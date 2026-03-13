Кучеров в третий раз подряд станет лучшим бомбардиром НХЛ? История говорит в его пользу

Последняя четверть регулярного сезона НХЛ уже стартовала – всем командам осталось провести меньше 20 матчей, а от последнего игрового дня нас отделяет немногим больше месяца. Одновременно с финишем гладкой части чемпионата мы узнаем и первых обладателей индивидуальных наград.

Российское сообщество в первую очередь интересует развязка борьбы за «Арт Росс Трофи» – приз лучшему бомбардиру регулярки. И там отличные шансы победить в третий раз подряд у лидера «Тампы» Никиты Кучерова. В предыдущем матче с «Детройтом» он оформил ассистентский дубль и довёл количество результативных действий в этом сезоне до 106.

А ещё Никита отметил очередной крупный юбилей – благодаря передаче на гол Гейджа Гонсалвеса россиянин набрал 1100-е очко в НХЛ, став лишь четвёртым россиянином после Сергея Фёдорова, Александра Овечкина и Евгения Малкина, добравшимся до этой отметки.

Лидер гонки бомбардиров Коннор Макдэвид этой ночью подрался, но остался без результативных действий – а это значит, что Кучерову удалось сократить отставание от канадского нападающего и вновь подогреть интригу в и без того напряжённом соревновании за «Арт Росс».

В прошлом сезоне капитан «Эдмонтона» получил травму в конце марта и досрочно выбыл из борьбы за звание лучшего бомбардира сезона. Похожая ситуация случилась и два года назад, и тот забег был куда более похожим на нынешний. К 13 марта в тройке лидеров были всё те же лица, что и сейчас – Кучеров и Макдэвид шли бок о бок, а Натан Маккиннон находился впереди главных конкурентов.

Гонка бомбардиров НХЛ 13 марта 2024 года

№ Игрок Клуб Матчи Голы Передачи Очки 1. Натан Маккиннон «Колорадо» 67 42 73 115 2. Никита Кучеров «Тампа-Бэй» 64 38 69 107 3. Коннор Макдэвид «Эдмонтон» 62 25 81 106

Преимущество Маккиннона тогда было даже больше, чем у Макдэвида сейчас – он опережает Никиту на четыре очка, а лидера «Колорадо» всего на два, – но Кучерову это нисколько не помешало ударно провести последний месяц сезона и забрать «Арт Росс» с небольшим преимуществом.

Гонка бомбардиров НХЛ в сезоне-2023/2024

№ Игрок Клуб Матчи Голы Передачи Очки 1. Никита Кучеров «Тампа-Бэй» 81 44 100 144 2. Натан Маккиннон «Колорадо» 82 51 89 140 3. Коннор Макдэвид «Эдмонтон» 76 32 100 132

Никита не был лидером гонки и год назад, но там была одна небольшая разница – вместо Макдэвида в битве за приз тогда участвовал другой лидер «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. Однако и он не смог провести концовку сезона без травм.

Гонка бомбардиров НХЛ 13 марта 2025 года

№ Игрок Клуб Матчи Голы Передачи Очки 1. Натан Маккиннон «Колорадо» 66 27 75 102 2. Леон Драйзайтль «Эдмонтон» 65 47 51 98 3. Никита Кучеров «Тампа-Бэй» 61 28 64 92

Маккиннону, казалось, ничего не должно было помешать завершить ту гонку на вершине, но очередной фантастический рывок Кучерова снова лишил канадца возможности впервые в карьере стать лучшим бомбардиром регулярного сезона.

А Драйзайтлю и вовсе пришлось разделить третье место с Давидом Пастрняком, который за месяц до финиша отставал от него на 16 результативных действий. Хотя, повторюсь, немцу пришлось пропустить бо́льшую часть оставшегося времени из-за травм.

Гонка бомбардиров НХЛ в сезоне-2024/2025

№ Игрок Клуб Матчи Голы Передачи Очки 1. Никита Кучеров «Тампа-Бэй» 78 37 84 121 2. Натан Маккиннон «Колорадо» 79 32 84 116 3. Леон Драйзатль «Эдмонтон» 71 52 54 106 4. Давид Пастрняк «Бостон» 82 43 63 106

С учётом нынешнего отставания от первого места сейчас ситуация для Никиты кажется даже проще – тем более что «Тампе» осталось провести больше матчей, чем «Эдмонтону», и столько же, сколько и «Колорадо». А темп набора очков по сезону у Кучерова чуть больше, чем у его соперников. Не говоря уже о последнем месяце регулярки в последние годы.

Гонка бомбардиров НХЛ 13 марта 2025 года

№ Игрок Клуб Матчи Голы Передачи Очки 1. Коннор Макдэвид «Эдмонтон» 66 36 74 110 2. Натан Маккиннон «Колорадо» 63 44 64 108 3. Никита Кучеров «Тампа-Бэй» 60 34 72 106

История говорит в пользу лучшего бомбардира «Лайтнинг» – финишные отрезки регулярного сезона ему даются куда лучше, нежели его конкурентам за «Арт Росс». Но если каждый из трио хотя бы сохранит средний темп набора очков в этом сезоне и в последнем его месяце, то лучшим бомбардиром регулярки может стать не Кучеров.

№ Игрок Клуб Очки за матч Осталось матчей Предполагаемые очки за оставшиеся матчи Предполагаемый итог 1. Натан Маккиннон «Колорадо» 1.71 18 ~31 ~139 2. Никита Кучеров «Тампа-Бэй» 1.77 18 ~32 ~138 3. Коннор Макдэвид «Эдмонтон» 1.67 16 ~27 ~127

Но мы-то с вами помним, что Маккиннон традиционно идёт на спад в последнем месяце регулярки. И это подтверждает сухая статистика: если в сезоне-2023/2024 до 13 марта Натан набирал 1,72 очка за игру, то после – только 1,67. А через год разница была ещё больше – 1,55 и 1,08.

Макдэвид стабильно добавляет: от 1,71 до 1,86 в 2024 году и от 1,42 до 2 в 2025-м. Вот только год назад он сыграл всего в восьми матчах последнего месяца – каждый раз Коннору мешали травмы.

Кучеров же, помимо улучшения показателей, обладает ещё и железным здоровьем: Никита проводил последние отрезки от звонка до звонка, при этом в сезоне-2023/2024 его средняя результативность выросла с 1,67 до 2,18 очка за игру, а в прошлом году – с 1,51 до 1,71.

Говорить, что россиянин в третий раз подряд заберёт «Арт Росс», конечно, преждевременно. Но тенденция вырисовывается очевидная – в последние годы с середины марта по середину апреля равных Кучерову в НХЛ (следовательно, и во всём мире) просто нет.

Надеюсь, предстоящий месяц станет очередным этому доказательством.