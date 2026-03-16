Подколзин подрался с двухметровым канадцем! Это его четвёртый бой в сезоне НХЛ

Василий Подколзин проводит свой лучший сезон в НХЛ. В Эдмонтоне он нашёл свою команду, где ему доверяют. Он часто выходит в звене с Леоном Драйзайтлем, является лидером команды по силовым приёмам и набрал уже 30 (15+15) очков – не так много, но уже больше, чем в предыдущие годы.

Постоять за партнёров Василий тоже всегда готов. Одна из главных звёзд «нефтяников», да и всей лиги, Леон Драйзайтль успел открыть счёт в большинстве в первом периоде, а через минуту попал под мощный силовой приём Оззи Висблатта и не смог продолжить встречу.

Подколзин сразу же принялся крушить соперников направо и налево и вскоре устроил драку, вызвав на бой двухметрового канадца Николаса Хага, который выше его на 13 см и тяжелее на 12 кг. Висблатту это тоже с рук не сошло – против него весь матч играли жёстко.

«Вы сами видели, как мы отреагировали, проявили эмоции. Это хорошо. Ребята заступились за Леона, одного из лучших игроков мира. Если соперники хотят его вынести, мы обязательно ответим. А ещё мы хотели выиграть для него», — отметил нападающий Зак Хайман.

«Такие удаления мы не против выстоять, ведь ребята встали на защиту партнёра. Конечно, не хочется слишком часто получать такие удаления, но если никогда их не получать, то у тебя, вероятно, разобранная команда.

Леон почувствовал себя не очень и ушёл. Его осмотрели доктора и посчитали, что он может попробовать выйти на лёд. Он вышел, однако не почувствовал себя достаточно хорошо, чтобы играть дальше. Но доктора сказали, что всё выглядит не очень плохо, это говорит о том, что травма не должна быть слишком серьёзной. Возможно, какое-то время он пропустит, однако мы определимся с этим позже», — сказал главный тренер команды Крис Ноблох.

Василий, отбыв свой штраф, позже ещё и выходил вместо Драйзайтля в первой бригаде большинства, упустив великолепный момент во втором периоде, когда Юстус Аннунен вытащил шайбу ловушкой.

У «Эдмонтона» всё равно получилось наказать «Нэшвилл» не только физически, но и счётом на табло. Хозяева выиграли 3:1, прервали серию поражений и сократили отставание до двух очков от первой строчки в Тихоокеанском дивизионе.