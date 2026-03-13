Лицемерие ИИХФ. Россию отстранили, зато США никто трогать не собирается

Не успела закончиться Олимпиада, как весь мир переключился с главной спортивной темы на обсуждение американо-израильской агрессии по отношению к Ирану. Однако, помимо политики, эта тема напрямую касается спорта и, в частности, хоккея.

Вспомните, как по завершении Олимпиады в Пекине в 2022 году и начала СВО на Россию ополчился едва ли не весь спортивный мир, а в ИИХФ моментально начали принимать меры и лишать нашу страну права проведения международных соревнований и выписывать запреты на участие в них. Можно сбиться со счёта, если начать вспоминать, сколько турниров уже пропустили российские мужчины, девушки, молодёжь, юниоры. Со скольких чемпионатов мира их отцепили под надуманным предлогом «безопасности». Собственно говоря, недавняя Олимпиада в Италии тоже прошла без российских хоккейных сборных.

А как же последствия вооружённого конфликта с Ираном? Сборная Израиля по хоккею никого не интересует и прозябает где-то в низших дивизионах. Но не хотят ли президент ИИХФ Люк Тардиф и другие члены организации высказаться о дальнейших перспективах Америки? Не беспокоит ли Тардифа вопрос так полюбившейся ему «безопасности», о которой он твердит при каждом удобном случае? Вопрос риторический.

Следуя логике ИИХФ, применяемой международной организацией по отношению к сборной России, сборная США уже должна быть отстранена как минимум от майского чемпионата мира, который пройдёт в Швейцарии. Но что-то в ИИХФ не собираются шевелиться и принимать какие-то решения, зато в прессе появляются вот такие заявления официальных лиц.

— Кстати, насчёт конфликта на Ближнем Востоке. Многие в России задаются вопросом, будет ли ИИХФ применять санкции в отношении США.

— Ну смотрите, давайте с юридической точки зрения. Никаких санкций нет. Я всегда об этом говорил и всегда об этом упоминаю. Никаких санкций у нас нет ни против одной страны. У нас были санкции против Молдавии, которая не заплатила деньги, и мы её исключили из состава ИИХФ. Вот там были санкции действительно.

А по отношению к России и Беларуси никаких санкций нет. У нас есть решение по поводу безопасности проведения чемпионатов.

— Но в России люди задаются вопросом: почему сборная России не играет на чемпионатах мира и Олимпиаде, а к сборной США никаких ограничений не применяется.

— Вы как журналисты должны быть профессионалами и объяснить домохозяйкам, что это вопрос безопасности проведения чемпионатов мира.

Есть страны, где ваши ребята даже визы не могут получить, к сожалению. Это реальность. Ну так как мы можем проводить чемпионат мира тогда? Понимаете? И вы об этом должны рассказывать и объяснять это.

Есть, к сожалению, места проведения, где участие сборных России и Беларуси приведёт к беспорядкам,. Те же фанаты, ещё визы вы не сможете получить… Будут дополнительные, специальные меры безопасности, — цитирует члена совета ИИХФ генерального директора Федерации хоккея Латвии Виестурса Козиолса издание Odds.

Говорящая фамилия, не правда ли? И снова мы слышим шарманку про какой-то вымышленный вопрос безопасности и беспорядков, которые, по мнению чиновников из ИИХФ, почему-то должны случиться именно в случае участия сборных России и Беларуси.

Что касается виз, то в нейтральной Швейцарии никаких проблем с их оформлением, а также с оформлением других необходимых документов у российских хоккеистов не было бы и близко, так что эта тема тоже раздута из ничего.

Поэтому все эти заявления про безопасность, визы и прочее не что иное, как обыкновенное лицемерие. Двуличность стала нормой для нынешнего президента ИИХФ Люка Тардифа (худшего за всю историю организации) и его приспешников. Но вечно это продолжаться не может, поэтому мы обязательно дождёмся положительных новостей. Вполне вероятно, что появиться они могут в ближайшем будущем.