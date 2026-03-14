Кубок Гагарина — 2026: все расклады, кто с кем сыграет, какие будут пары, интриги в конце регулярки

ЦСКА станет вторым на Западе, «Ак Барсу» играть с «Трактором»? Расклады перед плей-офф КХЛ
Лев Лукин
На Востоке всё в целом понятно, а вот другая конференция очень загадочная.

До конца регулярного чемпионата КХЛ остаётся чуть меньше недели. На сегодняшний момент определены 15 из 16 участников плей-офф — лишь «Сибирь» и «Амур» оспаривают последнюю путёвку на Востоке. При этом некоторые команды уже знают свои итоговые места: «Локомотив» первый на Западе, «Металлург» — на Востоке (и во всей лиге), «Автомобилист» никуда не денется с четвёртой строчки.

Всё остальное внутри кубковых восьмёрок — предмет интриг на конец регулярки. Рассматриваем повнимательнее, что ещё осталось решить в гладком сезоне.

Следим за формированием пар плей-офф в режиме онлайн:
Как распределятся места в восьмёрке Запада?

«Локомотив» — первый, а дальше ничего не понятно и много вариантов. «Северсталь», занимающая вторую строчку, опережает идущий четвёртым ЦСКА на четыре очка, при этом у армейцев игра в запасе и больше побед в основное время. То есть две победы москвичей — и при равенстве очков они выше и череповчан, и, скорее всего, даже минского «Динамо». Основания предполагать такие перестановки есть: ЦСКА в последних встречах забирает победы, тогда как у «Северстали» и «зубров» идут весьма неприятные отрезки.

Скамейка «Северстали»

Говоря о местах в четвёрке лучших, нельзя забывать о СКА и московском «Динамо». Обе команды сейчас на ходу (особенно армейцы с Невы) и всего на одно очко отстают от идущего на четвёртом месте ЦСКА. А вот «Торпедо» спускается вниз по таблице, у нижегородцев сыграно на матч больше, чем у конкурентов, и выше четвёртого места команда Алексея Исакова уже никак не поднимется.

Оставшиеся матчи:

  • «Северсталь»: «Ак Барс» (д), «Авангард» (д);
  • «Динамо» Мн: «Локомотив» (д), «Авангард» (д), «Автомобилист» (д);
  • ЦСКА: «Автомобилист» (г), «Сибирь» (г), «Спартак» (г);
  • СКА: «Трактор» (г), «Сибирь» (г), «Шанхай» (д);
  • «Торпедо»: «Нефтехимик» (д), «Амур» (д);
  • «Динамо» М: «Спартак» (г), «Адмирал» (д), «Ак Барс» (д);
  • «Спартак»: «Динамо» М (д), ЦСКА (д), «Нефтехимик» (д).

Прогноз

  1. «Локомотив».
  2. ЦСКА.
  3. «Северсталь».
  4. «Динамо» Мн.
  5. СКА.
  6. «Динамо» М.
  7. «Торпедо».
  8. «Спартак».
Турнирная таблица КХЛ

А что на Востоке?

В этой конференции всё выглядит проще. «Металлург» — первый, «Автомобилист» — четвёртый, «Авангард» и «Ак Барс» оспаривают вторую-третью строчки. За «ястребов» солидное преимущество в пять очков, за казанцев — одна игра в запасе и большее количество побед в основное время, чем у омичей.

«Авангард» — «Ак Барс»

Оставшиеся матчи:

  • «Авангард»: «Динамо» Мн (г), «Северсталь» (г);
  • «Ак Барс»: «Северсталь» (г), ХК «Сочи» (г), «Динамо» М (г).

Да, «Авангарду» предстоит сыграть на выезде с клубами из топ-3 Запада, но прямо сейчас «Северсталь» и минское «Динамо» не в лучшей форме. Омичам нужно набрать два очка в двух матчах, думаю, они с этой задачей справятся.

Места с пятого по седьмое тоже кажутся уже распределёнными, хотя тут какие-то варианты есть. Самой интересной ожидается борьба за шестое-седьмое места между «Трактором» и «Нефтехимиком», причём главный интерес наверняка у всё тех же «Авангарда» и «Ак Барса», которым в первом раунде с вероятностью в 99% играть с кем-то из этих соперников.

Оставшиеся матчи:

  • «Салават Юлаев»: «Шанхай» (д), «Нефтехимик» (д), ХК «Сочи» (д);
  • «Трактор»: СКА (д), «Металлург» (д), «Адмирал» (д);
  • «Нефтехимик»: «Торпедо» (г), «Салават Юлаев» (г), «Спартак» (г).

Обращает на себя внимание очень простой календарь «Салавата», уфимцы без проблем должны удерживать пятую строчку Востока. У «Трактора» он посложнее, а вот «Нефтехимик» играет в гостях, так что есть огромная вероятность, что нынешнее положение команд уже не изменится.

ХК «Салават Юлаев»

Ну и формально главная интрига концовки регулярки — борьба «Сибири» и «Амура» за восьмое место на Востоке. При равном количестве матчей новосибирцы опережают хабаровчан на пять очков, при этом у «Амура» намного больше побед в основное время, что даст «тиграм» преимущество в случае равенства очков. Но нетрудно посчитать, что для прохода в плей-офф «Амуру» нужно выигрывать все три оставшиеся встречи и рассчитывать, что «Сибирь» в своих трёх играх наберёт не больше одного очка.

Оставшиеся матчи:

  • «Сибирь»: ЦСКА (д), СКА (д), «Барыс» (д);
  • «Амур»: ХК «Сочи» (г), «Лада» (г), «Торпедо» (г).

Допустим, хабаровчане проедут по выезду с не самыми топовыми соперниками без поражений. Однако представить, что «Сибирь» так провалится в домашней серии, уже намного тяжелее.

Прогноз

  1. «Металлург».
  2. «Авангард».
  3. «Ак Барс».
  4. «Автомобилист».
  5. «Салават Юлаев».
  6. «Трактор».
  7. «Нефтехимик».
  8. «Сибирь».
