«Локомотиву» отменили гол из-за штрафа, Евгений Кузнецов получил травму. Итоги дня в КХЛ

15 марта в регулярном чемпионате КХЛ состоялись три встречи. Представляем краткий обзор всех игр.
В Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Сочи» и хабаровским «Амуром». Победу одержали гости со счётом 3:2.
На седьмой минуте встречи счёт открыл хоккеист «Амура» Андрей Крутов, которому ассистировали Александр Филатьев и Виктор Балдаев. В начале второго периода «Амур» увеличил преимущество в счёте — отличился Кирилл Ураков с передач Егора Рыкова и Кирилла Слепца. В середине второго периода «Сочи» размочил счёт — гол забил Дмитрий Уткин, которому ассистировали Илья Хохлов и Дмитрий Кагарлицкий. За четыре минуты до конца третьего периода Уткин оформил дубль и сравнял счёт. За 20 секунд до конца третьего периода победный гол «Амура» забил Данил Юртайкин.
«Амур» сократил отставание от «Сибири» до трёх очков в борьбе за последнее место в плей-офф. Хабаровский клуб провёл на одну встречу больше, чем команда из Новосибирска, и до конца регулярки сыграет ещё два матча.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и «Шанхайскими Драконами». Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев.
Голами в составе «Салавата Юлаева» отметились Егор Сучков, Шелдон Ремпал, Джек Родевальд, Александр Жаровский и Девин Броссо. За китайский клуб отличились Владимир Кузнецов, Дойл Сомерби и Ник Меркли.
Отметим, что нападающий уфимцев Евгений Кузнецов получил травму и не доиграл матч. «Кузнецов получил повреждение, вышел попробовать на лёд, но не смог продолжить встречу. Есть вероятность, что он не сыграет в следующем матче», — сказал после встречи главный тренер «Салавата» Виктор Козлов.
«Салават Юлаев» прервал свою серию из трёх поражений. «Шанхайские Драконы» уступили в пятый раз кряду.
В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и ярославским «Локомотивом». Упорная встреча завершилась со счётом 2:1 по буллитам в пользу хозяев.
В первом периоде шайба влетела в ворота минского «Динамо» на отложенном штрафе «Локомотива». Нападающий минчан Виталий Пинчук контролировал шайбу в своей зоне. В борьбе с форвардом «Локомотива» Георгием Ивановым он срезал шайбу в свои ворота. Арбитр встречи сначала жестом показал, что гол засчитан, а затем объявил удаление «Локомотива», и матч продолжился со счёта 0:0.
На 17-й минуте матча счёт открыл нападающий «Локомотива» Артур Каюмов, которому ассистировали Максим Берёзкин и Максим Шалунов. Минское «Динамо» сравняло счёт в середине второго периода благодаря голу Алекса Лиможа с передач Сэма Энаса и Тая Смита. Овертайм завершился без голов, а по буллитам победу одержали хозяева площадки.
Таким образом, минское «Динамо» прервало серию из четырёх поражений и обеспечило себе старт плей-офф на домашней площадке.
