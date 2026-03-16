«Планку подняли — планку держим». Ларионов со СКА больше не мальчики для битья

По ходу нынешнего сезона СКА не критиковал только ленивый. И, нужно заметить, было за что. Работа Игорю Ларионову в Санкт-Петербурге действительно давалась сложно: требования и задачи по сравнению с «Торпедо» изменились, от армейцев все ждут максимального результата, а состав сильно обновился. В результате болельщикам пришлось наблюдать за слабым стартом команды, балансированием на границе кубковой восьмёрки, а также откровенно слабой игрой.

Как это часто бывает в топ-клубе, вокруг Ларионова моментально начали сгущаться тучи, и поползли слухи о возможной отставке Профессора. Однако не для этого высшее руководство СКА приглашало в клуб звёздного и авторитетного человека. Уволить — самое лёгкое из всех решений, а вот перетерпеть и переждать спад гораздо сложнее.

«Непростая это работа – из болота тащить бегемота. А если серьёзно, любая команда требует времени и понимания «химии», отдачи от каждого хоккеиста. Всегда нужно время, 30-40 матчей. Вам всегда поспешно можно делать любые выводы. Мы не обижаемся. Рады, что находим понимание каждого игрока, их ролей. Команда играет хорошо тогда, когда каждый игрок делает свою работу. Видим, что эти вещи начинают доходить до ребят. Если играешь правильно, успех приходит. Построение команды забирает время», — заявлял сам Игорь Николаевич.

Кстати, пресс-конференции с участием Ларионова — одни из самых ярких в КХЛ (СКА вообще везёт на медийных тренеров, при Романе Ротенберге с этим тоже не было проблем). Но теперь, под конец регулярного чемпионата, всё подкреплено не только словами, но и делом. Ни Игорь Ларионов, ни хоккеисты СКА больше не являются мальчиками для биться и «сладкой булочкой» в преддверии Кубка Гагарина. Команда из Санкт-Петербурга явно набрала ход и находится в хорошей форме. И это при солидном лазарете.

«Савикова ожидаем в следующем матче, Воробьёва – во встрече с командой из Китая. За восстановлением Коледова будем смотреть в течение пяти-семи дней. Думаю, он, скорее всего, выйдет к третьему-четвёртому матчу первого раунда. Младший, скорее всего, сезон завершил, ему предстоит операция. Лайпсик должен будет выйти в Челябинске или Новосибирске. И мы привлекаем молодых – это Лутфуллин и Демидов», — рассказал о положении дел Ларионов.

Игорь Ларионов с игроками СКА Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

При этом нужно отметить, что дела в гору у СКА пошли после усиления тренерского штаба армейской команды. Ларионову рядом всегда нужны сильные помощники, умеющие подтянуть физическое состояние игроков и поставить игру в обороне, а также поработать со спецбригадами. В «Торпедо» у Ларионова лучше всего получалось при Козыреве и Васильеве в тренерском штабе, а в СКА дела стали налаживаться после приглашения Бабенко и Тамбиева.

У армейцев наладилась игровая дисциплина, появился порядок в защите, увереннее стало действовать нападение. Недавний матч с ныне возглавляемой как раз Козыревым «Северсталью» стал одним из лучших для СКА в регулярном чемпионате, а после уверенной победы со счётом 5:0 Игорь Николаевич произнёс в раздевалке эмоциональную речь.

«Планку, *****, подняли — планку держим. Молодчики! Красавцы!» — сказал Ларионов.

Было заметно, что атмосфера в коллективе действительно позитивная. А ведь ещё совсем недавно игроки СКА устраивали командные собрания без тренерского штаба, обсуждая очередную провальную встречу, сам же главный тренер выслушивал огромное количество критики в свой адрес. Её пиком стала поездка Ларионова на финал Олимпиады в Милан. Дескать, как это так, главный тренер в разгар сезона бросил команду и улетел в Италию! Но, как мы видим, никакой трагедии не случилось, в том числе и в игровом плане.

Неправильно говорить, что в своём нынешнем состоянии СКА является главным претендентом на Кубок Гагарина. Есть мощный «Локомотив», сильные «Авангард» и «Ак Барс», быстрый и тренерский «Металлург». Шансы этих команд на трофей гораздо выше. Однако факт в том, что пошуметь и выступить в плей-офф достойно СКА однозначно может. Главное — действовать по плану и не растерять все набранные кондиции. Ведь вылет в первом же раунде армейцам точно никто не простит. И вот тогда изменения в клубе последуют неминуемо.