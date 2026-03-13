Коннор Макдэвид подрался в НХЛ! Это не шутка!

«Даллас» начал разбирать «Эдмонтон» на детальки с первого броска в матче, который оказался неберущимся для Тристана Джерри. Уже к середине второго периода игра была сделана – «звёзды» вели 5:0, и у «нефтяников» начали сдавать нервы.

Хотя две шайбы они быстро отыграли, но дальше пустили все эмоции в неправильное русло. Настолько, что подрался даже Коннор Макдэвид. Это не шутка! Пару раз он дрался ещё по юниорам, но в НХЛ – никогда.

С сиреной, извещающей об окончании периода, Артту Хюрю выбросил шайбу из зоны и попал в Леона Драйзайтля. И немцу, и капитану «Эдмонтона» это не понравилось, и они кинулись на финна. На пути Макдэвида встал новичок «Далласа» 25-летний Джастин Грицковян, который и не только умеет набирать очки, но и мастер подраться и залезть под кожу соперникам.

После игры он рассказал о драке с таким же задором, который показывает на льду: «Ну, не уверен, что он сбросил перчатки, но я просто пытался вступиться за партнёров. Понимал ли я, что передо мной Макддэвид? Конечно, я всё прекрасно понимал! Сказал ли я ему что-то после? Да нет, ничего».

«В таких ситуациях начинаешь злиться, а это была попытка вернуть эмоции в игру, вступиться за партнёра. Если честно, он – последний, кто должен таким заниматься. Но когда дела складываются таким образом, думаю, всегда найдутся способы включиться. Вы видели, что он таким образом пытался сплотить команду, вернуть её в борьбу. И Леон тоже. Мы как команда должны лучше давать отпор. И мы это сделали, но этого оказалось недостаточно. Мы должны играть намного лучше», — отметил нападающий Зак Хайман.

«Очевидно, Макдэвид был очень раздражён и пытался завести команду. Ему не понравился этот бросок в Леона, и они немного потолкались. Наши лидеры горят огнём, и нам это нужно», — сказал главный тренер Крис Ноблох.

Третий период превратился в парад удалений и грубости. «Эдмонтон» так и не смог взять в себя в руки, и «Даллас» уничтожил его с итоговым счётом 7:2. «Звёзды» продлили свою серию с очками до 14 матчей – ещё одна игра, и будет повторение клубного рекорда. Он был установлен в сезоне-1998/1999, именно тогда «звёзды» выиграли свой единственный Кубок Стэнли.

«Ну, вы сами всё видели, сегодня было много вражды и неприязни. Никогда бы не подумал, что Грицковян подерётся с Макдэвидом. А он подрался», — заявил нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон, отметившийся сегодня дублем.

«Наши ребята очень хорошо отреагировали. Мы ничего с рук не спустим. Либо будешь постоянно прогибаться, либо будешь давать сдачи. И мне понравилась наша реакция», — сказал главный тренер «Далласа» Глен Галуцен.