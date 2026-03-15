Минское «Динамо» завершило серию неудач! Обыграло чемпиона и вернулось в топ-2 Запада КХЛ

В начале марта минское «Динамо» снова угодило в локальный кризис, который стал повторением худшего отрезка белорусского клуба в нынешнем сезоне. На стыке января – февраля команда Дмитрия Квартальнова уже терпела четыре поражения подряд. Тогда неудачная серия была эффектно прервана в Тольятти, где минчане отгрузили аж восемь шайб в ворота «Лады» (8:3).

Спустя месяц динамовцы вновь оставались без побед в четырёх встречах кряду, чем смогла воспользоваться «Северсталь». Череповецкий клуб опередил минчан в турнирной таблице, сумев ворваться в топ-2 Западной конференции. У белорусского коллектива был матч в запасе относительно команды Андрея Козырева, вот только прерывать чёрную полосу было необходимо во встрече с лучшим клубом конференции – «Локомотивом».

Ярославский клуб ещё на прошлой неделе гарантировал себе первую строчку на Западе по итогам нынешнего регулярного чемпионата. Решив промежуточные турнирные задачи, в «Локомотиве» приступили к активной ротации. На этой неделе в отдельных встречах отдых получали Даниил Исаев, Мартин Гернат, Александр Радулов и другие ведущие игроки железнодорожников, однако на сегодняшнюю встречу с «Динамо» Боб Хартли выставил состав, максимально близкий к оптимальному. Пожалуй, из числа основных хоккеистов вне заявки остался лишь Егор Сурин.

В свою очередь, Квартальнов довольно ожидаемо вернул на последний рубеж канадского голкипера Зака Фукале. В начале этой игровой недели 30-летний вратарь довольно неудачно сыграл в Москве, пропустив три шайбы от местного «Динамо» (4:6). В середине встречи Фукале был заменён на Василия Демченко, а через несколько дней канадец и вовсе не попал в заявку на матч со СКА (3:4). Впрочем, в Санкт-Петербурге уже Демченко сыграл невыразительно, и сегодня Фукале занял место в воротах.

На первых минутах встречи произошёл курьёзный эпизод. Форвард «Локомотив» Павел Красковский нарушил правила, предоставив Фукале возможность замениться на шестого полевого игрока. Минчане стали действовать на отложенном штрафе, но в таком формате шайба как раз и оказалась в их воротах. Один из главных лидеров белорусской команды Виталий Пинчук не сумел укротить шайбу, оказавшись под воздействием форварда гостей Георгия Иванова. Изначально арбитры даже зафиксировали взятие ворот, однако после обсуждения внутри своей бригады этот гол засчитан не был. Судьи определили, что Иванов оказал активное давление на Пинчука и выбил у него шайбу, что и привело к такому повороту событий.

«Локомотив» остался в меньшинстве и едва не забил «четыре на пять». Никита Кирьянов убежал в быструю атаку, резко бросил с кистей, и только каркас спас «Динамо» от пропущенной шайбы. Впрочем, на перерыв игроки всё-таки отправились при минимальном преимуществе «Локомотива». За три минуты до конца первого периода «два в одного» убежали гости, Максим Берёзкин пролез на пятак, сделал поперечный пас на дальнюю штангу, где Артур Каюмов рикошетом от ловушки Фукале и штанги ворот отправил шайбу в сетку.

После перерыва за дело взялись главные звёзды хозяев. На старте второго периода динамовцы здорово убежали в быструю контратаку: защитник Тай Смит начал комбинацию, следом Сэм Энас от правого борта сделал поперечный пас на Алекса Лиможа, который прицельно пальнул верхом и пробил Исаева – 1:1.

Под занавес отрезка у динамовцев был хороший шанс выйти вперёд, но подопечные Квартальнова не смогли реализовать затяжное большинство, в ходе которого 19 секунд они провели в формате «пять на три» и почти четыре минуты действовали «пять на четыре». За это время хозяева создали несколько опасных моментов у ворот Исаева, однако голкипер гостей не позволил шайбе второй раз оказаться за его спиной.

Занимающие первое место в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2025/2026 подопечные Квартальнова по реализации большинства (30,3% до матча с «Локомотивом») на сей раз удалениями соперника никак воспользоваться не могли. Упустили шанс выйти вперед динамовцы и на старте третьего периода, вновь не реализовав двухминутное большинство.

В равных составах команды действовали максимально осторожно, словно уже репетируя игры плей-офф. С учётом надёжной игры обоих голкиперов неудивительно, что соперники так и добрались до овертайма, забросив в общей сложности лишь две шайбы в основное время матча.

Четвёртый раз в этой регулярке «Динамо» и «Локомотиву» не хватило трёх периодов для выявления победителя. В предыдущих трёх подобных случаях исход игры каждый раз решался в серии послематчевых бросков. Овертайм в Минске получится просто потрясающим. За пять минут команды в сумме создали около 10 вернейших голевых моментов, но и сегодняшний матч не стал исключением из буллитного правила этих команд.

Судьба встречи снова решилась в серии буллитов, где в этот раз точнее оказались хозяева – 2:1 Б. Автором единственной реализованной попытки стал лучший бомбардир сезона КХЛ Энас.

Таким образом, минское «Динамо» прервало четырёхматчевую серию поражений и избежало худшего отрезка в сезоне КХЛ: пять раз кряду команда Квартальнова не проигрывает. Благодаря сегодняшнему успеху динамовцы вернулись на второе место в конференции, опередив «Северсталь». Заодно белорусский клуб обеспечил себе старт плей-офф на домашнем льду.