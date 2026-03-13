Кучеров в третий раз подряд станет лучшим бомбардиром НХЛ? История говорит в его пользу

Последняя четверть регулярного сезона НХЛ уже стартовала – всем командам осталось провести меньше 20 матчей, а от последнего игрового дня нас отделяет немногим больше месяца. Одновременно с финишем гладкой части чемпионата мы узнаем и первых обладателей индивидуальных наград.
Российское сообщество в первую очередь интересует развязка борьбы за «Арт Росс Трофи» – приз лучшему бомбардиру регулярки. И там отличные шансы победить в третий раз подряд у лидера «Тампы» Никиты Кучерова. В предыдущем матче с «Детройтом» он оформил ассистентский дубль и довёл количество результативных действий в этом сезоне до 106.
А ещё Никита отметил очередной крупный юбилей – благодаря передаче на гол Гейджа Гонсалвеса россиянин набрал 1100-е очко в НХЛ, став лишь четвёртым россиянином после Сергея Фёдорова, Александра Овечкина и Евгения Малкина, добравшимся до этой отметки.
Лидер гонки бомбардиров Коннор Макдэвид этой ночью подрался, но остался без результативных действий – а это значит, что Кучерову удалось сократить отставание от канадского нападающего и вновь подогреть интригу в и без того напряжённом соревновании за «Арт Росс».
В прошлом сезоне капитан «Эдмонтона» получил травму в конце марта и досрочно выбыл из борьбы за звание лучшего бомбардира сезона. Похожая ситуация случилась и два года назад, и тот забег был куда более похожим на нынешний. К 13 марта в тройке лидеров были всё те же лица, что и сейчас – Кучеров и Макдэвид шли бок о бок, а Натан Маккиннон находился впереди главных конкурентов.
Гонка бомбардиров НХЛ 13 марта 2024 года
|№
|Игрок
|Клуб
|Матчи
|Голы
|Передачи
|Очки
|1.
|Натан Маккиннон
|«Колорадо»
|67
|42
|73
|115
|2.
|Никита Кучеров
|«Тампа-Бэй»
|64
|38
|69
|107
|3.
|Коннор Макдэвид
|«Эдмонтон»
|62
|25
|81
|106
Преимущество Маккиннона тогда было даже больше, чем у Макдэвида сейчас – он опережает Никиту на четыре очка, а лидера «Колорадо» всего на два, – но Кучерову это нисколько не помешало ударно провести последний месяц сезона и забрать «Арт Росс» с небольшим преимуществом.
Гонка бомбардиров НХЛ в сезоне-2023/2024
|№
|Игрок
|Клуб
|Матчи
|Голы
|Передачи
|Очки
|1.
|Никита Кучеров
|«Тампа-Бэй»
|81
|44
|100
|144
|2.
|Натан Маккиннон
|«Колорадо»
|82
|51
|89
|140
|3.
|Коннор Макдэвид
|«Эдмонтон»
|76
|32
|100
|132
Никита не был лидером гонки и год назад, но там была одна небольшая разница – вместо Макдэвида в битве за приз тогда участвовал другой лидер «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. Однако и он не смог провести концовку сезона без травм.
Гонка бомбардиров НХЛ 13 марта 2025 года
|№
|Игрок
|Клуб
|Матчи
|Голы
|Передачи
|Очки
|1.
|Натан Маккиннон
|«Колорадо»
|66
|27
|75
|102
|2.
|Леон Драйзайтль
|«Эдмонтон»
|65
|47
|51
|98
|3.
|Никита Кучеров
|«Тампа-Бэй»
|61
|28
|64
|92
Маккиннону, казалось, ничего не должно было помешать завершить ту гонку на вершине, но очередной фантастический рывок Кучерова снова лишил канадца возможности впервые в карьере стать лучшим бомбардиром регулярного сезона.
А Драйзайтлю и вовсе пришлось разделить третье место с Давидом Пастрняком, который за месяц до финиша отставал от него на 16 результативных действий. Хотя, повторюсь, немцу пришлось пропустить бо́льшую часть оставшегося времени из-за травм.
Гонка бомбардиров НХЛ в сезоне-2024/2025
|№
|Игрок
|Клуб
|Матчи
|Голы
|Передачи
|Очки
|1.
|Никита Кучеров
|«Тампа-Бэй»
|78
|37
|84
|121
|2.
|Натан Маккиннон
|«Колорадо»
|79
|32
|84
|116
|3.
|Леон Драйзатль
|«Эдмонтон»
|71
|52
|54
|106
|4.
|Давид Пастрняк
|«Бостон»
|82
|43
|63
|106
С учётом нынешнего отставания от первого места сейчас ситуация для Никиты кажется даже проще – тем более что «Тампе» осталось провести больше матчей, чем «Эдмонтону», и столько же, сколько и «Колорадо». А темп набора очков по сезону у Кучерова чуть больше, чем у его соперников. Не говоря уже о последнем месяце регулярки в последние годы.
Гонка бомбардиров НХЛ 13 марта 2025 года
|№
|Игрок
|Клуб
|Матчи
|Голы
|Передачи
|Очки
|1.
|Коннор Макдэвид
|«Эдмонтон»
|66
|36
|74
|110
|2.
|Натан Маккиннон
|«Колорадо»
|63
|44
|64
|108
|3.
|Никита Кучеров
|«Тампа-Бэй»
|60
|34
|72
|106
История говорит в пользу лучшего бомбардира «Лайтнинг» – финишные отрезки регулярного сезона ему даются куда лучше, нежели его конкурентам за «Арт Росс». Но если каждый из трио хотя бы сохранит средний темп набора очков в этом сезоне и в последнем его месяце, то лучшим бомбардиром регулярки может стать не Кучеров.
|№
|Игрок
|Клуб
|Очки за матч
|Осталось матчей
|Предполагаемые очки за оставшиеся матчи
|Предполагаемый итог
|1.
|Натан Маккиннон
|«Колорадо»
|1.71
|18
|~31
|~139
|2.
|Никита Кучеров
|«Тампа-Бэй»
|1.77
|18
|~32
|~138
|3.
|Коннор Макдэвид
|«Эдмонтон»
|1.67
|16
|~27
|~127
Но мы-то с вами помним, что Маккиннон традиционно идёт на спад в последнем месяце регулярки. И это подтверждает сухая статистика: если в сезоне-2023/2024 до 13 марта Натан набирал 1,72 очка за игру, то после – только 1,67. А через год разница была ещё больше – 1,55 и 1,08.
Макдэвид стабильно добавляет: от 1,71 до 1,86 в 2024 году и от 1,42 до 2 в 2025-м. Вот только год назад он сыграл всего в восьми матчах последнего месяца – каждый раз Коннору мешали травмы.
Кучеров же, помимо улучшения показателей, обладает ещё и железным здоровьем: Никита проводил последние отрезки от звонка до звонка, при этом в сезоне-2023/2024 его средняя результативность выросла с 1,67 до 2,18 очка за игру, а в прошлом году – с 1,51 до 1,71.
Говорить, что россиянин в третий раз подряд заберёт «Арт Росс», конечно, преждевременно. Но тенденция вырисовывается очевидная – в последние годы с середины марта по середину апреля равных Кучерову в НХЛ (следовательно, и во всём мире) просто нет.
Надеюсь, предстоящий месяц станет очередным этому доказательством.