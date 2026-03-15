Расписание спортивных матчей 16 марта 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события понедельника: Медведев против Синнера, «Северсталь» — «Ак Барс», футбол и НБА
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 16 марта 2026 года
Начинаем неделю со спорта: московское дерби в КХЛ, «Магнитка» — «Авто», битва «Никс» и «Уорриорз», Первая лига и НХЛ! Следите вместе с нами!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Время в материале указано по Москве.

🏆🎾 0:00*: Даниил Медведев (Россия, 11) — Янник Синнер (Италия, 2), Индиан-Уэллс, финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

Индиан-Уэллс (м). Финал
16 марта 2026, понедельник. 00:00 МСК
Интрига: покорится ли Медведеву Индиан-Уэллс?

Даниил Медведев третий раз в карьере добрался до финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. И если в двух предыдущих случаях он уступил в титульных матчах Карлосу Алькарасу (2023 и 2024), то сейчас россиянин выбил из сетки испанца в полуфинале и сразится за главный трофей с Янником Синнером. Теннисисты ранее играли 15 раз, и счёт личных встреч пока в пользу итальянца — 8-7. В случае победы Даниил не только соберёт трофеи на всех хардовых «Мастерсах», но и станет девятой ракеткой мира. Отметим, что у Синнера до полной коллекции покорённых хардовых «Мастерсов» тоже не хватает лишь Индиан-Уэллса.

🏒 2:30: «Миннесота Уайлд» — «Торонто Мэйпл Лифс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: решит ли «Миннесота» проблемы слабого начала?

«Миннесота» пошла на спад. Вместо того чтобы бороться с «Далласом» за преимущество домашней площадки в первом раунде, «дикари» слабо начинают матчи и проиграли дома сначала «Филадельфии», которая идёт вне зоны плей-офф, а затем и худшей команде Востока – «Рейнджерс». Неужели и с «Торонто» будут проблемы?

🏒 3:00: «Сиэтл Кракен» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: выиграет ли «Флорида» без ряда лидеров?

«Флорида», которая находится в режиме выживания, на встречу с «Сиэтлом» выйдет без ряда ключевых хоккеистов. Лучший бомбардир команды Сэм Райнхарт пропускает выезд из-за травмы, также не сыграет Сэм Беннет, и по-прежнему восстанавливается Сет Джонс. Последние три матча команда выиграла, а следующая победа выведет Сергея Бобровского на седьмое место по этому показателю за всю историю НХЛ.

🏀 3:00: «Нью-Йорк Никс» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: хозяева поквитаются с «воинами»?

В январе «Голден Стэйт» с Карри, Грином и Батлером одолел «Никс» со счётом 126:113. Теперь из звёзд остался только Дрэймонд, который старается вести за собой молодёжь. «Воины» проиграли четыре последних матча. На очереди пятая неудача кряду в легендарном «Мэдисон Сквер Гарден» или не всё так просто?

🏒 17:00: «Металлург» Магнитогорск — «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: выиграет ли «Автомобилист» третий раз подряд у «Магнитки»?

Пять раз в этом сезоне уже встречались «Металлург» с «Автомобилистом». Первые три матча остались за магнитогорцами, но последние два взяла команда Николая Заварухина. Получится ли свести очные встречи в регулярке к ничьей?

🏒 19:30: «Северсталь» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: начнёт ли «Северсталь» набирать форму?

В матче со СКА у «Северстали» не получалось абсолютно ничего. «Уступили по всем статьям», — всё повторял Андрей Козырев. Да и в целом череповчане находятся не в лучшей форме за неделю до плей-офф. Они потерпели четыре поражения в последних пяти встречах и могут упустить второе место на Западе – минское «Динамо» отстаёт от них на одно очко, ЦСКА – на два. Начнёт ли «Северсталь» набирать форму?

🏒 19:30: «Спартак» — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: даст ли «Спартак» себе шанс избежать «Локомотива» в первом раунде?

«Спартак» на данный момент занимает восьмое место на Западе, и если всё останется как есть, то это означает тяжелейшую встречу с «Локомотивом» в первом раунде. Чтобы был шанс подняться повыше, надо обыгрывать прямого конкурента – московское «Динамо», которое идёт седьмым.

⚽️ 19:30: «Торпедо» — «Нефтехимик», Первая лига, 24-й тур

Интрига: «Нефтехимик» не обыгрывал «Торпедо» с 2019 года — прервётся ли эта серия?

«Торпедо» выбралось из зоны вылета, хотя и уступило в прошлом туре «Родине» (0:2). У «Нефтехимика» всё гораздо лучше. Во-первых, он находится в середине таблицы. Во-вторых, команда Кирилла Новикова выдала серию из шести матчей без поражений в Первой лиге (три победы, три ничьих). Правда, есть один неприятный факт для болельщиков «Нефтехимика». Команда не обыгрывает «Торпедо» в течение девяти матчей. В последний раз клуб из Нижнекамска побеждал в 2019 году.

