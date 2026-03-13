Поднимется ли СКА в топ-4 Запада? Кто попадёт на «Авангард»? Пары плей-офф КХЛ. LIVE!

Свежие расклады на Западе

На Западе ситуация повеселее. Да, давно определена восьмёрка, а «Локомотив» — железно первый, зато прямо сейчас не назовёшь ни одной пары и интриг тут побольше, чем на Востоке.

Но думаю, что довольно смело можно выделить первую четвёрку конференции. У «Северстали» 84 очка, у Минска — 83, они вряд ли позволят обогнать себя идущему на шестом месте с 77 баллами СКА. Включил бы в топ-4 и ЦСКА, который не поражает воображение своим хоккеем, но идёт ровно, очки берёт стабильно и в этом смысле выглядит надёжнее «Торпедо».

Оставшиеся матчи:

«Северсталь»: СКА (г), «Ак Барс» (д), «Авангард» (д)

«Динамо» Минск: «Локомотив» (д), «Авангард» (д), «Автомобилист» (д)

ЦСКА: «Автомобилист» (г), «Сибирь» (г), «Спартак» (г)

У «Северстали» и Минска сплошь серьёзные соперники в концовке, но, думаю, обе команды смогут набрать по 2-3 очка, чтобы не упасть ниже топ-3. При этом предположу, что «зубры» всё-таки окажутся выше череповчан и займут вторую строчку. У ЦСКА календарь тоже не сахар, все матчи в гостях, так что спрогнозирую, что армейцы удержат четвертое место, дающее право начать плей-офф дома, и на этом ограничатся.

Самое же веселье в нижней части восьмёрки — пятое «Торпедо» от восьмого «Спартака» отделяет четыре очка.

Оставшиеся матчи:

«Торпедо»: «Трактор» (г), «Нефтехимик» (д), «Амур» (д)

СКА: «Северсталь» (д), «Трактор» (г), «Сибирь» (г), «Шанхай» (д)

«Динамо» М: «Салават» (г), «Спартак» (г), «Адмирал» (д), «Ак Барс» (д)

«Спартак»: «Амур» (д), «Динамо» М (д), ЦСКА (д), «Нефтехимик» (д)

Очень вероятно, что СКА и московское «Динамо» обойдут «Торпедо», которое и сейчас опережают по потерянным очкам. «Спартак» же всё-таки далековато отстал и красно-белым будет трудно убежать от встречи с «Локомотивом» в первом раунде.