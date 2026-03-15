Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Миннесота — Рейнджерс — 2:4, видео, голы, обзор матча регулярного чемпионата НХЛ, Гавриков набрал три очка, Юров забил

Чудесный перформанс русского защитника! Забил удивительный гол и впервые набрал три очка
Максим Макаров
Владислав Гавриков
Комментарии
«Рейнджерс» одержали четвёртую победу подряд.

«Миннесота» оказалась в положении, где регулярный чемпионат начинает терять всякий смысл. «Дикари» расположились на третьем месте в Центральном дивизионе и вряд ли поднимутся или опустятся с него. Отставание от «Далласа» продолжает расти, а «Юта» находится слишком далеко.

«Рейнджерс» же потеряли мотивацию ещё раньше, однако их повод более грустный. «Копы» уже в январе прямо объявили, что расстроены сезоном, а до Олимпиады успели обменять лидера команды Артемия Панарина.

Ходили слухи, что и другой россиянин запросил обмен. Владислав Гавриков был расстроен тем, что команда оказалась в такой ситуации, потому что он приезжал на «Мэдисон Сквер Гарден» бороться за кубок.

Когда с нью-йоркской команды упало давление, она неожиданно хорошо и ярко заиграла. «Синерубашечники» впервые в сезоне одержали две победы подряд, а из последних пяти встречах проиграли только одну.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 марта 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Лаба (Перро, Гавриков) – 02:41 (pp)     0:2 Гавриков (Картье, Фокс) – 15:00     1:2 Болди (Хьюз, Густавссон) – 20:35 (pp)     1:3 Хмеларж (Рэддиш, Вааканайнен) – 28:41     1:4 Трочек (Гавриков, Фокс) – 29:03     2:4 Юров (Тарасенко, Тренин) – 47:19    

Гости очень уверенно начали встречу и открыли счёт уже на третьей минуте – Гавриков начал голевую атаку в своей зоне, а Лаба и Перро на двоих разорвали оборону «Миннесоты».

Как только хозяева начали приходить в себя, в их ворота тут же влетела вторая шайба – Фокс набросил на ворота, а Гавриков, почему-то оказавшийся на пятаке, забил удивительный гол с неудобной руки, стоя спиной к воротам.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На старте второго периода Болди одну шайбу отыграл, однако гости забили ещё две. В одной из них вновь поучаствовал Гавриков, который набросил на ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Юров отыграл одну шайбу, предоставив зрителям интригу, однако на большее хозяев не хватило.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Рейнджерс» одержали четвёртую победу подряд благодаря перформансу Владислава Гаврикова, который впервые в энхаэловской карьере набрал три очка. В Нью-Йорке россиянин показывает, что может выступать не только в роли оборонительного защитника. И речь не только про этот матч.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android