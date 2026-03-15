Вашингтон — Бостон — 2:3 Б — видео, голы, обзор матча регулярного сезона НХЛ, Овечкин не забил в шестом матче подряд

«Вашингтон», спасибо за сезон? Проиграл прямому конкуренту, а Овечкина усадили в овертайме
Владимир Лаевский
«Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз» — 2:3 Б
«Столичные» уступили в бесконечной серии буллитов из 18 бросков и, кажется, уже не будут бороться за плей-офф.

«Вашингтон» вступил в финальную часть сезона, находясь в крайне невыгодном положении. «Столичные» опустились на 12-е место на Востоке, отстав от зоны плей-офф на пять очков. При этом у команды Александра Овечкина было сыграно на два-три матча больше, чем у их соперников.

Иными словами, шансы на плей-офф таяли на глазах. Особенно после поражения недельной давности от «Бостона», который занимает восьмое место в конференции и является главным конкурентом «Кэпиталз».

Невыход Овечкина и «Вашингтона» в плей-офф станет лучшим событием для хоккея
Впрочем, «Брюинз» чередуют победы и проигрыши и тем самым сохраняют надежды «Вашингтона» на плей-офф. Но для того, чтобы эти надежды действительно приобрели хоть какую-то силу, «столичным» было необходимо побеждать «мишек». Желательно — в основное время.

Матч начался с активности именно со стороны «Бостона». Гости нанесли несколько бросков и долго не позволяли хоккеистам «Кэпиталз» что-либо поделать.

Постепенно хозяева начали приходить в себя. На 12-й минуте Овечкин вошёл в зону и под мощным давлением соперника, буквально повисшего на его спине, продрался к воротам. Капитан «столичных» продавил оппонента, сблизился с вратарём и бросил с неудобной — видимо, целил в «домик». Но Джереми Свейман отвёл угрозу.

Бесславный конец для величайшего голеадора. «Вашингтон» Овечкина провалил дедлайн
Через три минуты уже Алексей Протас получил возможность открыть счёт во встрече. Белорусский нападающий из выгодной позиции бросил прямо в ловушку Свейману. А под конец периода «Вашингтон» остался в большинстве. Самый опасный момент создал Овечкин, щёлкнувший из своего офиса, однако забить вновь не удалось.

Второй период намного активнее начали хозяева. «Столичные» закрыли «Бостон» на своей половине площадки. И всё-таки забили!

Началось всё с Марата Хуснутдинова. Российский нападающий «Брюинз» у своей синей линии лишился клюшки и в итоге решил уйти на смену. Именно в оставленную им зону ворвался Мэтт Рой. Защитник сделал несколько шагов вперёд и от души приложился по шайбе. Та ударилась сначала об одну штангу, потом о другую — и в конце концов залетела в ворота! 1:0!

Через минуту «Бостон» остался в большинстве и немного отодвинул игру от своих ворот. И даже создал опасный момент! Давида Пастрняка вывели на бросок, но тот из круга вбрасывания не сумел попасть в створ.

И следом уже «Вашингтон» едва не забил. В меньшинстве! Защитник Расмус Сандин улетел один на один со Свейманом, раскачал вратаря и бросил — Джереми коньком остановил шайбу.

Реализовать большинство у «Бостона» не вышло, однако «мишки» перехватили инициативу. К середине периода игра совсем раскрылась, команды забыли о существовании средней зоны и создали несколько опасных моментов.

А на 32-й минуте «Брюинз» всё-таки сравняли счёт.

Пастрняк справа отдал в центр на синюю линию на Чарли Макэвоя. Защитник мгновенно разрядил бросок. Не самый удачный, но шайба по пути попала в клюшку Джейкоба Чикрана, Логан Томпсон же был закрыт хоккеистами… Без шансов для голкипера «столичных» — 1:1!

В самой концовке периода Марк Кастелич едва не вывел «Бостон» вперёд. Нападающий вылез на ворота по центру и бросил в упор, но Томпсон был на высоте, не позволив сопернику отличиться.

А на старте третьего периода «Вашингтон» вышел вперёд! На 44-й минуте «столичные» выиграли вбрасывание в чужой зоне, шайба дошла до Сандина, и тот в касание бахнул от синей линии. На пятачке дежурил Овечкин, прикрывавший обзор Свейману и ловко пригнувшийся в нужный момент. Шайба залетела в ворота — 2:1! А у Ови своего рода no-touch-гол!

