«Столичные» уступили в бесконечной серии буллитов из 18 бросков и, кажется, уже не будут бороться за плей-офф.

«Вашингтон», спасибо за сезон? Проиграл прямому конкуренту, а Овечкина усадили в овертайме

«Вашингтон» вступил в финальную часть сезона, находясь в крайне невыгодном положении. «Столичные» опустились на 12-е место на Востоке, отстав от зоны плей-офф на пять очков. При этом у команды Александра Овечкина было сыграно на два-три матча больше, чем у их соперников.

Иными словами, шансы на плей-офф таяли на глазах. Особенно после поражения недельной давности от «Бостона», который занимает восьмое место в конференции и является главным конкурентом «Кэпиталз».

Впрочем, «Брюинз» чередуют победы и проигрыши и тем самым сохраняют надежды «Вашингтона» на плей-офф. Но для того, чтобы эти надежды действительно приобрели хоть какую-то силу, «столичным» было необходимо побеждать «мишек». Желательно — в основное время.

Матч начался с активности именно со стороны «Бостона». Гости нанесли несколько бросков и долго не позволяли хоккеистам «Кэпиталз» что-либо поделать.

Постепенно хозяева начали приходить в себя. На 12-й минуте Овечкин вошёл в зону и под мощным давлением соперника, буквально повисшего на его спине, продрался к воротам. Капитан «столичных» продавил оппонента, сблизился с вратарём и бросил с неудобной — видимо, целил в «домик». Но Джереми Свейман отвёл угрозу.

Через три минуты уже Алексей Протас получил возможность открыть счёт во встрече. Белорусский нападающий из выгодной позиции бросил прямо в ловушку Свейману. А под конец периода «Вашингтон» остался в большинстве. Самый опасный момент создал Овечкин, щёлкнувший из своего офиса, однако забить вновь не удалось.

Второй период намного активнее начали хозяева. «Столичные» закрыли «Бостон» на своей половине площадки. И всё-таки забили!

Началось всё с Марата Хуснутдинова. Российский нападающий «Брюинз» у своей синей линии лишился клюшки и в итоге решил уйти на смену. Именно в оставленную им зону ворвался Мэтт Рой. Защитник сделал несколько шагов вперёд и от души приложился по шайбе. Та ударилась сначала об одну штангу, потом о другую — и в конце концов залетела в ворота! 1:0!

Через минуту «Бостон» остался в большинстве и немного отодвинул игру от своих ворот. И даже создал опасный момент! Давида Пастрняка вывели на бросок, но тот из круга вбрасывания не сумел попасть в створ.

И следом уже «Вашингтон» едва не забил. В меньшинстве! Защитник Расмус Сандин улетел один на один со Свейманом, раскачал вратаря и бросил — Джереми коньком остановил шайбу.

Реализовать большинство у «Бостона» не вышло, однако «мишки» перехватили инициативу. К середине периода игра совсем раскрылась, команды забыли о существовании средней зоны и создали несколько опасных моментов.

А на 32-й минуте «Брюинз» всё-таки сравняли счёт.

Пастрняк справа отдал в центр на синюю линию на Чарли Макэвоя. Защитник мгновенно разрядил бросок. Не самый удачный, но шайба по пути попала в клюшку Джейкоба Чикрана, Логан Томпсон же был закрыт хоккеистами… Без шансов для голкипера «столичных» — 1:1!

В самой концовке периода Марк Кастелич едва не вывел «Бостон» вперёд. Нападающий вылез на ворота по центру и бросил в упор, но Томпсон был на высоте, не позволив сопернику отличиться.

А на старте третьего периода «Вашингтон» вышел вперёд! На 44-й минуте «столичные» выиграли вбрасывание в чужой зоне, шайба дошла до Сандина, и тот в касание бахнул от синей линии. На пятачке дежурил Овечкин, прикрывавший обзор Свейману и ловко пригнувшийся в нужный момент. Шайба залетела в ворота — 2:1! А у Ови своего рода no-touch-гол!

