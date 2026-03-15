«Ситуация в мире и стране непростая — это вызов». Взгляд на проблемы ХК «Сочи» изнутри

Дмитрий Кагарлицкий – один из самых опытных и успешных нападающих КХЛ последних лет. Он отлично проявил себя в «Северстали», СКА, московском «Динамо», «Ак Барсе» и «Торпедо», однако перед стартом этого сезона испытывал проблемы с поиском предложений по контракту.

В итоге Кагарлицкий подписался с «Сочи» и впервые за долгие годы пропускает плей-офф КХЛ. Черноморская команда проваливает очередной сезон, но будто бы это даже меньшая из проблем клуба прямо сейчас. Домашние матчи «Сочи» в последнее время под угрозой из-за ситуации с БПЛА в Краснодарском крае, и на фоне не самых удачных спортивных результатов команды, а также нестабильного финансирования ходят даже слухи о возможном исключении «леопардов» из КХЛ.

Однако Дмитрий верит в успех команды, планирует остаться в ней на следующий сезон и заверяет – лучшие сезоны для «Сочи» ещё впереди. В интервью «Чемпионату» он поделился своим мнением о ситуации, а также тёплым словом вспомнил годы в Казани, куда недавно вернулся уже в джерси другой команды.

«В составе «Сочи» много талантливых ребят, способных бороться за кубок»

– «Сочи» здорово провёл второй и третий период в матче с «Ак Барсом», но очки зацепить не удалось. Что пошло не так?

– Где-то хромает реализация, у нас были хорошие моменты, но где-то штанга, где-то вратарь соперника здорово сыграл. Не забываем и о том, что у «Ак Барса» очень хорошая оборона, системная игра, поэтому не так просто эту оборону пройти. Тем не менее хорошие голевые шансы у нас были, мы ими не воспользовались. Должны были забивать, не хватило реализации.

– Александр Барабанов отметил, что, несмотря на уважение к сопернику, чувствовалось, что там ребята доигрывают сезон, не было огня в глазах. Как будто бы был летний хоккей. Что вы скажете?

– Я с Саней не согласен в этом плане, у нас здесь все профессионалы, выходим на лёд всегда ради победы, играть до конца. Много общаемся внутри коллектива, с ребятами, что играем друг за друга, за команду, за наш город, за свои фамилии, своё будущее.

Тут нет такого уныния, по крайней мере, я не чувствую его в раздевалке, что мы уже лапки свесили, никакого летнего хоккея у нас нет, это неправда. Знаете, если мы бы вышли с таким настроем, как у летнего хоккея, мы бы не доминировали в их зоне во втором и третьем периоде больше половины матча. Так что я не согласен с такой оценкой нашей игры.

– Для вас это уже забытое чувство – играть без турнирной мотивации, без шансов на плей-офф? Последний раз с таким сталкивались почти 10 лет назад в «Северстали».

– Тогда в Череповце у нас был сложный момент, когда мы через тяжёлый очень отрезок проходили, кажется, вообще на последнем месте тогда регулярный чемпионат закончили. Но потом остались практически тем же коллективом, росли вместе, набирали опыт, стали настоящей командой. Вышли в плей-офф и неплохо себя там показали. Потом я уже ушёл, а Череповец продолжал систематически выходить в плей-офф.

Сейчас в «Сочи» мы также проходим через непростые времена, команда строится. Однако я в неё верю и считаю, что на следующий год здесь будет совершенно другой коллектив в плане результата, его восприятия. Мы не просто будем бороться за плей-офф, мы точно будем там играть. И не для галочки, а чтобы бороться за победу.

– То есть, судя по вашему настрою, планируете остаться в «Сочи» ещё минимум на сезон? Вас всё устраивает?

– Меня лично — вполне. Конечно, меня текущая спортивная составляющая не устраивает, что мы не попадаем в плей-офф. Это неприятный момент. Вызов для меня в каком-то смысле, не хочется сдаваться и уходить, хочется достойно этот вызов принять, преодолеть, выйти в плей-офф вместе с «Сочи». И дальше пошуршать максимально, повоевать с лидерами. В плей-офф, главное, попасть, а дальше у всех есть шансы, будь что будет.

