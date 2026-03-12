Топ-события пятницы: РПЛ, яркий хоккей, теннис, Кубок мира по биатлону и баскетбол

За чем следить 13 марта: «Динамо» Махачкала — «Оренбург», Кучеров и Овечкин в НХЛ, Медведев на «Мастерсе», Формула-1 и женский волейбол!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 13 марта в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Детройт Ред Уингз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 13 марта 2026, пятница. 02:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Детройт Ред Уингз Детройт Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Детройт» нанесёт «Тампе» третье поражение подряд?

«Молнии» проиграли два последних матча и упустили лидерство в Атлантическом дивизионе. В спину «молниям» дышат конкуренты, с одним из которых они сойдутся лицом к лицу. «Детройт» стремится прервать затяжную серию без плей-офф и пока занимает первое место в зоне уайлд-кард. Победа в очной встрече поможет «крыльям» подобраться поближе к «Лайтнинг».

🏒 2:00: «Баффало Сэйбрз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 13 марта 2026, пятница. 02:00 МСК Баффало Сэйбрз Баффало Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «столичные» прервут победную серию «клинков»?

Сенсационные лидеры Атлантического дивизиона борются и за первое место на Востоке. Прямо сейчас у «Баффало» самая длинная победная серия в лиге – подопечные Линди Раффа непобедимы на протяжении последних восьми матчей. «Вашингтон» сохраняет призрачные надежды на попадание в плей-офф, но за последние пять игр «Кэпиталз» победили всего однажды. Получится ли набрать два очка в гостях у «Сэйбрз»?

🎾 3:00*: Джек Дрейпер (Великобритания, 14) — Даниил Медведев (Россия, 11), Индиан-Уэллс, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Медведев остановить действующего чемпиона Индиан-Уэллса?

Даниил Медведев довёл до семи побед свою успешную серию матчей, начатую ещё на «пятисотнике» в Дубае. Причём россиянин не просто не отдал на этом отрезке сезона ни одной партии соперникам, но и ни разу не подпустил их даже к тай-брейкам. Однако пройти дальше по сетке «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Даниилу будет непросто, ведь ему будет противостоять действующий чемпион турнира — британец Джек Дрейпер. Теннисисты ранее лишь раз пересекались на корте — в Риме-2024 победу праздновал Медведев. Отметим, что Дрейпер — левша, в матчах с которыми россиянину порой бывает непросто. Победитель нового поединка далее сразится с кем-то из пары Карлос Алькарас — Кэмерон Норри.

🏀 4:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: будет ли рекорд Гилджес-Александера?

Лидер «Оклахомы» Гилджес-Александер в прошлом матче повторил легендарную серию Уилта Чемберлена из 126 игр кряду с 20+ очками. Теперь же Шей может установить новую планку в НБА, если ему удастся оформить двадцатку во встрече с «Бостоном». Есть ли шанс у «кельтов» остановить действующего MVP лиги?

🏒 5:00: «Вегас Голден Найтс» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 13 марта 2026, пятница. 05:00 МСК Вегас Голден Найтс Парадайс Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «рыцари» прервут серию поражений?

«Вегас» ещё недавно возглавлял таблицу Тихоокеанского дивизиона, но шесть поражений в последних семи встречах отбросили их на третье место. «Голден Найтс» проиграли уже три матча подряд – их месту в тройке дивизиона пока ничего не угрожает, но продолжение серии неудач может поставить их в неудобное положение. Получится ли исправить ситуацию в игре с «Питтсбургом», который пытается выйти в плей-офф из Центрального дивизиона?

🏀 5:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Чикаго Буллз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: серия «озёрников» продлится?

«Лейкерс» уже три матча играют без Леброна Джеймса, и в каждой из встреч уверенно побеждали своих соперников. Дончич и Ривз просто вели за собой клуб из Лос-Анджелеса. На этот раз в соперниках не такой уж и грозный «Чикаго». Удастся довести серию до четырёх побед?

🏎 10:30: Формула-1, этап 2, Гран-при Китая, спринт-квалификация

Интрига: как покажут себя новые моторы на длинных шанхайских прямых?

