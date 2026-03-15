«Локомотиву» отменили гол из-за штрафа, Евгений Кузнецов получил травму. Итоги дня в КХЛ

15 марта в регулярном чемпионате КХЛ состоялись три встречи. Представляем краткий обзор всех игр.

В Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Сочи» и хабаровским «Амуром». Победу одержали гости со счётом 3:2.

На седьмой минуте встречи счёт открыл хоккеист «Амура» Андрей Крутов, которому ассистировали Александр Филатьев и Виктор Балдаев. В начале второго периода «Амур» увеличил преимущество в счёте — отличился Кирилл Ураков с передач Егора Рыкова и Кирилла Слепца. В середине второго периода «Сочи» размочил счёт — гол забил Дмитрий Уткин, которому ассистировали Илья Хохлов и Дмитрий Кагарлицкий. За четыре минуты до конца третьего периода Уткин оформил дубль и сравнял счёт. За 20 секунд до конца третьего периода победный гол «Амура» забил Данил Юртайкин.

«Амур» сократил отставание от «Сибири» до трёх очков в борьбе за последнее место в плей-офф. Хабаровский клуб провёл на одну встречу больше, чем команда из Новосибирска, и до конца регулярки сыграет ещё два матча.

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и «Шанхайскими Драконами». Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев.

Голами в составе «Салавата Юлаева» отметились Егор Сучков, Шелдон Ремпал, Джек Родевальд, Александр Жаровский и Девин Броссо. За китайский клуб отличились Владимир Кузнецов, Дойл Сомерби и Ник Меркли.

Отметим, что нападающий уфимцев Евгений Кузнецов получил травму и не доиграл матч. «Кузнецов получил повреждение, вышел попробовать на лёд, но не смог продолжить встречу. Есть вероятность, что он не сыграет в следующем матче», — сказал после встречи главный тренер «Салавата» Виктор Козлов.

«Салават Юлаев» прервал свою серию из трёх поражений. «Шанхайские Драконы» уступили в пятый раз кряду.

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и ярославским «Локомотивом». Упорная встреча завершилась со счётом 2:1 по буллитам в пользу хозяев.

В первом периоде шайба влетела в ворота минского «Динамо» на отложенном штрафе «Локомотива». Нападающий минчан Виталий Пинчук контролировал шайбу в своей зоне. В борьбе с форвардом «Локомотива» Георгием Ивановым он срезал шайбу в свои ворота. Арбитр встречи сначала жестом показал, что гол засчитан, а затем объявил удаление «Локомотива», и матч продолжился со счёта 0:0.

На 17-й минуте матча счёт открыл нападающий «Локомотива» Артур Каюмов, которому ассистировали Максим Берёзкин и Максим Шалунов. Минское «Динамо» сравняло счёт в середине второго периода благодаря голу Алекса Лиможа с передач Сэма Энаса и Тая Смита. Овертайм завершился без голов, а по буллитам победу одержали хозяева площадки.

Таким образом, минское «Динамо» прервало серию из четырёх поражений и обеспечило себе старт плей-офф на домашней площадке.

Расписание матчей 16 марта

16 марта 2026, понедельник. 15:30 МСК Сибирь (Новосибирская область) — ЦСКА (Москва)

16 марта 2026, понедельник. 17:00 МСК Металлург Мг (Магнитогорск) — Автомобилист (Екатеринбург)

16 марта 2026, понедельник. 17:00 МСК Трактор (Челябинск) — СКА (Санкт-Петербург)

16 марта 2026, понедельник. 17:30 МСК Барыс (Астана) — Адмирал (Владивосток)

16 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК Торпедо (Нижний Новгород) — Нефтехимик (Нижнекамск)

16 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК Спартак (Москва) — Динамо М (Москва)