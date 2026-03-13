СКА учинил новый разгром, «Спартак» отметил победой возвращение Жамнова. Итоги дня КХЛ

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов повторил рекорд лиги, а Никита Гусев затмил Евгения Кузнецова в серии буллитов.

13 марта в регулярном чемпионате КХЛ состоялось девять игр. Коротко подводим итоги встреч.

«Адмирал» дома уверенно одолел «Барыс», прервав победную серию казахстанского клуба

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и астанинским «Барысом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

На 10-й минуте первого периода Дмитрий Тимашов открыл счёт в игре. На 12-й минуте периода Всеволод Логвин восстановил равенство в счёте. В начале второго периода Тайс Томпсон вывел «Барыс» вперёд. На четвёртой минуте периода Егор Чезганов сделал счёт 2:2.

Защитник «Адмирала» Либор Шулак отдал результативную передачу в моменте со вторым голом хозяев. Шулак набрал очки в 10-м матче подряд и установил новый рекорд «Адмирала». Прежний рекорд в девять встреч принадлежал Роберту Саболичу и Даниилу Гутику.

В середине двадцатиминутки Павел Шэн и Вячеслав Основин забросили третью и четвёртую шайбы «Адмирала» в ворота гостей. В конце игры Дмитрий Завгородний и Дмитрий Дерябин установили окончательный счёт во встрече.

Защитник Дерябин забросил курьёзную шайбу. Игрок обороны от красной линии вбрасывал шайбу в зону атаки по борту, после чего она рикошетом полетела на пятачок, где вратарь «Барыса» Андрей Шутов не был готов и пропустил гол.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Металлург» победил «Сибирь» в овертайме благодаря голу Барака

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала магнитогорский «Металлург». Победу в овертайме одержали гости со счётом 2:1.

На 45-й минуте нападающий «Сибири» Алексей Яковлев забил первый гол. На 49-й минуте форвард «Металлурга» Люк Джонсон сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий магнитогорцев Дерек Барак.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Авангард» дома разгромил «Шанхайских Драконов»

В Омске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал «Шанхайских Драконов». Победу в игре, проходившей на стадионе «Джи-Драйв-Арена», одержали хозяева со счётом 6:1.

На 15-й минуте нападающий «Авангарда» Наиль Якупов забил первый гол. На 34-й минуте форвард Николай Прохоркин удвоил преимущество омского клуба. На 37-й минуте защитник Вячеслав Войнов забросил третью шайбу в ворота «Шанхайских Драконов». На 49-й минуте нападающий Джованни Фьоре укрепил преимущество хозяев.

На 51-й минуте форвард Кевин Лабанк сократил отставание китайской команды. На 52-й минуте нападающий Майкл Маклауд забил пятый гол «Авангарда». На 55-й минуте форвард Константин Окулов забросил шестую шайбу в ворота гостей и установил окончательный счёт — 6:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов стал первым игроком за девять сезонов, который сумел повторить рекорд результативности защитников, установленный Крисом Ли в сезоне-2016/2017. Шарипзянов отметился результативной передачей и набрал 65-е очко в текущей регулярке.

Московское «Динамо» обыграло «Салават Юлаев» в серии буллитов

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал московское «Динамо». Победу в серии буллитов одержали гости со счётом 3:2.

На пятой минуте нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал забил первый гол. На 10-й минуте форвард «Динамо» Дилан Сикьюра сравнял счёт. На 26-й минуте нападающий Егор Сучков вывел уфимцев вперёд. На 27-й минуте форвард бело-голубых Максим Мамин восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм, где команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались гости. Автором решающей попытки стал лидер гостей Никита Гусев, тогда как Евгений Кузнецов свою фирменную попытку не реализовал.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Эта победа стала для бело-голубых седьмой подряд над уфимским клубом. Также эта игра является 17-й для московской команды с набранными очками в матче с «Салаватом Юлаевым».

«Трактор» отыгрался с 0:2 и одержал победу над «Торпедо» в овертайме

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал нижегородское «Торпедо». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 3:2.

На пятой минуте нападающий «Торпедо» Владимир Ткачёв забил первый гол. На 18-й минуте форвард Андрей Белевич удвоил преимущество нижегородцев. На 21-й минуте нападающий Михаил Григоренко сократил отставание «Трактора». На 22-й минуте форвард челябинцев Виталий Кравцов сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий хозяев Василий Глотов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Хет-трик Шалунова принёс «Локомотиву» победу над «Ладой»

В Тольятти завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Лада» принимала московский ярославский «Локомотив». Победу в игре, проходившей на стадионе «Лада-Арена», одержали гости со счётом 4:2.

На 11-й минуте нападающий «Лады» Никита Михайлов забил первый гол. На 20-й минуте форвард «Локомотива» Максим Шалунов сравнял счёт. На 36-й минуте Шалунов вывел ярославский клуб вперёд, оформив дубль. На 47-й минуте нападающий Александр Полунин забил третий гол в ворота тольяттинцев. На 53-й минуте форвард Андрей Алтыбармакян сократил отставание хозяев. На 59-й минуте Шалунов оформил хет-трик и установил окончательный счёт — 4:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Шалунов забросил 30-ю шайбу и побил свой же клубный рекорд по голам за один регулярный чемпионат. В сезоне-2022/2023 Шалунов отметился 29 заброшенными шайбами в регулярке. Максим выступает за «Локомотив» с 2021 года.

«Ак Барс» всухую обыграл «Сочи», южане потерпели четвёртое поражение подряд

В Казани завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал «Сочи». Победу в игре, проходившей на стадионе «Татнефть-Арена», одержали хозяева со счётом 2:0.

На 12-й минуте нападающий «Ак Барса» Нэйтан Тодд забил первый гол. На 17-й минуте форвард Дмитрий Яшкин удвоил преимущество казанского клуба и установил окончательный счёт — 2:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, южная команда потерпела четвёртое поражение подряд.

СКА всухую разгромил «Северсталь» и одержал пятую победу кряду

В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал «Северсталь» из Череповца. Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали хозяева со счётом 5:0.

На 13-й минуте нападающий СКА Рокко Гримальди забил первый гол. На 26-й минуте защитник Маркус Филлипс удвоил преимущество армейцев. На 28-й минуте форвард Марат Хайруллин забросил третью шайбу в ворота «Северстали». На 29-й минуте нападающий Скотт Уилсон забил четвёртый гол хозяев. На 56-й минуте Хайруллин оформил дубль и довёл счёт до разгромного — 5:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Шайба Морозова в овертайме принесла «Спартаку» победу над «Амуром»

В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный «Спартак» принимал хабаровский «Амур». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 1:0.

В основное время команды не смогли открыть счёт. Победную шайбу в овертайме на свой счёт записал нападающий красно-белых Иван Морозов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов вернулся на скамейку в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с хабаровским «Амуром». 28 января специалист пропустил игру с тольяттинской «Ладой» (6:2), на следующий день клуб объявил, что главный тренер пропустит несколько встреч «по запланированным медицинским причинам». С тех пор командой руководил Александр Барков. Всего Жамнов пропустил 16 матчей. В его отсутствие «Спартак» выиграл девять раз.

Матч 14 марта