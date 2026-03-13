«Вашингтон» в гонке за плей-офф? «Столичные» выгрызли победу у самой горячей команды НХЛ

«Баффало» прямо сейчас является самой горячей командой НХЛ. «Клинки» одержали восемь побед подряд, все в основное время, и забили в этих матчах 36 голов – 4,5 в среднем за игру. «Сэйбрз» располагаются на первом месте в Атлантическом дивизионе.

В прошлом году подобным образом удивлял всех «Вашингтон», но в этом сезоне дела у «столичных» совершенно разладились. Перед матчем команда Карбери на семь очков отставала от зоны уайлд-кард, а также проиграла четыре матча из последних пяти.

Расположение сил на шахматной доске показало начало встречи, где хозяева абсолютно любой тройкой кружили голову гостям так, что те едва успевали доехать до скамейки на смену. Долго Логан Томпсон удерживать нули на табло не мог. «Баффало» усилиями четвёртой тройки открыл счёт – Маленстин выдал тонкую передачу на дальнюю штангу, а новичок команды Кэррик замкнул её.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Вашингтон» никак не мог отвести игру от собственных ворот, но до перерыва больше не дал хозяевам забить, хотя Тейдж Томпсон очень этого хотел. Лидер «клинков» в большинстве под занавес первого отрезка нанёс аж пять бросков в касание подряд, чем повеселил даже самого себя.

Во втором периоде давление «Сэйбрз» спало, а «Кэпиталз» мгновенно этим воспользовались – точным броском с правого фланга счёт сравнял Райан Леонард, который отличился в третьем матче подряд.

Третий период с определённого момента принял сдерживающий характер, казалось, что обе команды готовы на овертайм. Но не так всё просто оказалось для хозяев – они допустили роковую ошибку за полторы минуты до конца третьего отрезка. Чикран бросил по воротам, Луукконен не смог прижать шайбу, Протас проделал большую работу за воротами и выкатил шайбу на накатывающегося защитника – он направил шайбу точно между щитков голкипера.

Финальный штурм у хозяев не получился, и «Вашингтон» выгрыз победу, переиграв самую горячую команду НХЛ на сегодняшний день. Можно ли говорить, что «столичные» вернулись в гонку за плей-офф? Однозначно. Победа над одним из лидеров должна помочь подопечным Карбери почувствовать уверенность в себе.