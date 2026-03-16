Главная Хоккей Статьи

Что делать с сезоном КХЛ, почему сезон КХЛ такой длинный, что происходит в КХЛ

Регулярка КХЛ ощущается затянутой. Однако есть ли вариант лучше?
Родион Власов
Последние игры сезона имеют не так много смысла, но лига должна пройти этот путь.

Последние матчи регулярки ощущаются как последние куски праздничного торта: вроде бы вкусно, но не лезет, а выкидывать жалко. Крайне сложно в этом смысле понять людей, которые хотят, чтобы и в КХЛ играли под 80 матчей в регулярке — хотя хоккеистов, которые говорят, что им легче поддерживать постоянный игровой ритм, понять можно.

Интриги в концовке сезона мало. Ещё несколько месяцев назад было понятно, что несколько клубов досрочно отвалились от борьбы за плей-офф, причём «Адмирал» и «Лада» сами себе нанесли увечья странной и непоследовательной политикой менеджеров. Прямо сейчас в плане мест в плей-офф интрига лишь одна, да и та висит на волоске: «Сибири» надо будет очень сильно постараться, чтобы отдать восьмое место конференции. На Востоке водораздел между топ-4 и командами второй части восьмёрки оформился уже к новому календарному году.

И ведь это касается не одной лишь КХЛ. В НХЛ матчи после дедлайна переходов часто превращаются в трудовую повинность, которая для трети команд не имеет турнирного смысла: в основу вызываются молодые игроки, шансы получают новички из NCAA, у которых закончился сезон. По оценкам сайта продвинутой статистики Moneypuck, 11 команд имеют менее 10% шансов на попадание в плей-офф — и это даже с учётом рекордно низкого проходного балла на Западе, который даёт больше возможностей. Однако лига не отказывается от 82 матчей и даже увеличивает количество игр до 84 за счёт отказа от предсезонки.

«Сочи» уже давно доигрывает сезон

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Эти разговоры характерны и для НБА, где те же 82 матча играют в более сжатые сроки, при этом лучшие игроки клубов проводят на паркете в среднем не 23-24 минуты, а 34-35 из 48. В результате в баскетболе давно пришли к «распределению нагрузки», когда лидеры массово садятся в запас: при марафоне из 82 матчей не страшно проиграть один. К числу сторонников сокращения регулярки на 10 игр относится главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр, однако пока он в меньшинстве.

Понятно, что такое сокращение ломает тренд всего мирового спорта, больше встреч — больше денег. Особенно он характерен для футбола, где стал плотнее календарь еврокубков и появился клубный чемпионат мира. Но это серьёзно уменьшает ценность каждой конкретной игры. Каждый раз приводить в пример НФЛ с её сезоном из 17 игр, где каждый матч важен, не очень корректно, наверняка там хотели играть бы каждую неделю. Однако в американском футболе такая травматичность, что в случае сезона хотя бы из 25 матчей там все поубивались бы.

Вернёмся к КХЛ. Ещё до сезона многие считали, что регулярка в ситуации, когда в плей-офф выходят сразу 16 команд из 22, не имеет большого смысла, и исход этого года как будто подтверждает правоту сторонников такого мнения. Однако в сезоне-2022/2023 была такая же ситуация, и на данный момент это последняя регулярка, где случилось два сенсационных пролёта мимо восьмёрки («Спартак» и «Трактор»). Кстати, в НХЛ в 80-х в плей-офф проходили 16 команд из 21, а ведь потолка зарплат тогда не было, и разрыв между топами и аутсайдерами был гигантским.

Возвратимся к сезону-2022/2023: тогда интригу на Востоке до последних матчей создавали ещё не окончательно ушедший в управленческий угар «Барыс» Андрея Скабелки и резко усилившийся по ходу сезона (как и в этом сезоне) «Амур». На Западе всё было куда хуже, «Куньлунь» и «Сочи» (ничего не меняется) отвалились от гонки очень быстро. Так что в данном случае вопрос не в количестве команд, а в качестве создаваемой ими конкуренции.

Большие лиги стараются всеми способами расширить количество претендентов на плей-офф. НБА ввела плей-ин, куда попадают №9 и №10, чтобы бороться с теми, кто сливает сезон: правда, не помогает, десятки фактически определены уже сейчас. Во всех хоккейных евролигах есть плей-ин: в Финляндии туда попадает 12-я команда из 16, в Чехии — даже 12-я из 14. Так что потенциальное урезание количества участников плей-офф — это тренд, который противоположен тому, что происходит в мировом спорте.

Битва «Амура» и «Сибири» осталась единственной интригой

Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

Никто не спасёт команды с маленьким бюджетом, если их собственные менеджеры устроят пальбу по своим же коленям. Понятно, что невозможно всегда быть на вершине, но «Северстали» сначала удалось пригласить Андрея Разина, а потом запустить самостоятельную тренерскую карьеру Андрея Козырева. Их успешная работа с минимумом ресурсов заставила забыть о том, что череповецкий клуб во второй половине 2010-х был довольно серым и неинтересным.

С коммерческой точки зрения, конечно, длинный сезон нужен. Чем больше домашних матчей, тем больше продано билетов, шарфов и невкусных хот-догов по тройной цене. О сокращении календаря в КХЛ не говорим: клубы наконец-то стали понимать, как зарабатывать. Но в Америке, я думаю, в итоге придут к мысли, что лучше чуть меньше, но зато больше в плане телерейтингов.

Ну а в КХЛ к такой мысли пока приходить рано. Совсем недавно было время, когда в регулярке проводилось лишь 52 матча, многие команды заканчивали сезон уже в феврале, а в плей-офф при этом играли спаренные встречи, и было ощущение, что хоккея слишком мало. Возможно, мы просто не привыкли к тому, что регулярный сезон растянули на март — но прошлый год показал, что хоккей в мае становится радостью для многих. Так что хотя регулярка в нашей лиге сейчас затянулась, но ничего лучше в этой ситуации просто не придумать: пока что это самое сбалансированное решение.