Не прошло и минуты, как «столичные» остались в меньшинстве. Том Уилсон получил две минуты за атаку игрока, не владеющего шайбой. Забавно, что сначала в штраф-бокс отправили Хендрикса Лапьера, однако потом судьи разобрались в ситуации и усадили Уилсона.

А через полторы минуты за толчок клюшкой малый штраф получил Энтони Бовиллье. «Вашингтон» остался в двойном меньшинстве и… выстоял! Выход Бовиллье болельщики встретили бурными аплодисментами.

Но счастье хозяев не длилось долго. На 51-й минуте «Бостон» организовал атаку, в ходе которой Павел Заха нанёс бросок от синей линии. Макэвой, неожиданно оказавшийся у ворот, подставил клюшку — 2:2! Дубль защитника «Брюинз».

Интересно, что к этому моменту в матче забивали только защитники.

На 54-й минуте «Бостон» подарил «Вашингтону» ещё один шанс. Никита Задоров получил наказание за толчок на борт. Спустя всего шесть секунд «Брюинз» едва не остались втроём — Кастелич не очень удачно выбросил шайбу из зоны. Овечкин очень активно апеллировал к судьям, агрессивно протестовал, однако арбитры, посовещавшись, не стали удалять нападающего «мишек».

«Кэпиталз» начали розыгрыш большинства. Гости дважды выбрасывали шайбу из зоны, чем убили немало времени, а в итоге самый опасный момент удалось создать под занавес двухминутки. Пьер-Люк Дюбуа совершил вираж в сторону пятачка, однако пробить Свеймана не сумел. «Вашингтон» не реализовал такую прекрасную возможность…

…но практически сразу получил ещё одну! Джастин Сурдиф совершил сольный проход и почти продрался сквозь защиту «мишек», однако Хампус Линдхольм сумел остановить форварда — правда, с нарушением правил.

Очередное большинство началось с щелчка Ови — Свейман на месте. Под конец игры «пять на четыре» Александр ещё разок попытал свою удачу — опять не повезло. В итоге капитан покинул лёд, сев на скамейку и со злостью хлопнув калиткой.

Большинство реализовать не вышло… и сразу после этого Коннор Макмайкл получил свои две минуты! Всего за 1.15 до конца третьего периода!

«Вашингтону» удалось дотерпеть до овертайма и набрать одно очко. Но чтобы бороться за второе, нужно было не пропустить — у «мишек» оставалось ещё 45 секунд на реализацию численного большинства. Они даже вывели Моргана Гики на пустые ворота, однако тот не сумел обработать шайбу. А затем последовал мощный бросок — в штангу. В итоге «столичные» выстояли, Макмайкл вышел на лёд, команды продолжили играть в формате «четыре на четыре».

И, что примечательно, в овертайме они так и не сыграли «три на три». Не было пауз, чтобы вернуться к необходимому формату. Что ещё примечательнее — Овечкин не получил ни одной смены в дополнительной пятиминутке.

1:0 Рой (Сандин, Лапьер) – 21:15     1:1 Макэвой (Пастрняк) – 31:57     2:1 Сандин – 43:12     2:2 Макэвой (Заха, Арвидссон) – 50:09     2:3 Минтен – 65:00    

Дело дошло до серии буллитов. За первые четыре попытки хоккеисты «Вашингтона» трижды попали в штангу, «Бостон» не отставал. Команды продолжили обмениваться бросками, но Свейман и Томпсон действовали блестяще. Овечкин свою попытку также не реализовал. В итоге всё решилось на девятом заходе. У Алексея Протаса забить не получилось, а вот Фрейзер Минтен 18-й попыткой в серии пробил Томпсона и принёс «Бостону» победу.

Таким образом, «Вашингтон» хоть и набрал очко, но во второй раз уступил главному конкуренту. «Брюинз» поднялись аж на пятое место в конференции, так что отставание «столичных» в пять очков от восьмой команды Востока (теперь это «Айлендерс») сохранилось. Однако они всё ещё имеют в своём активе больше всех встреч и сегодня упустили отличную возможность вернуться в гонку за плей-офф.

Овечкин же продлил сухую серию до шести матчей. Всё никак не может забить 25-й гол в сезоне.

