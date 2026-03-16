Но «Миннесоте» это сегодня не помогло.

Тарасенко — в списке русских легенд! Положил дубль за 23 секунды и набрал 700 очков в НХЛ

Владимир Тарасенко после долгого периода игры в «Сент-Луисе» стал в глазах общественности хоккеистом, которого, как горячую картошку, меняют из клуба в клуб с целью получить минимальную выгоду. Отчасти это является правдой – с сезона-2022/2023 Владимир поиграл аж за шесть команд.

Сказалось это и на стабильности. С момента перехода в «Оттаву» Тарасенко перестал играть в верхних звеньях, преимущественно обосновываясь в третьем, и вследствие этого стал значительно терять в результативности. Особенно тяжёлым получился период в прошлом сезоне в «Детройте», когда Владимир не набирал даже 0,5 очка за игру и был откровенно не нужен тренерскому штабу.

Поэтому его странный летний обмен на «будущую компенсацию» уже никого не удивил. Казалось, что Тарасенко может ждать и в «Миннесоте» что-то подобное, однако Владимир начал расцветать вместе с «дикарями». Уровень, естественно, не доходит до того, что был в лучшие годы в «Блюз», однако теперь мерилом игры россиянина являются не только очки.

Также Тарасенко смог стать наставником для Данилы Юрова, который проводит первый сезон за океаном. Два россиянина играют в одной тройке, и получается у них здорово. Иногда Хайнс добавляет к ним Якова Тренина, образуя полностью российское сочетание.

Сегодня в матче с «Торонто» Тарасенко сыграл так, что вернул некоторых телепортом в 2016 или 2019 год. В третьем периоде при счёте 0:3 Владимир воспользовался тем, что защитники «листьев» потеряли позицию, оказался на дальней штанге и дождался передачи от партнёра.

Уже через 23 секунды Тарасенко оформил дубль, показав свой фирменный кистевой бросок, вложив шайбу в ворота из левого круга вбрасывания.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Шансы «Миннесоты» на камбэк мгновенно возросли, однако завершить начатое не получилось – четвёртое поражение «дикарей» в последних пяти матчах.

Тарасенко при этом оказался в списке русских легенд! Владимир набрал 700 очков в НХЛ – такого достижения за всю историю НХЛ добились лишь 15 россиян: Овечкин (1674 очка), Малкин (1393), Фёдоров (1179), Кучеров (1100), Могильный (1032), Ковалёв (1029), Панарин (939), Дацюк (918), Ковальчук (876), Вячеслав Козлов (853), Гончар (811), Яшин (781), Павел Буре (779), Зубов (771) и Жамнов (719).