Баркова, сохранив место под потолком. Но разве вы бы на его месте не отказались от мысли дождаться своего лучшего центра под плей-офф, а до матчей на вылет дотянуть альтернативными опциями? Ткачук, как оказалось, тоже не стал для «Флориды» большим помощником. Впервые он сыграл только 19 января, и на текущий момент у него 17 встреч и 19 (8+11) набранных очков. То есть практически половину регулярки Мэттью пропустил, в том числе и ключевые для «Пантерз» отрезки. Правда, в случае с ним даже теоретически рассматривать сценарий с пропуском сезона не получится – от Олимпиады Ткачук точно не отказался бы. Кстати, Олимпиада – ещё один важный фактор, повлиявший на форму чемпионов уже после Игр в Милане.

Мэттью Ткачук Фото: Sarah Stier/Getty Images

Десант в 10 человек, кроме них, в Италию не отправил никто, так что четыре поражения в семи играх после олимпийской паузы — ещё неплохой результат. И ведь Ткачуком с Барковым эпидемия травм «Флориды» не ограничилась. Вылетали ключевые защитники Джонс и Дмитрий Куликов, отдельные матчи пропускали и другие хоккеисты. Это те самые долгосрочные последствия трёх финалов подряд, рано или поздно организмы игроков «Флориды» должны были дать ответ, и мы убедились, что у Пола Мориса такие же люди, как и во всех остальных командах НХЛ. Даже спад Сергея Бобровского выглядит следствием сверхдлинных сезонов – уже немолодому голкиперу сложно играть на пределе на долгой дистанции, хотя летом ему и нашли неплохого сменщика в лице Даниила Тарасова. Сделка, на которую мало кто ставил – единственный существенный плюс для «Пантерз» в сезоне, который хочется поскорее забыть.

Сдаваться раньше времени Морис точно не будет, но и в сказочное попадание в плей-офф не верится. Хотя забавно, что на Западе «Флорида» была бы на восьмой строчке, а идущий там четвёртым «Анахайм» на Востоке не вошёл бы даже в зону уайлд-кард. Чемпионские полномочия сложить придётся в апреле, однако это не значит, что мы вычёркиваем Санрайз из списка претендентов. Как раз наоборот. Залечить все болячки, отдохнуть и вернуться куда более свежими и голодными – уже осенью мы наверняка увидим «Пантерз» в привычной силе и мощи. Единственная головная боль для Зито летом – это контракт Бобровского, но, раз его не стали обменивать в дедлайн, есть ощущение, что они спокойно договорятся, поскольку это выгодно как игроку, так и клубу. А у всех остальных хоккеистов есть действующие соглашения вплоть до сезона-2027/2028. Так с какой стати «Флорида» должна останавливаться?