Регулярка КХЛ ощущается затянутой. Однако есть ли вариант лучше?

Последние матчи регулярки ощущаются как последние куски праздничного торта: вроде бы вкусно, но не лезет, а выкидывать жалко. Крайне сложно в этом смысле понять людей, которые хотят, чтобы и в КХЛ играли под 80 матчей в регулярке — хотя хоккеистов, которые говорят, что им легче поддерживать постоянный игровой ритм, понять можно.

Интриги в концовке сезона мало. Ещё несколько месяцев назад было понятно, что несколько клубов досрочно отвалились от борьбы за плей-офф, причём «Адмирал» и «Лада» сами себе нанесли увечья странной и непоследовательной политикой менеджеров. Прямо сейчас в плане мест в плей-офф интрига лишь одна, да и та висит на волоске: «Сибири» надо будет очень сильно постараться, чтобы отдать восьмое место конференции. На Востоке водораздел между топ-4 и командами второй части восьмёрки оформился уже к новому календарному году.

И ведь это касается не одной лишь КХЛ. В НХЛ матчи после дедлайна переходов часто превращаются в трудовую повинность, которая для трети команд не имеет турнирного смысла: в основу вызываются молодые игроки, шансы получают новички из NCAA, у которых закончился сезон. По оценкам сайта продвинутой статистики Moneypuck, 11 команд имеют менее 10% шансов на попадание в плей-офф — и это даже с учётом рекордно низкого проходного балла на Западе, который даёт больше возможностей. Однако лига не отказывается от 82 матчей и даже увеличивает количество игр до 84 за счёт отказа от предсезонки.

Эти разговоры характерны и для НБА, где те же 82 матча играют в более сжатые сроки, при этом лучшие игроки клубов проводят на паркете в среднем не 23-24 минуты, а 34-35 из 48. В результате в баскетболе давно пришли к «распределению нагрузки», когда лидеры массово садятся в запас: при марафоне из 82 матчей не страшно проиграть один. К числу сторонников сокращения регулярки на 10 игр относится главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр, однако пока он в меньшинстве.

Понятно, что такое сокращение ломает тренд всего мирового спорта, больше встреч — больше денег. Особенно он характерен для футбола, где стал плотнее календарь еврокубков и появился клубный чемпионат мира. Но это серьёзно уменьшает ценность каждой конкретной игры. Каждый раз приводить в пример НФЛ с её сезоном из 17 игр, где каждый матч важен, не очень корректно, наверняка там хотели играть бы каждую неделю. Однако в американском футболе такая травматичность, что в случае сезона хотя бы из 25 матчей там все поубивались бы.

Вернёмся к КХЛ. Ещё до сезона многие считали, что регулярка в ситуации, когда в плей-офф выходят сразу 16 команд из 22, не имеет большого смысла, и исход этого года как будто подтверждает правоту сторонников такого мнения. Однако в сезоне-2022/2023 была такая же ситуация, и на данный момент это последняя регулярка, где случилось два сенсационных пролёта мимо восьмёрки («Спартак» и «Трактор»). Кстати, в НХЛ в 80-х в плей-офф проходили 16 команд из 21, а ведь потолка зарплат тогда не было, и разрыв между топами и аутсайдерами был гигантским.

Возвратимся к сезону-2022/2023: тогда интригу на Востоке до последних матчей создавали ещё не окончательно ушедший в управленческий угар «Барыс» Андрея Скабелки и резко усилившийся по ходу сезона (как и в этом сезоне) «Амур». На Западе всё было куда хуже, «Куньлунь» и «Сочи» (ничего не меняется) отвалились от гонки очень быстро. Так что в данном случае вопрос не в количестве команд, а в качестве создаваемой ими конкуренции.

Большие лиги стараются всеми способами расширить количество претендентов на плей-офф. НБА ввела плей-ин, куда попадают №9 и №10, чтобы бороться с теми, кто сливает сезон: правда, не помогает, десятки фактически определены уже сейчас. Во всех хоккейных евролигах есть плей-ин: в Финляндии туда попадает 12-я команда из 16, в Чехии — даже 12-я из 14. Так что потенциальное урезание количества участников плей-офф — это тренд, который противоположен тому, что происходит в мировом спорте.

Никто не спасёт команды с маленьким бюджетом, если их собственные менеджеры устроят пальбу по своим же коленям. Понятно, что невозможно всегда быть на вершине, но «Северстали» сначала удалось пригласить Андрея Разина, а потом запустить самостоятельную тренерскую карьеру Андрея Козырева. Их успешная работа с минимумом ресурсов заставила забыть о том, что череповецкий клуб во второй половине 2010-х был довольно серым и неинтересным.

С коммерческой точки зрения, конечно, длинный сезон нужен. Чем больше домашних матчей, тем больше продано билетов, шарфов и невкусных хот-догов по тройной цене. О сокращении календаря в КХЛ не говорим: клубы наконец-то стали понимать, как зарабатывать. Но в Америке, я думаю, в итоге придут к мысли, что лучше чуть меньше, но зато больше в плане телерейтингов.

Ну а в КХЛ к такой мысли пока приходить рано. Совсем недавно было время, когда в регулярке проводилось лишь 52 матча, многие команды заканчивали сезон уже в феврале, а в плей-офф при этом играли спаренные встречи, и было ощущение, что хоккея слишком мало. Возможно, мы просто не привыкли к тому, что регулярный сезон растянули на март — но прошлый год показал, что хоккей в мае становится радостью для многих. Так что хотя регулярка в нашей лиге сейчас затянулась, но ничего лучше в этой ситуации просто не придумать: пока что это самое сбалансированное решение.