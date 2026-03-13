Кто станет лучшим бомбардиром НХЛ в сезоне-2025/2026, борьба за Арт Росс, Кучеров, Макдэвид, Маккиннон, расклад

Кучеров в третий раз подряд станет лучшим бомбардиром НХЛ? История говорит в его пользу
Дмитрий Сторожев
Никита стабильно проводит последний месяц регулярки лучше конкурентов.

Последняя четверть регулярного сезона НХЛ уже стартовала – всем командам осталось провести меньше 20 матчей, а от последнего игрового дня нас отделяет немногим больше месяца. Одновременно с финишем гладкой части чемпионата мы узнаем и первых обладателей индивидуальных наград.

Российское сообщество в первую очередь интересует развязка борьбы за «Арт Росс Трофи» – приз лучшему бомбардиру регулярки. И там отличные шансы победить в третий раз подряд у лидера «Тампы» Никиты Кучерова. В предыдущем матче с «Детройтом» он оформил ассистентский дубль и довёл количество результативных действий в этом сезоне до 106.

А ещё Никита отметил очередной крупный юбилей – благодаря передаче на гол Гейджа Гонсалвеса россиянин набрал 1100-е очко в НХЛ, став лишь четвёртым россиянином после Сергея Фёдорова, Александра Овечкина и Евгения Малкина, добравшимся до этой отметки.

Как это было:
Кучеров — живая легенда! Набрал 1100 очков в НХЛ и вошёл в элитный клуб

Лидер гонки бомбардиров Коннор Макдэвид этой ночью подрался, но остался без результативных действий – а это значит, что Кучерову удалось сократить отставание от канадского нападающего и вновь подогреть интригу в и без того напряжённом соревновании за «Арт Росс».

В прошлом сезоне капитан «Эдмонтона» получил травму в конце марта и досрочно выбыл из борьбы за звание лучшего бомбардира сезона. Похожая ситуация случилась и два года назад, и тот забег был куда более похожим на нынешний. К 13 марта в тройке лидеров были всё те же лица, что и сейчас – Кучеров и Макдэвид шли бок о бок, а Натан Маккиннон находился впереди главных конкурентов.

Гонка бомбардиров НХЛ 13 марта 2024 года

ИгрокКлубМатчиГолыПередачиОчки
1.Натан Маккиннон«Колорадо»674273115
2.Никита Кучеров«Тампа-Бэй»643869107
3.Коннор Макдэвид«Эдмонтон»622581106

Преимущество Маккиннона тогда было даже больше, чем у Макдэвида сейчас – он опережает Никиту на четыре очка, а лидера «Колорадо» всего на два, – но Кучерову это нисколько не помешало ударно провести последний месяц сезона и забрать «Арт Росс» с небольшим преимуществом.

Гонка бомбардиров НХЛ в сезоне-2023/2024

ИгрокКлубМатчиГолыПередачиОчки
1.Никита Кучеров«Тампа-Бэй»8144100144
2.Натан Маккиннон«Колорадо»825189140
3.Коннор Макдэвид«Эдмонтон»7632100132

Никита не был лидером гонки и год назад, но там была одна небольшая разница – вместо Макдэвида в битве за приз тогда участвовал другой лидер «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. Однако и он не смог провести концовку сезона без травм.

Гонка бомбардиров НХЛ 13 марта 2025 года

ИгрокКлубМатчиГолыПередачиОчки
1.Натан Маккиннон«Колорадо»662775102
2.Леон Драйзайтль«Эдмонтон»65475198
3.Никита Кучеров«Тампа-Бэй»61286492

Маккиннону, казалось, ничего не должно было помешать завершить ту гонку на вершине, но очередной фантастический рывок Кучерова снова лишил канадца возможности впервые в карьере стать лучшим бомбардиром регулярного сезона.

А Драйзайтлю и вовсе пришлось разделить третье место с Давидом Пастрняком, который за месяц до финиша отставал от него на 16 результативных действий. Хотя, повторюсь, немцу пришлось пропустить бо́льшую часть оставшегося времени из-за травм.

Гонка бомбардиров НХЛ в сезоне-2024/2025

ИгрокКлубМатчиГолыПередачиОчки
1.Никита Кучеров«Тампа-Бэй»783784121
2.Натан Маккиннон«Колорадо»793284116
3.Леон Драйзатль«Эдмонтон»715254106
4.Давид Пастрняк«Бостон»824363106

С учётом нынешнего отставания от первого места сейчас ситуация для Никиты кажется даже проще – тем более что «Тампе» осталось провести больше матчей, чем «Эдмонтону», и столько же, сколько и «Колорадо». А темп набора очков по сезону у Кучерова чуть больше, чем у его соперников. Не говоря уже о последнем месяце регулярки в последние годы.

Гонка бомбардиров НХЛ 13 марта 2025 года

ИгрокКлубМатчиГолыПередачиОчки
1.Коннор Макдэвид«Эдмонтон»663674110
2.Натан Маккиннон«Колорадо»634464108
3.Никита Кучеров«Тампа-Бэй»603472106

История говорит в пользу лучшего бомбардира «Лайтнинг» – финишные отрезки регулярного сезона ему даются куда лучше, нежели его конкурентам за «Арт Росс». Но если каждый из трио хотя бы сохранит средний темп набора очков в этом сезоне и в последнем его месяце, то лучшим бомбардиром регулярки может стать не Кучеров.

ИгрокКлубОчки за матчОсталось матчейПредполагаемые очки за оставшиеся матчиПредполагаемый итог
1.Натан Маккиннон«Колорадо»1.7118~31~139
2.Никита Кучеров«Тампа-Бэй»1.7718~32~138
3.Коннор Макдэвид«Эдмонтон»1.6716~27~127

Но мы-то с вами помним, что Маккиннон традиционно идёт на спад в последнем месяце регулярки. И это подтверждает сухая статистика: если в сезоне-2023/2024 до 13 марта Натан набирал 1,72 очка за игру, то после – только 1,67. А через год разница была ещё больше – 1,55 и 1,08.

Макдэвид стабильно добавляет: от 1,71 до 1,86 в 2024 году и от 1,42 до 2 в 2025-м. Вот только год назад он сыграл всего в восьми матчах последнего месяца – каждый раз Коннору мешали травмы.

Кучеров же, помимо улучшения показателей, обладает ещё и железным здоровьем: Никита проводил последние отрезки от звонка до звонка, при этом в сезоне-2023/2024 его средняя результативность выросла с 1,67 до 2,18 очка за игру, а в прошлом году – с 1,51 до 1,71.

Говорить, что россиянин в третий раз подряд заберёт «Арт Росс», конечно, преждевременно. Но тенденция вырисовывается очевидная – в последние годы с середины марта по середину апреля равных Кучерову в НХЛ (следовательно, и во всём мире) просто нет.

Никита — уже легенда:
Мы недооцениваем величие Кучерова. Ему будет принадлежать большинство русских рекордов НХЛ

Надеюсь, предстоящий месяц станет очередным этому доказательством.

Телеграм-канал автора о российском и зарубежном хоккее.
