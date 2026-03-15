Матч-центр:
Хоккей Статьи

Металлург Новокузнецк выиграл регулярный чемпионат ВХЛ, вернётся ли в КХЛ, лидеры команды

«Кузня» с рекордом выиграла регулярку ВХЛ! Когда уже вернутся в КХЛ?
Дмитрий Сторожев
«Кузня» с рекордом выиграла регулярку ВХЛ!
Хотя для начала было бы неплохо победить в плей-офф.

Как и в Континентальной хоккейной лиге, регулярный чемпионат ВХЛ подходит к концу. И там тоже досрочно стал известен победитель – во второй раз подряд и во второй раз в истории обладателем Кубка ВХЛ стал новокузнецкий «Металлург».

14 марта при родных трибунах «сталевары» разгромили красноярский «Сокол» – победа со счётом 7:2 обеспечила клубу из Кемеровской области первый посев в плей-офф за один матч до конца регулярки.

Как это было год назад:
Новокузнечанам удалось установить достижение, ранее не покорявшееся ни одному другому участнику ВХЛ – впервые с момента введения двухочковой системы в сезоне-2018/2019 какая-либо команда смогла добраться до отметки в 100 очков. А у «Металлурга» прямо сейчас их и вовсе 104.

К подопечным Андрея Лунёва вчера могла присоединиться и «Югра» – для этого клубу из Ханты-Мансийска было необходимо обыграть в гостях «Нефтяник» из Альметьевска. Однако хозяева оказались сильнее в овертайме и оставили ханты-мансийцев в шаге от трёхзначного показателя очков. Впрочем, у представителей ХМАО ещё будет возможность до него добраться – в последнем матче регулярки они сыграют с самарским ЦСК ВВС.

Что касается «Металлурга», то он вписал своё имя в историю благодаря не только командным рекордам – форвард «сталеваров» Михаил Шалагин в игре с «Соколом» совершил 70-е результативное действие в сезоне и превзошёл лучший результат регулярок ВХЛ, принадлежавший Максиму Кицыну. Примечательно, что форвард, ныне выступающий в составе пермского «Молота», установил рекорд в 2020 году, также будучи игроком «Металлурга».

Михаил Шалагин (первый слева)



Фото: metallurg-nk.ru

В составе «сталеваров» выступает не только самый результативный игрок, но и самый результативный защитник ВХЛ. Речь о Максиме Минееве – у него было несколько неудачных попыток заиграть в Континентальной хоккейной лиге, однако во Всероссийской он является королём синей линии. Ассистентский покер во встрече с «Соколом» позволил ему набрать 49-е очко в сезоне – кроме Шалагина, Минеева в списке бомбардиров опережает только Расим Шакиров из «Нефтяника». Максим же является и лучшим ассистентом лиги – в его активе 45 голевых передач.

Все эти достижения наверняка радуют болельщиков «сталеваров», однако ещё больше их порадует чемпионский титул. И повторять ошибок прошлого плей-офф в Новокузнецке точно не хотят – год назад «Металлург» также занял первое место в регулярке, но вылетел из борьбы за Кубок чемпионов России уже в первом раунде, уступив «Магнитке» в семи матчах.

«Металлург» отдал серию с 3-0:
Амбиции клуба явно выше – там точно ждут первой победы в постсезоне. Хотя мечты наверняка идут ещё выше – в КХЛ. Возвращения «сталеваров» в элиту заждались не только в Новокузнецке – возможно, этот сезон станет катализатором?

