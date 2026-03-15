Монреаль — Сан-Хосе — 2:4, видео, голы, обзор матча регулярного чемпионата НХЛ, страшная травма Чернышова

Выглядело страшно. Русский форвард «Сан-Хосе» не смог встать на ноги после удара в голову
Максим Макаров
Игорь Чернышов
Игорь Чернышов получил травму в первой же смене.

Игорь Чернышов в этом сезоне после впечатляющего отрезка в АХЛ получил шанс дебютировать в НХЛ и воспользовался им сполна. Россиянин был полезен в нападении и набрал 11 очков в 16 матчах.

После того, как 19 января Игорь в матче с «Флоридой» выдал два ассиста, он опустился в фарм-клуб, где провёл почти два месяца. Сказалась тут в большинстве своём пауза на Олимпиаду, которая слегка напутала карты, но перед встречей на выезде с «Монреалем» форвард был вызван в основу.

Игорь занял место в первой тройке вместе с Селебрини и Смитом, но сыграл лишь одну смену. Форвард получил шайбу в средней зоне, однако тут же оказался в слепой зоне и получил удар в голову. Чернышов сразу повалился на лёд, а затем камера выхватила момент, как он пытался встать, и это выглядело страшно. Игорь два раза упал в попытке подняться, и тогда стало понятно, что травма серьёзная.

Тут же подбежал врач и партнёры по команде – они совместными усилиями увели Игоря со льда. Больше он на него не вышел.

«Сан-Хосе» одержал в этом матче победу, но после игры все говорили не об этом.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 марта 2026, воскресенье. 02:00 МСК
2 : 4
1:0 Кофилд (Слафковски, Добсон) – 07:21     1:1 Селебрини (Граф, Клингберг) – 13:12     1:2 Ферраро (Веннберг, Эклунд) – 31:56     1:3 Граф (Селебрини, Клингберг) – 36:20     2:3 Судзуки (Демидов, Добсон) – 37:38     2:4 Селебрини (Граф, Гудроу) – 57:57    

Маклин Селебрини рассказал, что поначалу команда долго не могла прийти в себя, увидев такое:

«Я сказал Смиту на скамейке запасных, что это немного выбило нас из игры. Было действительно страшно. Сейчас он вернулся к команде, надеюсь, что с ним всё в порядке».

Прокомментировал эпизод и защитник «Монреаля» Майк Мэтисон, который и столкнулся с Чернышовым:

«Надеюсь, что с ним всё в порядке. Я уже оказался в другой зоне, прежде чем увидел, что он упал. Затем я обернулся и увидел, как он спотыкается. Это выглядело страшно. По-моему, он как-то запутался и ударился головой об лёд. Такого видеть не хочется».

Будем надеяться, что с Игорем всё будет в порядке. Желаем ему здоровья!