Формула-1 продолжает учиться жить по-новому – с новыми болидами и, что ещё важнее, специфичными новыми силовыми установками, где огромную роль играет электрическая часть. На долю гибрида приходится примерно 45% мощности, при этом батарея довольно быстро разряжается и постоянно просит «добавки». Как всё это скажется на трассе в Шанхае, где несколько длинных прямых, на которые батареи явно не хватит? Будет ли всё смотреться адекватно? И как новые условия скажутся на раскладе сил в Ф-1? Спринт-квалификация ответит на часть вопросов. При этом она непредсказуема ещё и потому, что у гонщиков и команд будет лишь одна тренировка на подготовку.

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 марта 2026, пятница. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: серии команд продолжатся?

Подготовка к плей-офф выходит на финишную прямую. Но прежде чем начать поход за Кубком Гагарина, обеим командам предстоит определить, с какого места они будут это делать. Последние два матча команды провели по-разному – если бело-голубые взяли максимально возможные четыре очка, то уфимцы смогли набрать лишь одно. Либо обе серии продолжатся – «Динамо» снова победит, а «Салават» проиграет, – либо обе прервутся.

🏒 17:00: «Трактор» — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 марта 2026, пятница. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Торпедо» взять реванш?

Команды чуть больше недели назад играли в Нижнем Новгороде, и тогда «медведи» не оставили камня на камне от соперников, победив со счётом 5:0. Теперь подопечные Алексея Исакова прибывают с ответным визитом – смогут ли они забрать два очка и сохранить пятое место на Западе, которое начинает от них ускользать?

🎯 17:15: Биатлон, Кубок мира, этап 8, спринт, 7,5 км, женщины

Интрига: кто победит в спринте?

В Отепя пройдёт женская спринтерская гонка — предпоследний старт в сезоне-2025/2026 на 7,5 км. Поэтому интересно узнать имя той, кто на сей раз поднимется на вершину пьедестала. В шести предыдущих гонках золото доставалось пяти разных спортсменкам, и велика вероятность того, что в Эстонии сильнейшей окажется та, кому ещё не удавалось победить в спринте. Под конец сезона могут случиться сюрпризы!

🏐 18:00: «Корабелка» — «Уралочка-НТМК», Суперлига, женщины, 1/4 финала, второй матч

Интрига: «Корабелка» в шаге от громкой сенсации

Неожиданно для многих самый титулованный клуб Суперлиги «Уралочка-НТМК» оступился в первом четвертьфинальном матче. Дебютант лиги «Корабелка» поставила подножку гранду женского волейбола, причём сделала это на площадке уральской команды. Теперь положение «Уралочки» не столь оптимистичное, а выход в следующий раунд и вовсе находится под угрозой. Получится ли у уральских волейболисток переломить ход серии или стоит ждать громкой сенсации в Санкт-Петербурге?

⚽️ 19:30: «Динамо» Махачкала — «Оренбург», РПЛ, 21-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: дерзкий «Оренбург» гостит у команды Евсеева

Важнейшая встреча для обеих команд-претендентов на вылет. Сейчас «Динамо» и «Оренбург» располагаются в зоне стыков, всего на одно очко опережая «Пари НН». Но впереди ещё 10 туров, поэтому время выбраться есть. А как приятно будет обыграть прямого конкурента, не только улучшив своё положение, но и ухудшив чужое. «Оренбург» ударно начал новую часть сезона, одолев «Акрон» и «Зенит». «Динамо» же разобралось с «Рубином», однако уступило «Крыльям Советов». Оба клуба находятся в неплохой форме. Тем более интригует, чем же закончится очная встреча.

🏐 20:00: «Локомотив» Калининград — «Заречье-Одинцово», Суперлига, женщины, 1/4 финала, второй матч

Интрига: выстоит ли «Заречье» в Калининграде?

Бронзовый призёр прошлого сезона «Заречье-Одинцово» может закончить борьбу за медали чемпионата уже во втором четвертьфинальном матче. «Локомотив» после тяжёлой победы в пятисетовой встрече повёл в серии с подмосковными волейболистками. Теперь серия переезжает в Калининград, где железнодорожницы постараются не затягивая решить судьбу путёвки в полуфинал.