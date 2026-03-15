Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Результаты матчей КХЛ за 15 марта 2026 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

«Локомотиву» отменили гол из-за штрафа, Евгений Кузнецов получил травму. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ за 15 марта 2026 года
«Салават» и минское «Динамо» прервали серии поражений, «Амур» отказывается сдаваться.

15 марта в регулярном чемпионате КХЛ состоялись три встречи. Представляем краткий обзор всех игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 марта 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Амур
Хабаровск
0:1 Крутов (Филатьев, Балдаев) – 06:48 (5x5)     0:2 Ураков (Рыков, Слепец) – 21:49 (5x5)     1:2 Уткин (Хохлов, Кагарлицкий) – 36:17 (5x5)     2:2 Уткин (Кагарлицкий, Бикмуллин) – 55:49 (5x5)     2:3 Юртайкин (Воробьёв, Крутов) – 59:38 (5x5)    

В Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Сочи» и хабаровским «Амуром». Победу одержали гости со счётом 3:2.

На седьмой минуте встречи счёт открыл хоккеист «Амура» Андрей Крутов, которому ассистировали Александр Филатьев и Виктор Балдаев. В начале второго периода «Амур» увеличил преимущество в счёте — отличился Кирилл Ураков с передач Егора Рыкова и Кирилла Слепца. В середине второго периода «Сочи» размочил счёт — гол забил Дмитрий Уткин, которому ассистировали Илья Хохлов и Дмитрий Кагарлицкий. За четыре минуты до конца третьего периода Уткин оформил дубль и сравнял счёт. За 20 секунд до конца третьего периода победный гол «Амура» забил Данил Юртайкин.

«Амур» сократил отставание от «Сибири» до трёх очков в борьбе за последнее место в плей-офф. Хабаровский клуб провёл на одну встречу больше, чем команда из Новосибирска, и до конца регулярки сыграет ещё два матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 марта 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 3
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Сучков (Жаровский, Кузнецов) – 01:16 (5x5)     2:0 Ремпал (Родевальд, Стюарт) – 24:26 (5x5)     3:0 Родевальд – 33:15 (4x5)     3:1 Кузнецов (Сомерби) – 41:07 (5x5)     3:2 Сомерби (Акользин, Кузнецов) – 45:28 (5x5)     4:2 Жаровский (Кузнецов, Зоркин) – 46:15 (5x5)     5:2 Броссо (Ремпал, Стюарт) – 52:40 (5x4)     5:3 Меркли – 55:55 (5x5)    

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и «Шанхайскими Драконами». Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев.

Голами в составе «Салавата Юлаева» отметились Егор Сучков, Шелдон Ремпал, Джек Родевальд, Александр Жаровский и Девин Броссо. За китайский клуб отличились Владимир Кузнецов, Дойл Сомерби и Ник Меркли.
Отметим, что нападающий уфимцев Евгений Кузнецов получил травму и не доиграл матч. «Кузнецов получил повреждение, вышел попробовать на лёд, но не смог продолжить встречу. Есть вероятность, что он не сыграет в следующем матче», — сказал после встречи главный тренер «Салавата» Виктор Козлов.

«Салават Юлаев» прервал свою серию из трёх поражений. «Шанхайские Драконы» уступили в пятый раз кряду.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 марта 2026, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 1
Б
Локомотив
Ярославль
0:1 Каюмов (Берёзкин, Шалунов) – 16:41 (5x5)     1:1 Лимож (Энас, Смит) – 26:03 (5x5)     2:1 Энас – 65:00    

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и ярославским «Локомотивом». Упорная встреча завершилась со счётом 2:1 по буллитам в пользу хозяев.

В первом периоде шайба влетела в ворота минского «Динамо» на отложенном штрафе «Локомотива». Нападающий минчан Виталий Пинчук контролировал шайбу в своей зоне. В борьбе с форвардом «Локомотива» Георгием Ивановым он срезал шайбу в свои ворота. Арбитр встречи сначала жестом показал, что гол засчитан, а затем объявил удаление «Локомотива», и матч продолжился со счёта 0:0.

На 17-й минуте матча счёт открыл нападающий «Локомотива» Артур Каюмов, которому ассистировали Максим Берёзкин и Максим Шалунов. Минское «Динамо» сравняло счёт в середине второго периода благодаря голу Алекса Лиможа с передач Сэма Энаса и Тая Смита. Овертайм завершился без голов, а по буллитам победу одержали хозяева площадки.

Таким образом, минское «Динамо» прервало серию из четырёх поражений и обеспечило себе старт плей-офф на домашней площадке.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Календарь КХЛ

Расписание матчей 16 марта

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 марта 2026, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
ЦСКА
Москва
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 марта 2026, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 марта 2026, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 марта 2026, понедельник. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Адмирал
Владивосток
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Ак Барс
Казань
