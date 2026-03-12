Невыход Овечкина и «Вашингтона» в плей-офф станет лучшим событием для хоккея

«Вашингтон» потерпел четвёртое поражение в последних пяти матчах — на этот раз от «Филадельфии». «Столичные» отстали от зоны плей-офф уже на семь очков, сыграв при этом больше всех на Востоке — у соперников меньше на одну-две встречи. Шансы команды на попадание в топ-8 и до этого казались, мягко говоря, невысокими, а теперь и вовсе стали призрачными.

Провал? Катастрофа?

Пожалуй, что-то вроде того. Особенно с учётом того, что это непопадание в плей-офф станет для «Кэпиталз» вторым за последние четыре сезона. Примечательнее эту ситуацию делает тот факт, что после чемпионства в 2018-м на их счету всего одна победная серия.

Негативные стороны понятны. Их разбором мы обязательно займёмся, но чуть позже — уже после завершения сезона. А пока что сейчас, за 16 матчей до конца регулярного чемпионата, хочется задуматься о потенциальных плюсах такого неудачного исхода для «Вашингтона».

Есть ли они вообще?

Кажется, будто нет. Словно хуже и представить было нельзя — после такого крутого прошлого года со вторым местом в НХЛ и рекордом Александра Овечкина последовали провалы в нынешнем, распродажа, расставание со старожилами и, видимо, невыход в плей-офф…

Но на самом деле, если задуматься, в пролёте «столичных» мимо кубковой весны можно увидеть один очень глобальный позитивный момент для команды.

Даже не так. Невыход «Вашингтона» в плей-офф может стать благом для всего хоккея в целом.

Как? Непопадание «Кэпиталз» в плей-офф повышает шансы, что… Овечкин продлит контракт!

Звучит странно, но есть несколько факторов, которые на это могут повлиять.

Прежде всего многое зависит, конечно, от самого Ови. Он уже заявлял, что не хочет обманывать хоккей. Иными словами, повесит коньки на гвоздь, когда почувствует, что больше не способен конкурировать на высочайшем уровне.

В апреле 2020 года, ещё даже до подписания действующего соглашения, хоккеист сказал: «Когда планирую завершить карьеру? У меня ещё один год контракта после нынешнего сезона. Посмотрим. Я здоров и по-прежнему получаю удовольствие от игры. Как только перестану делать это, то не стану обманывать хоккей. Я слишком уважаю игру. Не хочу быть игроком, который просто занимает чьё-то место. Я не буду этого делать».

Александр Овечкин Фото: Patrick Smith/Getty Images

Что же мы видим сейчас?

Да, Овечкину уже 40 лет, он больше играет в эконом-режиме, выглядит медленнее, реже ускоряется и вступает в силовую борьбу. Алекс кардинально изменил стиль игры.

Но при этом он всё ещё лучший хоккеист «Вашингтона»! В нынешнем сезоне нападающий лидирует в команде по количеству очков (у него 51, у Уилсона, Чикрана и Строума — по 50), а также делит первое место по количеству голов (у него и Уилсона — по 24). Овечкин также четвёртый ассистент «Кэпиталз» (27 передач).

Иными словами, Ови по-прежнему конкурентоспособен и играет на высоком уровне. Несмотря на изменения, он всё равно главный лидер команды.

Однако, чтобы капитан точно продлил контракт, ему нужно, пожалуй, лишь ударно провести остаток регулярки — тогда, нет сомнений, вне зависимости от результатов «столичных» Ови поставит свою подпись под новым соглашением. Хотя бы однолетним. Он просто докажет себе, что, как говорится, всё ещё достоин.

Продлению способствует ещё один факт: сейчас у «Вашингтона» нет никого, кто мог бы тащить команду, помимо Овечкина. Нет звёзд, которые хотя бы отдалённо соответствовали бы его уровню. Вряд ли капитан оставит свою команду в таком состоянии.

Есть и ещё один фактор — психологический.

В последние годы если «Вашингтон» и выходил в плей-офф, то смотрелся там довольно блёкло. Исключение — прошлогодняя серия первого раунда с «Монреалем», но этого слишком мало. В том же розыгрыше было растерзание от «Каролины». За год до этого с «Кэпс» всухую разделались «Рейнджерс». А в сезоне-2022/2023 «столичные» побултыхались в серии с «Флоридой», но в итоге проиграли — причём счёт 2-4 не отражает того, насколько невыразительно выглядела команда.

Конечно, непопадание в плей-офф — это, мягко говоря, неприятно, однако, если завершить регулярку на мажорной ноте — наладить игру, отыскать новые эффективные сочетания, новые эмоции, подтянуть к составу молодых хоккеистов (например, Коула Хатсона), одержать громкие и уверенные победы и заложить перспективный фундамент для будущего сезона, можно уйти в межсезонье с более позитивным настроением, с более оптимистичной оценкой сезона как такового.

Так работает человеческая психика: последнее запоминается сильнее всего.

А вот выступление «Вашингтона» в плей-офф в этом сезоне вызвало бы уныние. Нынешняя команда, к сожалению, не просто не способна далеко зайти — она не способна даже показать цельной игры и зацепиться хоть за что-то. Скорый вылет из розыгрыша Кубка Стэнли наверняка оставил бы более негативный шлейф, нежели непосредственный «пролёт» мимо кубковой весны.

То же касается и игры Овечкина в последних плей-офф. Два года назад он впервые в карьере не набрал ни одного очка в розыгрыше Кубка Стэнли. В минувшем плей-офф хорошо показал себя с «Монреалем», набрав 5 (4+1) очков в пяти матчах, но совершенно исчез в противостоянии с «Каролиной», отметившись всего одной шайбой в пяти встречах.

Конечно, если бы у хоккеистов «Вашингтона» спросили, что бы они предпочли — попасть в топ-8 или всё же досрочно завершить сезон, ответ был бы очевиден. Грядущий исход явно оставит свой след на игроках, болельщиках, руководстве и организации в целом, а сезон признают неудачным — более чем справедливо.

В то же время хочется взглянуть на ситуацию «столичных» с холодной головой. И логика подсказывает, что завершение регулярного чемпионата на мажорной ноте как всей командой, так и конкретно Овечкиным может подтолкнуть его к заключению нового краткосрочного контракта. И выходить в плей-офф для этого необязательно.