Не прошло и минуты, как «столичные» остались в меньшинстве. Том Уилсон получил две минуты за атаку игрока, не владеющего шайбой. Забавно, что сначала в штраф-бокс отправили Хендрикса Лапьера, однако потом судьи разобрались в ситуации и усадили Уилсона.

А через полторы минуты за толчок клюшкой малый штраф получил Энтони Бовиллье. «Вашингтон» остался в двойном меньшинстве и… выстоял! Выход Бовиллье болельщики встретили бурными аплодисментами.

Но счастье хозяев не длилось долго. На 51-й минуте «Бостон» организовал атаку, в ходе которой Павел Заха нанёс бросок от синей линии. Макэвой, неожиданно оказавшийся у ворот, подставил клюшку — 2:2! Дубль защитника «Брюинз».

Интересно, что к этому моменту в матче забивали только защитники.

На 54-й минуте «Бостон» подарил «Вашингтону» ещё один шанс. Никита Задоров получил наказание за толчок на борт. Спустя всего шесть секунд «Брюинз» едва не остались втроём — Кастелич не очень удачно выбросил шайбу из зоны. Овечкин очень активно апеллировал к судьям, агрессивно протестовал, однако арбитры, посовещавшись, не стали удалять нападающего «мишек».

«Кэпиталз» начали розыгрыш большинства. Гости дважды выбрасывали шайбу из зоны, чем убили немало времени, а в итоге самый опасный момент удалось создать под занавес двухминутки. Пьер-Люк Дюбуа совершил вираж в сторону пятачка, однако пробить Свеймана не сумел. «Вашингтон» не реализовал такую прекрасную возможность…

…но практически сразу получил ещё одну! Джастин Сурдиф совершил сольный проход и почти продрался сквозь защиту «мишек», однако Хампус Линдхольм сумел остановить форварда — правда, с нарушением правил.

Очередное большинство началось с щелчка Ови — Свейман на месте. Под конец игры «пять на четыре» Александр ещё разок попытал свою удачу — опять не повезло. В итоге капитан покинул лёд, сев на скамейку и со злостью хлопнув калиткой.

Большинство реализовать не вышло… и сразу после этого Коннор Макмайкл получил свои две минуты! Всего за 1.15 до конца третьего периода!

«Вашингтону» удалось дотерпеть до овертайма и набрать одно очко. Но чтобы бороться за второе, нужно было не пропустить — у «мишек» оставалось ещё 45 секунд на реализацию численного большинства. Они даже вывели Моргана Гики на пустые ворота, однако тот не сумел обработать шайбу. А затем последовал мощный бросок — в штангу. В итоге «столичные» выстояли, Макмайкл вышел на лёд, команды продолжили играть в формате «четыре на четыре».

И, что примечательно, в овертайме они так и не сыграли «три на три». Не было пауз, чтобы вернуться к необходимому формату. Что ещё примечательнее — Овечкин не получил ни одной смены в дополнительной пятиминутке.

Дело дошло до серии буллитов. За первые четыре попытки хоккеисты «Вашингтона» трижды попали в штангу, «Бостон» не отставал. Команды продолжили обмениваться бросками, но Свейман и Томпсон действовали блестяще. Овечкин свою попытку также не реализовал. В итоге всё решилось на девятом заходе. У Алексея Протаса забить не получилось, а вот Фрейзер Минтен 18-й попыткой в серии пробил Томпсона и принёс «Бостону» победу.

Таким образом, «Вашингтон» хоть и набрал очко, но во второй раз уступил главному конкуренту. «Брюинз» поднялись аж на пятое место в конференции, так что отставание «столичных» в пять очков от восьмой команды Востока (теперь это «Айлендерс») сохранилось. Однако они всё ещё имеют в своём активе больше всех встреч и сегодня упустили отличную возможность вернуться в гонку за плей-офф.

Овечкин же продлил сухую серию до шести матчей. Всё никак не может забить 25-й гол в сезоне.

