Бан за случайный контакт с судьёй — это перебор. Арбитры в КХЛ становятся главными героями

Во второй раз за две недели игрок КХЛ получает весьма суровую дисквалификацию за контакт с арбитром. 4 марта защитник московского «Динамо» Артём Сергеев в матче с «Автомобилистом» уронил линейного судью, был наказан дисциплинарным штрафом до конца игры, а на следующий день Сергееву прилетела ещё и трёхматчевая дисквалификация.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Вчера, 15 марта, уже защитник «Локомотива» Никита Черепанов уложил на лёд арбитра, наказания в игре для Черепанова никакого не последовало, зато сегодня СДК КХЛ постановил — три матча бана для ярославца.

ВИДЕО

Эпизоды абсолютно идентичные. Оба раза всё происходит после вбрасывания, оба раза хоккеисты врезаются в лайнсменов сзади, как бы совершая подножку. Не знаю, что помешало главным арбитрам встречи в Минске сразу применить санкции к Черепанову, а вот СДК КХЛ оказался последовательным.

Но обе истории — более чем спорные. Ключевой момент — описание пункта 1.27 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ, на основании которого Сергеев и Черепанов и были наказаны не только дисквалификациями, но и рублём. А описание такое: «намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении Судьи».

И вот как в СДК определяют наличие злого умысла в действиях защитников «Динамо» и «Локомотива»? Нужно очень хорошее воображение, чтобы представить, что игроки сразу после вбрасывания думают не о том, как добраться до шайбы и выиграть единоборство у соперника, а как врезаться в линейного. У намеренных действий практически всегда есть мотивация, вот только тут она в чём?

Для меня очевидно, что и Сергеев, и Черепанов двигались к шайбе, чтобы помочь своей команде получить владение — ключевая цель любого вбрасывания. Да, они не стали притормаживать или объезжать арбитра, но ведь тогда бы они потеряли время, а шайба гарантированно досталась бы сопернику. Так, может, к линейным тоже есть вопросы по выбору позиции? А если вопросов нет (не испариться же им, в самом деле), то не стоит ли признать всё несчастным случаем и не размахивать карательной дубиной на ровном месте? Судьи матча в Минске, кстати, так и сделали, но в дело вступила высшая инстанция.

Всё-таки надо как-то раз и навсегда разобраться: судьи — часть площадки, или одни из главных участников матчей? Простой пример. Когда шайба непредсказуемо меняет направление после попадания в судью, то игра не останавливается. Когда подобная ситуация приводит к голу – гол не отменяется. То есть арбитр тут приравнен к бортику или заградительному стеклу. Но когда судья падает после контакта с хоккеистом, просто оказавшись в неудачном положении на льду — следуют удаление и серьёзное наказание постфактум. Несостыковка.

Понятно, что физическая агрессия в адрес судей недопустима. Однако реальных примеров таковой единицы. Из нынешнего сезона, возможно, больше всего под это подходят действия Григория Дронова в октябрьском матче «Трактора».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Да и то можно поспорить. Но в случаях Сергеева и Черепанова всё выглядит совершенно необъективно. Такие решения СДК, увы, лишь поддерживают современный тренд в КХЛ по увеличению влияния судей на результаты матчей. Любые дисциплинарные штрафы (как правило, это эмоциональные выкрики в адрес арбитров) уже давно стали не личными, а командными, то есть караются удалением и реальным меньшинством. И вот недавно «Авангард» выиграл у «Металлурга» в овертайме, забив в большинстве после удаления Андрея Разина, имевшего эмоциональный диалог с судьёй в конце основного времени. Разве это нормально?

Сейчас же ключевые защитники «Динамо» и «Локомотива» усаживаются на приличные дисквалификации лишь из-за того, что действовали неаккуратно, как выразился Леонид Вайсфельд, в отношении линейных арбитров. По-моему, это перебор. С таким же успехом можно отправлять на 15 суток за отдавленную ногу в переполненном автобусе.