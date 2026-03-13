Поднимется ли СКА в топ-4 Запада? Кто попадёт на «Авангард»? Пары плей-офф КХЛ. LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Регулярный чемпионат КХЛ постепенно подходит к концу. Уже 20 марта будут сыграны последние матчи гладкого сезона, а 23-го начнётся самое интересное — плей-офф. Кубковые восьмёрки на Западе и Востоке практически в полном составе определены довольно давно, а вот бо́льшая часть пар будет формироваться на финише регулярки. «Чемпионат» запускает трансляцию, в которой мы будем в режиме онлайн следить за тем, кто и на кого выходит в первом раунде Кубка Гагарина. Напомним, на этой стадии пары формируются внутри конференций.
Пары плей-офф КХЛ прямо сейчас
Западная конференция
«Локомотив» — «Спартак»
«Северсталь» — «Динамо» Москва
«Динамо» Минск — СКА
ЦСКА — «Торпедо».
Восточная конференция
«Металлург» — «Сибирь»
«Авангард» — «Нефтехимик»
«Ак Барс» — «Трактор»
«Автомобилист» — «Салават Юлаев».
Свежие расклады на Западе
На Западе ситуация повеселее. Да, давно определена восьмёрка, а «Локомотив» — железно первый, зато прямо сейчас не назовёшь ни одной пары и интриг тут побольше, чем на Востоке.
Но думаю, что довольно смело можно выделить первую четвёрку конференции. У «Северстали» 84 очка, у Минска — 83, они вряд ли позволят обогнать себя идущему на шестом месте с 77 баллами СКА. Включил бы в топ-4 и ЦСКА, который не поражает воображение своим хоккеем, но идёт ровно, очки берёт стабильно и в этом смысле выглядит надёжнее «Торпедо».
Оставшиеся матчи:
«Северсталь»: СКА (г), «Ак Барс» (д), «Авангард» (д)
«Динамо» Минск: «Локомотив» (д), «Авангард» (д), «Автомобилист» (д)
ЦСКА: «Автомобилист» (г), «Сибирь» (г), «Спартак» (г)
У «Северстали» и Минска сплошь серьёзные соперники в концовке, но, думаю, обе команды смогут набрать по 2-3 очка, чтобы не упасть ниже топ-3. При этом предположу, что «зубры» всё-таки окажутся выше череповчан и займут вторую строчку. У ЦСКА календарь тоже не сахар, все матчи в гостях, так что спрогнозирую, что армейцы удержат четвертое место, дающее право начать плей-офф дома, и на этом ограничатся.
Самое же веселье в нижней части восьмёрки — пятое «Торпедо» от восьмого «Спартака» отделяет четыре очка.
Оставшиеся матчи:
«Торпедо»: «Трактор» (г), «Нефтехимик» (д), «Амур» (д)
СКА: «Северсталь» (д), «Трактор» (г), «Сибирь» (г), «Шанхай» (д)
«Динамо» М: «Салават» (г), «Спартак» (г), «Адмирал» (д), «Ак Барс» (д)
«Спартак»: «Амур» (д), «Динамо» М (д), ЦСКА (д), «Нефтехимик» (д)
Очень вероятно, что СКА и московское «Динамо» обойдут «Торпедо», которое и сейчас опережают по потерянным очкам. «Спартак» же всё-таки далековато отстал и красно-белым будет трудно убежать от встречи с «Локомотивом» в первом раунде.
Свежие расклады на Востоке
На Востоке уже фактически определились две пары плей-офф. «Металлург» никуда не денется с первого места и сыграет с «Сибирью», которая на пять очков опережает девятый «Амур» и на пять очков отстаёт от седьмого «Нефтехимика». Теоретически перемещения новосибирцев возможны, но понятно, что всё останется, как есть.
«Автомобилист» и «Салават Юлаев» давно располагаются на четвёртом-пятом местах конференции, поменяться ими уже не могут даже в теории, так что здесь обе стороны должны быть давно готовы к очному противостоянию.
«Авангард» вряд ли отдаст второе место, а «Ак Барс» — третье, так что единственная интрига на Востоке — с кем сыграют омичи в плей-офф, а с кем казанцы. Это будет решаться в заочном противостоянии «Трактора» и «Нефтехимика». Сейчас у обоих клубов по 67 очков, «Трактор» сыграл на один матч меньше и имеет больше побед в основное время, за счёт чего сейчас и опережает нижнекамцев.
Оставшиеся матчи:
«Трактор»: «Торпедо» (д), СКА (д), «Металлург» (д), «Адмирал» (д)
«Нефтехимик: «Торпедо» (г), «Салават Юлаев» (г), «Спартак» (г)
Игра в Новосибирске стартует в 15:30 по московскому времени, а в более поздних встречах ждут решения другие вопросы. «Авангард» и «Ак Барс» продолжат заочную дуэль за второе место на Востоке, «Трактор» попробует оторваться от «Нефтехимика», а СКА — обойти «Торпедо» и приблизиться к топ-4 Запада. У «Спартака» же в игре с «Амуром» свои задачи — попытаться убежать от встречи в первом раунде с «Локомотивом», который пока выглядит самым серьёзным соперником на Западе.
13 марта в КХЛ огромный игровой день — девять матчей! К вечеру какие-то интриги относительно пар плей-офф приблизятся к разрешению, но что-то может запутаться ещё больше. На что обращаем внимание?
«Сибирь» и «Металлург» в Новосибирске проведут репетицию встречи в плей-офф, убежать от которой соперникам уже практически невозможно. Магнитогорск железно первые на Востоке (и во всей лиге), «Сибирь» — восьмая с пятиочковой дистанцией как спереди, так и сзади. Вообще, если новосибирцы сегодня победят, а «Амур» проиграет в Москве «Спартаку», то «Сибирь» официально станет последним участником плей-офф.