– Психологически после топ-клубов, таких как московское «Динамо», СКА и «Ак Барс», сложно было переходить в «Сочи»? Уже в момент вашего перехода все понимали, что шансов на плей-офф немного.

– Здесь хорошие ребята, хорошая команда. Шансы у нас были, и мы боролись, просто не всё получилось. Повторюсь, дело всё в головах. Их надо будет просто перенастроить и идти дальше за новыми вызовами. В составе много талантливых игроков, способных ребят, чтобы не просто идти в плей-офф, а бороться с ними за кубок.

Так что будем над этим работать, будем идти вперёд. У нас есть чёткая цель, не знаю, как всё сложится, у меня нет пока контракта на следующий год, не знаю, какие планы на меня у руководства. Тем не менее я заинтересован в том, чтобы остаться, верю в будущее этой команды, всё у неё будет хорошо.

«Обстановка непростая, но в городе всё хорошо, это очень приятное место для жизни»

– Насколько на «Сочи» влияет непростая ситуация в городе? Те же переносы матчей и общая нестабильность в регионе.

– Конечно, это вызов, такая сейчас ситуация, не только у нас, в стране и в мире в целом. Такая обстановка непростая. Относимся с понимаем, решаем ситуации по мере их поступления, всё согласовано с лигой, по регламенту.

Думаю, что эти вопросы больше лига решает, главное, чтобы матчи состоялись и не было никаких переносов. Я не сразу попал в команду, живу там четвёртый месяц, попозже пришёл, но проблем не ощущаю, всё прекрасно.

– То есть у вас лично никаких страхов касательно безопасности в Сириусе нет?

– Абсолютно, в городе всё хорошо. Это очень приятное место для жизни.

– Вы вновь были в Казани – не чужой для вас город. Какие впечатления остались от Татарстана, «Ак Барса», «Татнефть-Арены»?

— Классный город, очень уютный, душевный и красивый. Всей семьёй за три года в «Ак Барсе» очень сильно его полюбили. Здесь очень классные, яркие и добрые болельщики, всегда тепло принимают, часто мне пишут.

Всех рад был видеть, много людей, как всегда, на трибунах, много знакомых лиц. Рад был вернуться, всего лишь второй мой матч на «Татнефть-Арене» после ухода из Казани, немножко флешбэки словил. Но приятные достаточно, люблю это место.

– С кем из ребят удалось уже пообщаться? С кем поддерживаете общение?

– Со многими держим контакт, с Ильёй Сафоновым, например, с Артёмом Галимовым общаюсь, с Тимуром Биляловым. Но сразу после игры особо ни с кем не успел пообщаться, разве что с Димой Яшкиным парой слов успели перекинуться. Надеюсь, ещё будет возможность, и уже в Сочи, если что, буду рад пообщаться, увидеться вновь.

– Вы уходили из «Ак Барса» не без претензий по отношению к руководству клуба. Все обиды уже в прошлом?

– Нет, обид и не было на самом деле, это всё было сделано скорее в шуточной форме. Никаких обид, мы виделись с Маратом Фаритовичем (Валиуллиным, генеральным менеджером «Ак Барса». — Прим. «Чемпионата») утром в день игры, пообщались, он подходил в раздевалке к ребятам. Поговорили, посмеялись, всё в порядке. Это бизнес, часть хоккея, часть жизни и нашей работы. Ничего страшного.

– Вы не будете играть в плей-офф, но следить за хоккеем продолжите? За кого будете переживать?

– Буду смотреть, конечно. В первую очередь следить за ребятами, с кем дружу, с кем общаюсь, именно буду больше за конкретных ребят болеть, а не за определённую команду.

– Возможно, будете поддерживать «Северсталь»? Не чужой для вас клуб на перепутье – все давно ждут от Череповца следующего шага и минимум второй раунд.

– Действительно, уже пора. Буду рад, если «Северсталь» подарит городу такой праздник и выйдет во второй раунд, это было бы здорово. Давно не случалось такого с клубом, это будет большое событие.

Конечно, Череповец я люблю, всегда приятно приезжать в этот город, а тем более если команда поднимется куда-то вперёд, то это плюс для популярности хоккея там будет, для всех болельщиков.