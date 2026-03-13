Кучеров — живая легенда! Набрал 1100 очков в НХЛ и вошёл в элитный клуб

Только три россиянина добирались до этой отметки.

После паузы на Олимпиаду игра «Тампы» разладилась, команда уже упустила лидерство в Атлантическом дивизионе. «Молнии» проиграли шесть матчей из восьми. Даже главный тренер команды Джон Купер, который обычно спокоен в таких ситуациях, признаёт проблему. После игры с «Коламбусом» он сказал:

«Ребятам было тяжело из-за большого количества игр и отсутствия тренировок… сегодня вечером мы были необычно плохи. Я не знаю, что случилось. Это был тяжёлая матч. Когда играешь много матчей в этой лиге, нужно постепенно преодолевать трудности. Этот небольшой спад, в котором мы оказались, длится гораздо дольше, чем я ожидал».

Немного это повлияло и на результативность Никиты Кучерова, который продолжает бороться с Макдэвидом и Маккинноном за звание лучшего бомбардира сезона.

Матч прямых конкурентов по дивизиону не получился особо ярким – каждый понимал ответственность очной игры. В первом периоде почти не было моментов, зато на старте второго «Лайтнинг» сумели открыть счёт в атаке сходу в большинстве. Кучеров закатился в зону, отрезал двух игроков тонкой передачей и вывел Гюнцеля на ударную позицию – американец не сплоховал.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Юбилейное очко Кучерова пришлось как нельзя кстати – при счёте 2:1 Никита поучаствовал в голевой атаке, которую завершил Гонсалвес.

86-й номер «Тампы» выбил 1100-е очко в НХЛ! Он стал только четвёртым российским игроком с данным достижением. До него до такой отметки добирались только Овечкин, Малкин и Фёдоров. Всего в лиге 11 сотен выбивал только 71 человек.

Кучеров вошёл в элитный клуб и доказал, что он является живой легендой мирового хоккея. С учётом того, что Никите только 32 года, можно примерно представить, сколько достижений ещё будет побито. Возможно, форвард «Тампы» дотянется и до российского рекорда. Он сейчас принадлежит Александру Овечкину – у него 1674 очка.

