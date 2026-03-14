«Это смешно. НХЛ должна разбираться в ситуации». Лидер «Торонто» выбыл до конца сезона

Дружеский совет клубам НХЛ – берегите своих капитанов от встречи с Радко Гудасом. Чешскому защитнику оказалось мало вывести из строя лидера сборной Канады и «Питтсбурга» Сидни Кросби на Олимпиаде, и он по возобновлении регулярного сезона решил огорчить ту половину североамериканцев, которую ещё не успел.

Хотя снова вышло так, что основной удар пришёлся по «кленовой» аудитории – американский нападающий Остон Мэттьюс успел помочь своей сборной взять первое за 46 лет золото Игр и вернуться в «Торонто», где его и настиг грязный силовой приём от Гудаса. Хотя и силовым приёмом это назвать трудно – защитник «Анахайма» просто врезался Мэттьюсу в колено и вынудил одного из лучших снайперов НХЛ последнего 10-летия досрочно покинуть лёд.

Сегодня стало известно, что Остон получил полный разрыв внутренней боковой связки колена и выбыл до конца сезона. И без его травмы у «Мэйпл Лифс» был целый ворох проблем в этом сезоне, так что это событие стало вишенкой на торте (или последним гвоздем в крышку гроба – кому как больше нравится) отвратительной регулярки клуба из Онтарио.

Математические шансы на попадание в плей-офф у «листьев», конечно, остаются до сих пор, но организация игры в тех 66 матчах, которые они уже успели провести, сильно страдала. А без Мэттьюса дела лучше точно не станут – через месяц подопечные Крэйга Берюбе с огромной доли вероятности уйдут в отпуск.

С точки зрения борьбы за участие в кубковой весне (а точнее, её отсутствия) потеря американца вообще никак не влияет на «Торонто», поскольку реальных шансов зацепиться за место в восьмёрке у канадского клуба нет. Куда более болезненным здесь и сейчас оказался имиджевый удар – за Остона так никто и не вступился ни сразу после момента, ни по ходу оставшейся части встречи.

Один игрок взял на себя ответственность за это: Райлли оценил тот факт, что никто из «Торонто» не вступился за Мэттьюса после хита Гудаса

Практически одновременно с объявлением диагноза Мэттьюса департамент безопасности игроков НХЛ объявил о наказании для Гудаса – чешский защитник «Анахайма» пропустит ближайшие пять матчей своей команды. За это время Радко потеряет чуть более $ 104 тыс. своей зарплаты.

Впрочем, многим в Северной Америке эта дисциплинарная мера показалась недостаточной – ярче всех на этот счёт высказался агент пострадавшего форварда Джадд Молдавер: «Учитывая очевидную серьёзность произошедшего, я очень разочарован и шокирован тем, что лига допустила такое решение. Телефонное слушание и пять игр — это просто смешно и нелепо. Хотя процедура слушания предопределена нашим коллективным договором, отсутствие дальнейших дисциплинарных мер — это безрассудная и нелепая позиция в отношении безопасности игроков.

Это решение приводит к дальнейшей потере доверия к дисциплинарному процессу для всех игроков. Игроки и болельщики заслуживают лучшего. Отдел безопасности игроков должен быть отстранён от должности».

Остон Мэттьюс Фото: Chris Tanouye/Getty Images

С ним согласен колумнист Майк Харрингтон: «Иногда НХЛ вредит сама себе. Если бы Гудас получил 10-12 игр, никто бы не возмущался. Но, опять же, Департамент безопасности игроков находится под пристальным вниманием, и для меня удивительно, как [глава департамента Джордж] Пэррос ещё остаётся на своей должности.

И мне неважно, получил Мэттьюс травму или нет. Даже в случае небольшой травмы это должна быть 10-матчевая дисквалификация. Тот факт, что речь идёт о «Лифс», выводит ситуацию на первый план. Лига должна разбираться в ситуации. Смешно, что за это дали всего пять матчей».

С их доводами можно согласиться, однако для Мэттьюса и «Торонто» это уже ничего не изменит. Остон досрочно завершил сезон, и его команда совсем скоро к нему присоединится.